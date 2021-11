A byl za blba. Spěch ke korytům. Pirátům se blíží hodina velkého trestu

reklama

Piráti rozhodují o vstupu do vlády. Na rozdíl od zbylých čtyř subjektů budoucí koalice ale u Pirátů leží osud v rukou všech členů. Vyjednanou koaliční smlouvu, a tedy účast či neúčast v budoucím vládním projektu pod vedením Petra Fialy, řeší prostřednictvím on-line hlasování už několikátý den pirátské Celostátní fórum. Výsledky by měly být zveřejněny v pondělí ve 23.00 hodin.

Jak hlasování dopadne, nebude do poslední chvíle jasné. Mnozí pirátští členové dávají dlouhodobě veřejně najevo svou nevoli účastnit se vládního projektu z pozice jakéhosi „přívěšku“ ve volbách úspěšného hnutí STAN. Jak známo, Piráti díky masivnímu kroužkování konkurence získali pouze čtyři poslance.

Námětem místy i ostrých diskusí na internetovém pirátském fóru vzhledem k vládní účasti je též obsazení ministerstev. Problémem je totiž kumulace funkcí. Pirátská strana od počátku tento fenomén tvrdě kritizuje a prosazuje například, aby členem vlády nebyl zároveň poslanec. Této kumulace funkcí se teď Piráti přes odpor části vlastního členstva dopustí, což u části strany naráží na odpor.

Na základě vnitrostranického tlaku se nakonec vládního křesla vzdal šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Kým bude na postu ministra pro legislativu nahrazen, není jasné. Ještě před pár dny Michálek na pirátském fóru svou účast ve vládě hájil tak, že strana nemá moc zkušenějších politiků, kteří jsou zároveň právníky, než jeho.

„Nominantem nejsem, protože bych se někam hrnul, ale protože mě Ivan chce. Mít ve svém týmu. Hovoří za mě výsledky práce ve Sněmovně i ve straně. Navzdory atmosféře ve straně voliči píšou, ať to nevzdáváme. Pokud najde Ivan někoho jiného, tak to bude jinak, jen prostě zkušených politiků-právníků nemáme zase tolik, to je celé, ale třeba si je můžeme během doby na prosazení klouzavého mandátu vypěstovat. Pokud jde o první reakci, moc bych si přál, abychom v Pirátské straně zvládli překonat atmosféru strachu a neustálou hrozbu něčí perzekuce. To není role kontrolní komise. Lidé se bojí otevřeně mluvit, bojí se poděkovat, aby si někoho proti sobě nepoštvali, nebo z fóra utekli, protože jim chybí kultivovaná diskuse a vypadá to spíš jak klanová válka. To je pro demokracii ve straně hrozně škoda,“ litoval Michálek ve svém příspěvku.

Ani toto vysvětlení se nedočkalo plného uznání. „Já to chápu tak, že hlavním cílem veškerého pirátského povolebního vyjednávání a veškeré této ekvilibristiky, které jsme poslední dobou svědky, evidentně je, aby Ivan Bartoš a Jakub Michálek za každou cenu zasedli ve vládě. Nic jiného není evidentně důležité. Ani stranické předpisy, ani logika, ani elementární lidská slušnost. Řekl bych, že hlavním důvodem, proč bude hodně Pirátů hlasovat proti koaliční smlouvě, bude právě postoj Ivana a Jakuba,“ psal pražský pirát Petr Daubner.

„Když jsem před měsícem napsal, že nakonec budeme muset Ivana vyloučit, tak jsem dostal cenu blba týdne. Není čas ji předat někomu jinému?“ ptal se středočeský pirát Jiří Janečka. Ve vláknu o kumulaci funkcí to schytával hlavně Bartoš shodně s Michálkem, který se tam snažil hájit, ale nebylo mu to nic platné. Nakonec tedy raději snahu být kandidátem na ministra vzdal. Výzev, že šéf strany Ivan Bartoš nemá být zároveň poslancem i ministrem, padlo mnoho. Buď byl vyzýván, aby mandát ve Sněmovně přepustil dalšímu, anebo naopak aby zůstal ve Sněmovně a nehrnul se na ministerstvo.

Zmínka ale padla i na adresu Jana Lipavského, který by se měl stát ministrem zahraničí. „Ohánět se na jedný straně legitimitou zvolení do Sněmovny a na druhé straně protlačovat na ministra zahraničí exposlance, který na kroužky a podporu veřejnosti pohořel snad ze všech poslanců nejvíc, to je hodně slušný chucpe,“ podotkl pirát z jižní Moravy Lukáš Hejduk.

Diskusi k tomu pomyslně uzavřel pirát Janečka slovy o korytech. „Veškerým výsledkem našich ‚vládních týmů‘ bylo to, že se předčasně hlásíme o koryta,“ konstatoval.

Podstatné rovněž je, že pro účast ve vládě nestačí Pirátům souhlas nadpoloviční většiny hlasujících. Pozitivně se musí vyslovit alespoň 60 procent.

Mezi Piráty a Starosty létají jiskry od voleb prakticky nepřetržitě. Nově údajně hnutí STAN podrazilo Piráty, když jeho šéf Vít Rakušan oznámil, že pokud by pirátští členové účast ve vládě neodhlasovali, půjdou Starostové do vlády i bez nich. Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dokonce přišel s informací, že pouhých 15 minut před podpisem koaliční smlouvy tlačili Piráti na STAN, aby jim podepsalo, že pokud pirátští členové účast ve vládě zamítnou, odejdou Starostové do opozice s nimi. Předseda Pirátů Ivan Bartoš toto tvrzení pro server iDNES.cz popřel.

Nejnověji se Pirátům povedlo naštvat i koalici SPOLU, když se (až napodruhé zvolená) místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová navážela do některých jejich ministerských kandidátů. Novinkám řekla, že někteří ministři za SPOLU jsou pro Piráty nepřijatelní. „Budeme se muset asi proti některým kandidátům koalice SPOLU na ministry vymezit, probíráme to zatím interně. Jsou pro nás ale nepřijatelní lidé, kteří měli v minulosti problémy, tedy například nějaké závažné kauzy,“ uvedla pirátská politička.

Místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský se po těchto výrocích neudržel a vyzval Piráty, aby zvážili vlastní účast ve vládě. „Mám čtyři poslance a budu se vymezovat vůči svým koaličním partnerům, kteří celou dobu se chovali k vám slušně a s respektem a brali vás jako koalici STAN??? A nechcete už jít celá pirátská strana do… opozice? To, co předvádíte, je fakt neuvěřitelné,“ napsal Zdechovský na Twitteru.

Novinky později přišly s další zajímavou informací, že hned dva ze čtyřčlenného poslaneckého klubu Pirátů se odmítli vyjádřit, zda vstup strany do vlády v hlasování podpořili. Jde o šéfa Pirátů Ivana Bartoše a novou poslankyni Kláru Kocmanovou.

