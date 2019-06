Hamáček ke kauze odvolávání Staňka: Počkáme ještě do úterý

„Premiér mi řekl, že situaci chce řešit a že ji chce řešit co nejrychleji. A že požádá o schůzku s panem prezidentem a dostal termín v úterý. To je dostatečná snaha pana premiéra situaci vyřešit. Ale výsledek nepředjímám. Nepřipadá mi rozumné, abychom oznamovali něco předtím, než se sejde prezident s premiérem a se mnou,“ uvedl v rozhovoru Hamáček, proč došlo k posunu „ultimáta“. Reakci na výsledky schůzky říkat nyní nechce, počká si na skutečnost.

Původní text ZDE

„Pokud by se ukázalo, že není naplňována koaliční smlouva a nemůžeme jmenovat své ministry, tak bychom na to museli reagovat. Ale jak jsem v pátek mluvil s kolegy z vedení, počkat do úterka je pro ně akceptovatelné,“ sdělil s tím, že on sám zná odpovědi všech ministrů na otázku, zda by podali případně demisi. „Pokud k té situaci dojde, tak k ní dojde a soc. dem. ji vyřeší,“ uzavřel.