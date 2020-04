Hamáček s nouzovým stavem štve už i kolegy z vlády. Máme vyjádření. A jde prý o víc. Velké peníze, skrytá špína

reklama

Protáhne se nouzový stav v České republice? To aktuálně řeší česká vláda i zbytek politické scény. A nad finálním rozhodnutím panují ostré spory. „Prodloužit do půlky května, do konce května, je to nutné!“ naléhají jedni. „V žádném případě, už to stačilo, země musí začít fungovat,“ argumentují druzí.

Jasněji možná bude po zítřejším jednání vlády Andreje Babiše. Kabinet téma sice řešil už na svém pondělním zasedání, ale k žádnému výsledku nebo pro obě strany přijatelnému konsensu se nedobral.

Dva vysocí vládní představitelé naší redakci pod podmínkou, že nebude zveřejněna jejich identita, sdělili možné vysvětlení. Ze svého stanoviska prý nebyla ani o píď ochotna ustoupit sociální demokracie, jejíž předseda, ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček na každodenních tiskových konferencích důrazně trvá na tom, aby stav nouze parlament na základě rozhodnutí vlády prodloužil.

Hamáček veřejně naposled uvedl, že ukončení nouzového stavu by znamenalo návrat do běžného režimu. „Což znamená, že by skončilo centrální nakupování, skončilo by centrální zásobování, každý by se musel starat o to svoje,“ míní šéf resortu vnitra.

Jenže... Ukončení nouzového stavu by dle jiných názorů prý nemuselo znamenat automatický konec centrálních nákupů. Skončily by ovšem nákupy napřímo bez výběrových řízení a bez řádné kontroly. „O to možná některým lidem jde. Letecký most z Číny funguje už měsíc nebo snad i víc, během té doby mohlo vnitro, které to koordinuje, zajistit dostatečné zásobení a zasmluvnění i na další období. Krom toho se mezitím aktivovali domácí výrobci a dodavatelé, kteří rozjeli sériové linky. Zda na nákupech z Číny bez výběrka někdo bokem vydělává? Mluví se o tom čím dál víc a zdá se mi to pravděpodobné, to je možná odpověď na ‚nutnost‘ prodloužit stav nouze. Ale vyšetřování ať se rozeběhne až po překonání koronaviru,“ sdělil nám jeden z představitelů vládního kabinetu.

Řada nemocnic a dalších klíčových institucí mluví o tom, že jsou zásobeny na měsíc; do té doby je podle našich zjištění možné zajistit domácí zásobování, čímž by zároveň došlo k podpoře domácí ekonomiky, která je na kolenou.

S tím souhlasí i další zdroj ParlamentníchListů.cz. „Ano, máte správné informace. Jenže to by se muselo chtít to takhle udělat. Nezapomeňte na další důležité hledisko. Díky trvání nouzového stavu tu funguje Ústřední krizový štáb, jehož šéf Hamáček v červené mikině si v této funkci dost libuje. Několikrát denně v televizi, ty kamery mají velkou moc. On pocítil, že teď má šanci zvednout skomírající ČSSD. Konec nouzového stavu by znamenal i konec jeho pravidelné přítomnosti na obrazovkách. Z televizí den co den straší obyvatele, vyhrožuje jim sankcemi a mluví o jejich neukázněnosti, jako by Češi byli nějací usmrkanci. Přitom tvrdá data ukazují opak, národ je velmi ukázněný a zodpovědný,” řekl nám vysoký vládní představitel.

Ohledně rehabilitace polomrtvé sociální demokracie to už nemusí být jednoznačné. Redakce se ptala i mezi několika významnými představiteli a členy strany. Z jejich slov plyne, že jakkoli Hamáčkovo vystupování na počátku krize bylo pro soc. dem. živou vodou, teď to začíná být kontraproduktivní.

Naše zdroje z ČSSD se shodují v jedné věci. Že policejní „teror‘ v podobě okřikování a pokutování dvou lidí v parku, aby si nasadili roušku, straně jen ublíží. Oproti tomu názor na nouzový stav už mezi sociálními demokraty tak jednoznačný není. Ze stranických kuloárů zněly názory z obou stran. Všichni se nicméně shodli v tom, že by si své postoje měl Jan Hamáček důkladně promyslet, aby původní snaha, kdy ČSSD probudil z kómatu, nedopadla tak, že ji teď na rehabilitačním lůžku udusí polštářem.

Nouzový stav byl na území České republiky vyhlášen s platností od 12. března s úderem 14. hodiny. Původně byl vyhlášen na dobu 30 dní, nicméně později došlo k jeho prodloužení do 30. dubna. Prvotní signály z vlády mluvily o prodloužení až do půlky května, to nakonec po změně názoru odmítl premiér Babiš a také komunisté, kteří vládu podporují.

Současně platný nouzový stav tedy skončí příští čtvrtek. Zda tímto datem skončí úplně, nebo bude prodloužen, může být jasnější po středečním zasedání vlády odpoledne. Dle úterního prohlášení budou prodloužení nouzového stavu nakonec požadovat i komunisté. Jejich poslanecký klub se dle šéfa strany Vojtěcha Filipa shodl na datu 17. května.

Restriktivní opatření, která zakazovala většinu pracovních činností, se začala postupně uvolňovat od pondělí 20. dubna a finální uvolnění by mělo nastat 8. června 2020.

