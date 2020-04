Jsme první země s tímto scénářem... Češi dostali přesná data. Opatření se budou uvolňovat v těchto pěti etapách

reklama

„Je třeba říct, že tento scénář jsme připravovali několik dní. Jsme jedna z prvních zemí, která s tímto scénářem přichází,“ začal Havlíček před kamerami ČT.

Po 20. dubnu budou zprovozněna řemesla, také farmářské trhy, autobazary, tréninky profesionálních sportovců, ale také menší svatby do deseti lidí.

Po 27. dubnu budou zprovozněny menší prodejny se vstupem z ulice do 200 metrů čtverečních. Třetí vlna proběhne v pondělí 11. května u provozoven do tisíce metrů. Zprovozněny budou i autoškoly.

Za dalších 14 dní, tedy 25. května se otevřou restaurace, hospody, kavárny vinotéky, bufety s výdejním okénkem, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masáže a podobné služby. Taktéž budou zprovozněny zoologické zahrady, ale pouze uzavřené pavilony.

Nejdéle 8. června by se měla zprovoznit velká nákupní centra a definitivně všechny restaurace, ale i hotely a ubytování zařízení. V této době budou zpřístupněny i kulturní akce do 50 osob a svatby nad 50 lidí. A zoologické zahrady budou moct otevřít i venkovní prostory.

Ony čtrnáctidenní rozestupy jsou tu podle Havlíčka pro to, aby bylo možné vyhodnotit epidemiologické dopady jednotlivých kroků a může se případně rozhodnout vzít tyto kroky zpět.

Alena Schillerová prohlásila, že nebude plošně odpouštět DPH. „Stát nemůže přijít o všechny příjmy,“ řekla jasně. Zdůraznila také, že již plošně prominuli pokuty za pozdní podání daňových přiznání a sáhla i k dalším úlevám, takže nevidí důvod odpouštět DPH.

Plaga konstatoval, že po 20. dubnu se otevřou vysoké školy pro studenty posledních ročníků, které finišují své studium. Bude také možné vstoupit do knihoven, ale nikoli pro studium ve studovnách.

Od 11. května bude možné umožnit vstup do školy maturantům a bude umožněna výuka v jazykových školách. „Ale pouze v režimu jeden na jednoho,“ upozornil Plaga.

Až 25. května se otevřou školy pro žáky prvního stupně základních škol, ale pouze v jasně daných skupinách s jedním žákem v každé lavici, aby byly zachovány co největší odstupy. Roušky budou doporučeny a o tom konkrétním nošení rozhodne vyučující,“ pokračoval Plaga. Pokud proběhne nějaká skupinová výuka mimo lavice, roušky budou povinné.

V červnu by se v případě nutnosti mohli s učiteli setkat i žáci druhých stupňů základních škol. Plaga by prý ale viděl nejraději, kdyby se žáci druhých stupňů základních škol vzdělávali doma až do 30. června.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani vysvědčení za druhé pololetí, toto vysvědčení bude prý trochu jiné než v předchozích letech, bude mít spíše informativní charakter, pokud možné bez výtvarných a dalších výchov. Neumí prý také říci, kdy si budou moct žáci a studenti tato vysvědčení fyzicky převzít.

„Ještě bych možná zmínil jednu věc. My jsme diskutovali otázku holičství a kadeřnictví, které jsou nakonec odsunuty až na 25. května. Tyto činnosti, kde se pracovník přímo dotýká těla svého klienta, tak jsou v zákoně definovány jako epidemiologicky závažné a proto jsou v té předposlední a poslední fázi,“ uvedl Vojtěch.

Pozornost věnoval i restartu českého zdravotnictví. Prozatím nedocházelo k masivnímu nárůstu pacientů, které by na životě ohrožovala nemoc covid-19. Takže do budoucna by se všichni poskytovatelé ambulantní péče měli vracet do běžného režimu, ale s tou podmínkou, že pacienti budou objednání on-line s takovými časovými rozestupy, aby se nesetkávali v čekárnách. „Bude to nějaký čas trvat, nebude to ze dne na den, bude to spíše otázka týdnů, ale nastal čas k tomu přikročit,“ pravil ministr Vojtěch.

Jasně také řekl, že v tuto chvíli není stanoven žádný termín, kdy bude povoleno nošení roušek. Roušky se osvědčily, všeobecná povinnost jejich nošení by měla platit a nechceme stanovovat termín, kdy bychom ji zrušili,“ zdůraznil Vojtěch s tím, že tato otázka bude postupem času vyhodnocován.

Dal navíc jasně najevo, že kulturní akce se budou uvolňovat velmi pozvolna až v té poslední vlně. „Nemyslím si, že toto léto bude patřit masivním kulturním akcím,“ upozornil ministr.

Po 8. červnu budou moct probíhat profesionální sportovní soutěže, ale podle Vojtěcha pouze bez účasti diváků.

Vláda se podle Vojtěcha vůbec nezabývala otázkou, kdy kompletně uvolní cesty do zahraničí. Je skutečně otázka, kdy toto nastane,“ poznamenal neurčitě Vojtěch s tím, že to bude záležet na celosvětové epidemiologické situaci. Ale profesionálové cestující za prací už vyjet můžou, byť se po návratu musí uchýlit do karantény na 14 dní.

„Evropská unie v tomto do značné míry selhala. Prostě se to nekoordinuje a každá země to dělá podle sebe,“ upozorni Havlíček, když vysvětloval, proč se zatím cestování nerozvolní.

Pokud jde o nouzový stav v České republice, ten prozatím končí 30. dubna a o jeho možném prodloužení bude do té doby jistě ještě rozhodnuto.

Nakonec si vzal slovo Roman Prymula, který prohlásil, že v tuto chvíli lze říci, že jsme epidemii dostali pod kontrolu. Reprodukční číslo viru kleslo pod jedna, takže jeden nemocný nakazí maximálně jednoho zdravého. Ale co se týká toho průběhu, tak bude záviset na konkrétní situaci. Budeme vycházet z počtu případů,“ upozornil Prymula.

To znamená, že pokud epidemiologové znovu uvidí zhoršující trend, mohou opatření znovu zpřísnit. Pozornost bude věnována např. počtu covid pacientů a údajů, kolik z nich potřebuje plicní ventilaci.

Nikoho také nenechal na pochybách, že opatření se budou rozvolňovat jen za předpokladu, že lidé budou nadále nosit roušky, bez výjimky budou dodržovat hygienická opatření a budou si udržovat již mnohokrát vzpomínané dvoumetrové odstupy.

