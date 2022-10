V ODS roste znechucení: Jak u dementů na dvorečku. Madam Pekarová a největší lež občanům

reklama

Daň z mimořádných zisků, zvyšování záloh, bizarní výroky ministra průmyslu či strach z budoucnosti. Taková témata rezonují mezi některými členy a představiteli stran vládní pětikoalice. Podle našich zjištění ale není „vnitřní opozice” jednotná, jsou dva základní tábory. Rozděluje je především pohled na (ne)pomoc státu zasaženým občanům a firmám. Jedněm vadí, že vláda dělá málo nebo téměř nic, podle druhým zase nesmyslně rozhazuje a ničí státní rozpočet.

Dlouho se nestalo, aby uvnitř ODS nezávisle na sobě sílily dva zcela opačné názorové proudy, kdy jeden nadává, že se strana ve vládě chová socialisticky a druhá zase, že zcela rezignovala na sociální cítění a pomoc lidem v nouzi. Tyto názorové proudy zní především uvnitř nejsilnější vládní strany delší čas a postupně sílí. ParlamentníListy.cz se obrátily na své zdroje uvnitř ODS a zjišťovaly aktuální nálady vůči sporným vládním krokům. Dostaly se k nám též názory řady členů strany, které vyjadřují na uzavřeném diskusním fóru. Pochopitelně je přinášíme anonymně, redakce je však měla v originále možnost vidět.

„Co chcete slyšet? Že firmy začínají ve velkém propouštět, v horším případě zavírají provozy nebo rovnou krachují? To nemusím říkat, to všichni vidí. Nebo skoro všichni, přesněji řečeno. Trh s energiemi neexistuje, nikdo neví, jestli v zimě bude dost plynu, Síkela vykládá nesmysly a nabádá průmysl k porušování zákona, ale pan premiér se tváří jako sluníčko, protože prý přece pomáhají jak můžou, zvažují, připravují a schvalují různý deštníky proti bůhvíčemu. Prachsprosté lži o tom, že vláda pomáhá nejvíc v Evropě, které po televizích nabubřele pronáší nějaká madam Pekarová, to raději komentovat nechtějte. Jako tohle je největší politická lež vůči občanům, co v politice pamatuji,” dělil nám pod příslibem anonymity člen ODS z mimopražského regionu. Podotýká, že jeho pohled na věc není mezi dalšími straníky ojedinělý.

„No a slavná windfall tax (daň z mimořádných zisků, pozn. red.), další báječný plán. Seberou firmám část nadměrného zisku, ale z druhé strany to zase nalejou energetickým firmám jako kompenzaci za zastropované ceny. Přitom by jim nemuseli dávat vůbec nic. Ano, není to pravicové, není to pro ty společnosti příjemné, ale v dané společenské a ekonomická konstelaci je to morálně správné. Jenže oni nejsou schopni se domluvit ani na tomhle! Jurečka s tou mladou pirátkou něco plácnou, má to dopad na akciové trhy, pak to Stanjura dementuje, že žádná dohoda není. Jak u dementů na dvorečku, opravdu. Vysmívali jsme se Babišovi a jeho směšným ministrům, co za covidu ráno oznámili opatření, aby ho ještě před polednem odvolali a po obědě zase znovu vyhlásili. Teď naše vládě dělá de facto totéž. ODS se ve vládě vždy chovala profesionálně, odpovědně a efektivně. Teď vidíme smutný obrázek party amatérů, jak si hrají na vládu jako děti na písečku. Bohužel ta jejich hra má fatální dopady na ekonomiku i celý stát,” konstatuje dobře informovaný občanský demokrat s vazbami na širší vedení strany.

Na samém úvodu článku jsme zmiňovali dva názorové tábory. Ty jsou dané právě chystanou daní z mimořádných zisků. Část členské základny ODS s ní problém nemá, právě vzhledem k mimořádnosti situace a faktu, že extrémní zisky v některých odvětvích skutečně nejsou dané jakýmkoli úsilím daných firem nebo funkčním volným trhem.

Neméně výrazné části občanských demokratů naopak při zmínce o windfall tax vstávají vlasy hrůzou na hlavě. V tomto případě patří mezi hlavní argumenty proti takovému postupu pravicové zásady a pevné pravicové programové postuláty. Na toto téma se rozproudila silná debata v rámci uzavřeného internetového fóra ODS na sociálních sítích, jejíž obsah k danému tématu nám jeden z občanských demokratů zprostředkoval. Narazila především varianta, že by daň z mimořádných zisků mohla platit zpětně už za letošní rok.

„Retroaktivní daň? Jako opravdu?” divil se v rámci internetového fóra dlouholetý člen ODS. „Totální rezignace na hodnoty, které ODS kdysi prosazovala. V podání současného vedení už z toho zbyl jen název. Bohužel,” reagoval další z občanských demokratů.

Příliš pochopení tam mezi členy strany zvažované opatření vskutku nenašlo. „Jak může člen vlády, která je vedena premiérem z ODS, něco takového říct a prosazovat? Toto už nejsou politické kompromisy. To je totální rezignace na vlastní hodnoty a principy,” zapojil se do diskuse další ze straníků. Jeho kolega mu připomněl, že nakonec může být všechno jinak a poukázal na vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury, který prohlášení pirátské poslankyně a lidoveckého ministra práce a sociálních věcí korigoval. „Už couvá, ale poslouchat Stanjuru při obhajobě windfall v různých sektorech na ČT24 je masochismus pravičáka,” uvedl ODSák.

Jiný člen ODS připodotkl, že banky podle jeho názoru uspějí, pokud se po schválení této normy obrátí na soudy. Faktem zůstává, že ne všichni se na stranickém fóru shodli. „Vždyť jsme to chtěli,” napsal s odkazem na kongres ODS občanský demokrat s méně vyhraněným pohledem na věc.

