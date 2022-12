„Hlídáme Rakušanův plakát a teď tohle.” Policií se šíří zvěsti. Dotknou se občanů

reklama

Výsluhy policistů jsou dlouhodobě citlivé a důležité téma. Zároveň jde nepochybně o jeden z aspektů, které hrají vliv při rozhodování zájemců, zda se k polici přidat či nikoliv. Nyní se podle našich informací mezi policisty začaly šířit silné obavy, že vnitro hodlá prodloužit nutnou dobu služby pro získání výsluh z 15 na 20 let, což by mohlo být impulsem k odchodu i stovek policistů do civilu. ParlamentníListy.cz měly možnost mluvit s několika příslušníky i významným pracovníkem resortu vnitra, kteří nám problematiku i největší obavy popsali.

“Unikly některé interní informace a koluje to mezi policisty, hlavně na Moravě a proniklo do různých diskusních fór. Jedna z variant, které jsou prý na stole zní, že by se nárok na výsluhy prodloužil o pět let a ještě by mohla klesnout jejich výměra. Do toho je velkým zklamáním deklarovaný stabilizační příplatek, který nám někde v krajích úplně sebrali. Původně bylo deklarováno, že tam, kde je to potřeba, ho budou dostávat všichni, ale to nemá prakticky nikdo. Celkově to ve sboru bobtná, lidi se víc a víc obávají o budoucnost a uvažují o konci ve sboru v daleko větší míře než kdy dřív,” popisuje pro ParlamentníListy.cz jeden z nespokojených policistů.

Hodně policistů podle jeho slov dávno uteklo do civilu z těch, kteří se angažovali v odborech. “Odešla strašná spousta lidí, z odborů, ale dokonce i z policejního prezídia atd. Končí nejen řadoví policisté, ale i funkcionáři, protože ti si to konec konců umí nejlépe spočítat, co je pro ně do budoucna výhodné. Není to vůbec dobré a současné spekulace a obavy se zhoršením situace kolem výsluh tomu rozhodně nepomůžou. Policie zoufale potřebuje nové lidi a pokud se stát rozhodně tady šetřit, je to katastrofa,” konstatuje příslušník pod podmínkou zachování anonymity. Redakce jeho identitu zná.

Podrobněji nám celou problematiku důvěryhodný zdroj přímo z Ministerstva vnitra. “Byla k tomu zřízena pracovní komise, nebo spíš taková skupinka, kterou Rakušan honosně nazval komisí, jsou tam zastoupeny asi troje nebo čtvery odbory a několik pracovníků z vnitra a různě tam hází návrhy, jak by novela zákona měla vypadat. Není ještě jasné, co z té komise nakonec vzejde, ale všichni spíš počítají s tím, že se do výsluh sáhne. Jedním z těch základních návrhů je prodloužení doby služebního poměru na 20 let, pak by se výměra mohla dokonce i zvýšit na 30 procent, anebo také snížit. Nic není rozhodnuto. Působí to, že se to celé šije hlavně na míru funkcionářům a krajským ředitelům, kteří pak po odsloužení daných let hromadně odejdou do civilu s nějakými 60 procenty,” popisuje zdroj.

“Hrozí další rozevírání nůžek mezi nejstaršími funkcionáři a klukama, kteří nově nastupují. Ty trápí také to, že nejenže není nijak lákavý nástupní plat, ale nejsou například placené noční. Tohle všechno policisty demotivuje, jsou otrávení a neplánují o sboru svou delší budoucnost, což není jen škoda, ale je to do budoucna velice nebezpečné. Už teď jsou podstavy a spousta starších odchází do civilu a mladší policisté musí zaskakovat. Ve spoustě krajů se v noci slučují hlídky a střídají se v rámci obvodů. Na ty noční nejsou lidi. Na jedné z krajských porad s účastí vedení kraje i policie se nedávno řešilo, že v současné době policie v tom kraji není schopna plnit veškeré úkoly, které má ze zákona, protože na to nemá lidi. Sami můžeme vidět, že na vesnicích potkáváte zejména v noci méně hlídek,” pokračuje.

Práce u policie je sice pro spoustu lidí atraktivní, ale při pohledu na demografickou křivku se dostáváme do období slabších ročníků a když se vezme v úvahu, že se stejného rybníku loví policie, BIS, armáda a hasiči, tak není pomalu z čeho brát. Oproti dřívějším rokům se ten pomyslný rybník zmenšil, ale požadavky na nábor nových sil všech složek nikoli. To musí pochopit všichni personalisti a uzpůsobit tomu platové podmínky, jenže vedení resortu to zatím moc nechápe. Místo toho se řeší vyvěšování nesmyslných plakátů na budovu, který pak nonstop hlídají policisté. To by pořádný bizár, nad kterým tu mnozí nevěřícně kroutili hlavou. Není dostatek lidí na to, aby dohlíželi v noci na pořádek v ulicích, ale na to, aby hlídali fotku s Putinem v černém pytli se lidi našli. Pan ministr se víc soustředí na aktivismus, reálné problémy, které postupně vybublávají na povrch, jdou mimo něco nebo tomu nerozumí. Vůbec to není dobrá zpráva,” dodává významný zaměstnanec Ministerstva vnitra v neformálním rozhovoru s naší redakcí.

Tématu se budou ParlamentníListy.cz i nadále věnovat, neboť názorů řadových policistů i zaměstnanců Ministerstva vnitra, které řídí šéf hnutí STAN Vít Rakušan, se k nám dostává čím dál víc.

Při srovnání s obdobím covidu, kdy se za předchozího ministra Hamáčka z policie často ozývaly kritické hlasy vůči vedení resortu kvůli nařízením, aby policisté tvrdě na občanech vymáhali dodržování kontroverzních restrikcí a zákazů, lze nyní říci, že kritických hlasů je v současné době ještě víc.

Ačkoli je covid dnes minulostí, spokojenost v policejním sboru neroste. Spíš naopak. Mezi hlavní témata diskusí na uzavřených online fórech na sociálních sítích i mezi policisty aktuálně dominuje nejen popsané téma výsluh, jejichž změny se podle všeho chystají, ale řada dalších věcí, na které se zaměříme. Mezi příslušníky sboru to budí silné rozčarování a zklamání.

