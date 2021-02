„Stůj, nebo ti ustřelím palici!“ Příběh nepolapitelného zloděje a fantoma pražských policistů. Přišla 90. léta. A tam to celé začalo…

reklama

V té pohnuté době samozřejmě nezahálel ani zločin. A v Praze tehdy řádil fantom.

Kriminalisté tak říkali pachateli, který kradl motorová vozidla, a zdálo se, že je nepolapitelný. Zaměřoval se zejména na auta parkující u nákupních center. Šňůra krádeží narůstala a „autaři“, což bylo oddělení, které se zabývalo vyšetřováním krádeží, nemělo jedinou kloudnou stopu. Nepomáhaly tajné akce, zvýšený dohled ani nastražená vozidla. Počet těch ukradených přesáhl číslo čtyřicet. A pořád nic.

Jednou se dokonce stalo, že fantom ukradl vozidlo i se psem.

Některá auta se pak nacházela vykradená v okrajových částech Prahy. Z mnohých se ztratily i SPZ, které pak byly použity na jiných kradených vozidlech.

Zlom nastal tehdy, kdy kriminalista T. dostal tip od svého nejlepšího informátora.

Ten tehdy přišel s tím, že se setkal s jakýmsi Benešem z Prahy 4, který sháněl odbyt na věci, jež evidentně pocházely z krádeží vozidel. Kriminalisté tak získali první stopu a hned se po ní pustili. Pátrali, lustrovali v evidencích a hledali, až našli mladého muže, který přesně odpovídal popisu.

Tehdy se veškeré zjištěné informace vyhodnotily a vše nasvědčovalo tomu, že sedí.

Proběhla porada a připravila se velká realizace, tedy policejní akce vedoucí k zadržení pachatele.

Do akce byla zapojena také „sledka“.

Vše začalo brzy ráno obsazením místa bydliště onoho Beneše. Ten byl zachycen při odchodu z domova a sledován až k nákupnímu centru na Novodvorské v Praze 4. A vyšlo to. Beneš prošel přilehlé parkoviště a vybral si hezky naloženého Favorita. Vmžiku byl uvnitř a během minutky odjížděl. Sledka vyrazila za ním a hlásila kriminalistům, kterým směrem jede. Jenže v ten moment se něco zvrtlo. Beneš si všiml, že je sledován. A nastala automobilová honička jako z filmu.

Beneš byl mimochodem fakt dobrý řidič.

Nikomu se nechtělo věřit, že akce vybouchla. Protože nebyly zatím žádné jiné důkazy, bylo potřeba chytit pachatele při činu.

V jednom vozidle kriminálky jeli tři policisté T., P., a Š.

Řídil T.

Jmenovaný měl velice dobrou místní znalost oblasti Modřan, Komořan, Točné, Zbraslavi a okolí Vltavy. S kolegy vsadili na to, že pachatel mohl jet někam tam a následně se ukrýt. Projížděli tedy uvedenou oblast a pátrali. Pokračovali v pátrání i za most Závodu míru proti proudu Vltavy. Když projížděli kolem jednoho sjezdu na náplavku, všimli si, že v křoví na břehu stojí vozidlo a jakýsi muž z něho hází věci do Vltavy. Otočili se a začali sjíždět cestou na náplavku.

BINGO.

Byl to hledaný Beneš s ukradeným vozidlem. Ten si však policejního vozidla také všiml. Skočil do ukradeného auta a snažil se ujet. Namířil přímo proti policejnímu autu a vypadalo to, že dojde k čelnímu nárazu, protože ani jeden z řidičů nevypadal, že uhne. Pevnější nervy měli kriminalisté.

Beneš na poslední chvíli strhnul volant a pokračoval zběsilou jízdou po břehu s policejním vozem v patách. A teď to přišlo.

V trávě byl velký kámen, který Beneš trefil, a Škoda Favorit vylétla do vzduchu a velkým skokem letěla do Vltavy. Kriminalisté zastavili a dál běželi na břeh. Vozidlo dopadlo asi pět metrů od břehu a začalo se potápět. Benešovi se podařilo otevřít dveře, vyskočit a začal ve studené vodě kraulovat směrem od nich. Nikomu z kriminalistů se do vody moc nechtělo. Vyřešil to nejstarší z nich, P.

Fantom byl zatčen.

Vozidlo pak několik hodin dostávali z vody příslušníci poříčního oddílu s hasiči. Beneš byl zadržen, převezen k výslechu a obviněn. Šňůra prokázaných krádeží jich obsahovala několik desítek. Při domovní prohlídce bylo nalezeno také dost dalších důkazů. Při vyšetřování Beneš spolupracoval. Za trestnou činnost byl následně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Pražanům se na chvilku ulevilo.

Jenže... Byla 90. léta a zločin rozhodně neustupoval.

V příštím díle přineseme až detektivní zápletku spojenou s krádeží obrazů Pabla Picassa, k čemuž došlo v roce 1992. Tahle krádež je dodnes mnohými označována jako loupež století.

