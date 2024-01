V TV se neříká: Od Fialy natvrdo, jak nakonec dopadne Ukrajina

Boj do osvobození celého území Ukrajiny? Tak probíhající válku vnímá prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj. Čtenáři ParlamentníchListů.cz z odborných kruhů však redakci upozornili na dva měsíce starý rozhovor poradce pro národní bezpečnost premiéra Petra Fialy, diplomata a pedagoga Tomáše Pojara. A ten to vidí jinak. Ukrajina, jejíž část bude dlouhodobě okupovaná Ruskem, může dle něj dopadnout jako Západní Německo, tedy včetně členství v EU a NATO. Pojar zmínil i kyperskou variantu. „Máte mnoho takovýchto příkladů ve světě, každý je trochu specifický. Ale to, že se tam ustálí nějaká frontová linie a bude příměří, je možné. Mírovou dohodu neočekávejme,“ uvedl.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14318 lidí

„Nejpravděpodobnější je, že pro Ukrajinu nastane moment Konrada Adenauera, který musel vyhlásit: Soustřeďme se na budování svobodného, bezpečného a prosperujícího Západního Německa a Německo sjednotíme, až na to bude vhodný čas. Německo je sjednocené, a zaplaťpánbůh za prosperující, svobodné a demokratické Západní Německo, které bylo zároveň součástí Západu. Mimochodem i po rozdělení bylo součástí jak Severoatlantické aliance, tak i Evropské unie. Čili svobodná Ukrajina může být přijata do EU i NATO bez ohledu na to, že jiná část Ukrajiny bude okupovaná Ruskem,“ řekl. Což v praxi znamená rozdělení Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom dlouhodobě prohlašuje, že věří v ukončení války do konce letošního roku – a to tak, že dojde k porážce Ruska na Ukrajině. Ukrajina podle jeho slov chce osvobodit Ruskem okupované regiony. Odmítá, že by se Rusko zúčastnilo mírové konference, kterou bude pořádat Švýcarsko, a stále počítá se svým mírovým plánem, jehož součástí je i stažení Ruska z celého území Ukrajiny.

Na otázku, zda není problémem, že nebude existovat stabilní hranice, v případě Západního Německa bylo toto území jasně vymezené, Pojar pak v rozhovoru odpověděl: „To bude jasně vymezené, to zase není tak složité,“ uvedl.

Nemyslí si však, že by měla být mírová smlouva s Ruskem. „Ale mezi Západním a Východním Německem též nebyla mírová smlouva. Mírová smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou prostě nebude. To však nefunguje tak, že máte totální válku, nebo mírovou smlouvu, většinou máte něco mezitím,“ podotkl.

Jak dopadne Ukrajina? Německo, Kypr...

Tedy nějaký korejský scénář? „Nebo kyperský. Kypr je součástí EU a část Kypru je de facto okupovaná Tureckem. Máte mnoho takovýchto příkladů ve světě, každý je trochu specifický. Ale to, že se tam ustálí nějaká frontová linie a bude příměří, je možné. Mírovou dohodu neočekávejme,“ dodal.

Pojar podle svých slov neměl od ukrajinské ofenzivy přehnané očekávání. „Vývoj na bojišti mě zase až tak nepřekvapil. Co je však úspěch a co je neúspěch? Z mého českého pohledu je úspěchem, pokud nebude ruská armáda na slovenských hranicích. Čím dále bude, tím lépe. Tak měřím úspěch,“ sdělil. V tomto ohledu je Pojar konzistentní, v lednovém rozhovoru pro SeznamZprávy prohlásil: „Že by Ukrajina v dohledné době dobyla zpět každý kilometr čtvereční svého území, je velmi málo pravděpodobné.“

Česká vláda Ukrajinu přitom podporuje dlouhodobě a velmi výrazně. I nadále pak kabinet Petra Fialy slibuje zemi podporu v mnoha směrech. Tuto nesrovnalost pro ParlamentníListy.cz komentoval komentátor Petr Holec. „Tomáš Pojar na Slovensku klasicky řekl něco, co jako poradce premiéra Fialy nesmí říkat doma. V Česku nám totiž vláda o Ukrajině stále zločinně lže, aby tam mohla dál posílat naše peníze a případně i zbraně, zatímco nám, kteří to všechno platíme, doma jen zvyšuje daně a snižuje důchody,“ řekl.

Podotkl, že stejný přístup panuje i na „Západě“, kam chce Českou republiku Fiala podle svých slov dovést. Tedy že Ukrajina nezíská své území.

„Místo maření životů vlastních lidí i našich peněz by se proto měla soustředit na lepší budoucnost těch čtyř pětin svého území, které ovládá a které válka taky nejen ekonomicky a sociálně plundruje, i když se tam přímo neválčí. Řekněme si totiž upřímně, že i my v současnosti našimi penězi platíme jen zbytečné zabíjení a ničení části Ukrajiny. Jinak samozřejmě Pojarovi přeju, aby za svá slova nemusel do KRITu k ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi a neskončil u soudu za šíření prokremelských narativů,“ doporučil a vzkázal směrem k Fialovu poradci.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

