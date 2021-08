Výhrůžky, arogance a externí poradci ve státním. Co se to děje pod křídly vojenského podniku? Na odpovědi čekáme 170 dnů

reklama

VOP CZ je podnik s dlouholetou tradicí vojenské a strojírenské výroby. V roce 1946 vznikl v Šenově u Nového Jičína Vojenský opravárenský závod 025, který se zaměřoval pouze na opravu vojenské techniky. Postupem času se možnosti rozšířily i na vojenskou výrobu. V devadesátých letech podnik postupně zavedl civilní strojírenskou výrobu. A právě ohledně tohoto veřejnosti téměř neznámého státního podniku získaly ParlamentníListy.cz od svého zdroje znepokojivé indicie.

Pokud byste mysleli, že se jedná o otázku vojenské techniky, skladování munice nebo nedostatečného zabezpečení takových objektů, byli byste na omylu. Problémy se opět, jako je časté i v jiných případech, točí kolem veřejných zakázek, respektive kolem hospodaření s veřejnými financemi.

Tamní vedení se totiž před nějakou dobou rozhodlo pro optimalizaci fungování podniku, do čehož spadala i modernizace informačních systémů. Na přelomu let 2016 a 2017 si dnes již bývalé vedení za účelem zefektivnění fungování interních procesů a optimalizace nákladů vyhodnocuje stav svých informačních systémů. Ty hodnotí jako zastaralé, nepropojené, a tedy rozvojově a finančně neudržitelné. Důvodem je, že původní systémy byly tvořeny několika rozdílnými aplikacemi od různých dodavatelů, které spolu, laicky řečeno, nekomunikovaly, informace v nich byly „zapouzdřeny“ a nebylo možné je propojit. Neměly požadovaný uživatelský komfort a přechod na nové verze by byl náročný nejen z finančního aspektu.

Podobných zásahů do systémového fungování je ve státních firmách bezpočet. Ačkoli se u některých nabízí otázka ceny, nikoho z vládních činitelů to příliš nezajímá. Na to ostatně redakce PL upozornila mnohokrát. Cena je však jen jedním z parametrů, s nimiž by si měli manažeři státních institucí nebo vládní činitelé lámat hlavu. Mnohem důležitější evidentně je, aby se peníze na IT projekty vynakládaly efektivně a aby byla kontrolována kvalita a efektivita.

Současné informační systémy totiž významným způsobem ovlivňují způsob fungování každé společnosti, podniku či státní instituce a na jejich implementaci by se měl zásadní měrou podílet i top management.

Ve VOP CZ v Šenově u Nového Jičína se tedy před čtyřmi lety rozhodli změnit podnikové informační systémy. Vypsali výběrové řízení. V roce 2018 došlo k vyhodnocení nejlepší nabídky a začala požadovaná práce. Pokud by vše postupovalo standardně, VOP CZ by měl po několika měsících nový informační systém, jenž by pomohl optimalizovat procesy, zvýšit efektivitu výroby, a nadto ušetřit spoustu peněz, které by jinak musel vynakládat za údržbu původních neefektivních a zastaralých systémů.

Zde je potřeba upozornit, že proces pořízení nejen informačního systému je v režimu veřejných zakázek velmi zdlouhavý. Je nutno dodržet zákonem stanovené lhůty, takže v praxi se často stává, že implementace začne až po měsících, někdy je to prý více než rok, od výběru nejlepší nabídky.

Navíc zdlouhavost procesu mohou ovlivnit i personální změny v managementu, což byl právě případ VOP CZ.

Zde se vraťme k našemu zdroji, jenž původně o těchto záležitostech moc mluvit nechtěl, bál se, nicméně s ubíhajícím časem z něj vypadl znepokojivý obraz dění ve státním podniku.

„Ze strachu z postihu raději všichni drží pusu a krok, je strach o práci. Nejvíc mě štve, že když se zeptáte na něco, co je divné nebo poukážete na to, že by něco mohlo fungovat lépe, vedení to v lepším případě nezajímá. Všichni se tu bojí vyjádřit a atmosféra strachu je hmatatelná. I když nápady na to, jak dostat podnik do kondice a zlepšit hospodaření, by se našly. Jestli je někdo krizový manažer, tak by nás měl tou krizí provést, a ne nás v ní udržovat. A ano, ÍeSko (zmiňovaný systém, pozn. red.) by k tomu mohlo určitě přispět – více dat, lepší analýzy, modelace situací a změn parametrů a jejich dopad na výrobu, obchod – zefektivnění procesů.

Ale když vidím naše vedení a jejich aroganci k přístupu a lidem, je škoda mluvit. Atmosféra strachu, politika a politikaření, tohle nás z krize nevyvede a ani nám nepřitáhne nové zaměstnance. Prostě státní podnik. Lidi se bojí něco říct, mluví se, kdo za kým politicky stojí, kdo koho a kam dosadil. Na druhou stranu víte, jak zatočili s předchozím ředitelem a co následovalo? Nedá se říct, že by jim šlo o výkon a zlepšení,” podotkl se značným znechucením náš zdroj.

Pro uvedení čtenářů do tématu přiblížíme některé starší události.

Radovan Putna, aktuální ředitel, nastoupil do VOP CZ s pověstí zkušeného krizového manažera a převzal podnik s cílem zlepšit hospodaření. Každý nástup krizového manažera je většinou spojen s analýzou procesů a celkovým fungováním. To s sebou nese i nepopulární kroky v podobě snižování nákladů nebo propouštění zaměstnanců. Dá se tedy říct, že krizoví manažeři a jejich rozhodnutí nebývají spojená s pozitivními emocemi. K tomu dále náš zdroj uvádí:

„Chápu, že se musí osekat náklady a zruší se některá místa, ale upřímně, když se podíváte s odstupem času na některé personální změny, napadá mě i zcela jiný motiv. V souvislosti s implementací informačních systémů například docházelo k mnoha personálním změnám, což určitě nepřispělo hladkému průběhu projektů. Například vedoucí jednoho z projektů dostal od ředitele Putny hned v lednu 2020 výpověď a spolu s ním i několik dalších pracovníků, kteří byli klíčoví pro dokončení informačního systému na potřeby VOP CZ. Nebývá přece obvyklé, abyste nejdříve někoho v listopadu 2019 jmenoval jako vedoucího projektu nasazení informačního systému a pak ho za tři měsíce propustil. Ten člověk věděl o celém informačním systému nejvíc, projekt byl už rozjetý, on byl zaškolený. A vy se takového člověka zbavíte?“

Vysvětlení citovaného manažera?

„Víte, chci upozornit na to, co se ve VOP CZ děje. Jde o státní podnik a někdo by měl dohlédnout na to, aby tu byl pořádek. Není vůbec příjemné denně pracovat v takové atmosféře strachu, arogantního chování a nátlaku některých lidí ve firmě, kteří jednají z pozice síly a své vysoké funkce. I tak kvůli COVIDU toho mají všichni nad hlavu. Informační systémy měly být už hotové, místo toho kolují historky, jak to údajně bude a kdo má jaké zájmy,“ doplnil náš zdroj.

Dle našich informací měly být systémy již předány a měly být funkční. Nejspíš tomu tak zcela nebude.

Redakci se podařilo zjistit, že ve věci poradce, jehož jméno je nejčastěji spojováno s údajnou arogancí a nadřazeností, se jedná s největší pravděpodobností o Ivana Pilaře. Stejně tak čekáme, zdali se nám podaří získat vyjádření firem, jež výběrová řízení a zakázky spojené s IS ve VOP CZ získaly.

ParlamentníListy.cz se na VOP CZ obrátily již v únoru, kdy jsme začali získávat první indicie o podivných okolnostech a chování tamních bossů. Chtěli jsme znát nejen kompetence poradců, ale především problematiku a stav týkající se IT zakázek. Ačkoli nám zástupci společnosti nejprve přislíbili odpovědi, nakonec se neozvali. Je srpen.

Otázkou proto zůstává nejen skutečnost, proč IT systémy doposud nejsou zavedeny, ale i to, co bude následovat. Rozhodně není bez zajímavosti, že podnik by se měl v budoucnu podílet na největší armádní zakázce posledních let, kterou je podíl na výrobě bojových vozidel pěchoty, tedy bévépéček.

K problému se proto vrátíme s dalšími informacemi v příštích dnech.

