Náš zákazník, náš pán, říká nový ředitel ČD

České dráhy nadcházející náročnou etapou. Národní dopravce utrpěl v důsledku pandemie Covid-19 ztráty v řádech miliard korun. Nyní musí najít cesty, jak udržet a posílit svou finanční pozici a pokračovat v náročném investičním programu i zkvalitňování svých služeb,“ okomentoval volbu nového předsedy představenstva a generálního ředitele ČD předseda dozorčí rady Pavel Kysilka.

Příchod Ivana Bednárika do ČD Cargo znamenal pro státní společnost období stability a rozvoje. Před jeho nástupem do funkce bylo ČD Cargo dlouhodobě v minusu, pod jeho vedením byla společnost pokaždé v zisku. Ve vedení státního podniku figuroval šest let, což je oproti předchozím rokům velká změna. Před jeho nástupem se ve funkci předsedy představenstva vystřídali čtyři manažeři během tří let. Recept na úspěch ale neprozradí.

„Podívejme se na to takto: pokud někdo chtěl v minulosti něco udělat a především dokončit, nestihl to. Vezměte si jen jednoduchý faktografický údaj. V mém prvním rozhovoru pro média v listopadu 2014 jsem zmínil, že pro naši budoucnost je nevyhnutelné obstarat interoperabilní lokomotivy. Přestože jsme tuto potřebu maximálně akcelerovali, svoji první lokomotivu jsem nepokřtil dříve než v červnu 2016 na veletrhu v Ostravě. Nicméně ano, je pravda, že jsem firmu převzal s několika miliardami ztráty na účtu nerozdělených zisků a ztrát, a také je pravda, že dnes tam je černé číslo – konečně a díky bohu,“ prozradil v rozhovoru pro server sirdo.eu Ivan Bednárik

Problémem Českých drah byla letos také velká nehodovostí, nový ředitel ČD však jako hlavní důvod neoznačil lidský faktor, ale rozestavěnost na železnici. Tomu se ale bohužel v budoucnu prý nedá předejít. „Železniční síť trpěla od 90. let neskutečnou podinvestovaností. Šetřilo se na nesprávném místě. Naštěstí koleje nyní dostávají to, co za uplynulých 20 let nedostávaly, a to ve zrychleném režimu. Protože bez investicí do infrastruktury bychom ekonomicky byli na chvostu EU – byla by to jen otázka času. Teď tu máme tak rozkopané tratě jako nikdy v historii. Takže si můžete představit paralelu s D1, kde také dochází k velkému počtu nehod. Rozestavěnost samozřejmě není společný jmenovatel všech mimořádných událostí, ale je to racionální úvaha, kde najít přítinu,“ uvedl Bednárik v rozhovoru.

Minulý ředitel Václav Nebeský měl prý za hlavní úkol omlazovat a modernizovat vozový par, průměrné stáři jednoho vlaku bylo 31 let, podle nového ředitele však zde platí jedno jednoduché pravidlo. „Náš zákazník, náš pán. Jinak na liberalizovaném trhu bude ČD dinosaurus zdruhohor. A pozor – zákazník není jen maminka s kočárkem, cestující člověk ráno do práce, student anebo turista. Jsou to také kraje a ministerstvo dopravy. Ty všechny musí ČD přesvědčit, že jsou schopné z bodu A do bodu B cestujícícho převézt bezpečně, v dostatečném komfortu a včas. A také za přiměřenou cenu včetně kompenzace pokrývající náklady,“ řekl v rozhovoru pro sirdo.eu Ivan Bednárik.

