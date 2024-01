„Jak v blázinci. Vyrobí levně, prodají do ciziny, draze koupí zpět a stát to doplatí.“ Elektřina za Fialy

Elektřina za Fialy? Stropy na cenu elektřiny, které nasadila Fialova vláda? Jak v blázinci, konstatuje podnikatel, exministr vnitra a někdejší šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina. „Ta firma to prodá v zahraničí za nějakou cenu, nebude platit žádnou daň z toho přebytku, protože to prodá za cenu relativně nízkou. V zahraničí se to přeprodá, zrealizuje na tom brutální zisk a ta distribučka to tady koupí od překupníka za nějakou hroznou cenu, bude to prodávat za těch šest kaček a ještě zinkasuje něco od státu. A přitom je to třeba dcera té firmy, co to tady vyrobila,“ sdělil v debatě spolku Svatopluk.

reklama

„Ceny energií se nás dramaticky netýkají, ale týkají se našich zákazníků. Zejména společností působících v Česku, které dělají hydrauliku, kompresory, elektrozařízení. Ty mají velké problémy,“ popsal Pecina, jenž je generálním ředitelem strojírenské společnosti VAE CONTROLS.

Varoval před tím, že některé firmy v Česku budou mít velké problémy, protože jejich zákazníci neplatí. „Firmy na Ostravsku zanikají na denní bázi. Podívejte na případ Liberty. Firma spěje do insolvence. Ale to není jediná firma. Kvůli vysokým cenám energií má problém Třinec,“ dodal Pecina, jenž byl v minulosti ministrem vnitra a byl též předsedou ÚOHS. Nyní je mimo jiné také bezpečnostním expertem SPD.

„My jsme závislí na objednávkách zahraničních zákazníků. Bohužel vzhledem k situaci, která v Evropě nastala, si myslím, že je tady docela značná snaha o oslabení evropského hospodářství. Řada německých firem – i dalších zahraničních – se pod vlivem této skutečnosti buď rozloučily s Evropou, nebo přecházejí do majetku amerických firem v rámci koncernu. A ty se chovají úplně jinak, než jsme na to byli po desítky let zvyklí,“ popsal svoji situaci Fürst, který je majitelem a jednatelem společnosti ILV, která poskytuje kompletní služby v oblasti vývoje, výroby a montáže elektroniky.

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11199 lidí

Fürst také rozebral přímo ceny energií. „1 MWh se vyrábí zhruba za deset euro. Německá burza ji vykupuje za 251 euro za MWh. A nám ji prodávají za 313 euro. To znamená o zhruba 24 procent dražší, než ji má k dispozici Německo,“ popsal, že máme neustále v průměru o 25 až 40 procent dražší cenu energie, než mají Němci.

„Říká se, že máme drahé ceny elektrické energie, protože na tom ČEZ vydělává, že by ČEZ měl zlevnit elektrickou energii... Říká se, že stát by jej měl vykoupit a potom by ČEZ zlevnil. To vše je absurdní. ČEZ se chová jako každý jiný podnikatel,“ popsal Pecina.

„Představenstvo ČEZ tam bylo dosazeno proto, aby vydělávalo co nejvíce peněz. Oni se chovají racionálně. A jestli kdysi začali prodávat na lipské burze, protože jim to velmi slušně vycházelo, chtěli mít dobrou stabilitu, pro českého zákazníka to nebylo úplně špatně,“ dodal Pecina.

„Když kdysi přišly supermarkety, také to pro českého zákazníka nebylo špatné, ale dneska už je. Od toho však tady je kontrolní role státu, a regulační, aby když se něco takového děje a vidíme, že ten trh selhal, což se stává, tak od toho tady máme vládu a Ministerstvo financí, Energetický regulační úřad, možná i ÚOHS, které mají zasáhnout. Vláda měla nařídit regulaci cen. Někdo říká, že to nejde, a já konstatuji, že do roku 2007 to byla běžná součást našeho života, že ceny elektrické energie byly regulovány. Bezpochyby to lidé na ERÚ umějí udělat,“ popsal.

Fotogalerie: - Stvrzeno podpisem

„Není to určitě o ČEZ, ani o těch výrobcích. Každý se snaží urvat, co lze. Divíme se ale, že když jsme na někom takto závislí, nikdo nezasáhne, aby tomu učinil přítrž. Ty ceny nejsou ničím odůvodnitelné. Způsobené tím, že je tady nějaké monopolní postavení, nebo je tady neoprávněná výhoda výrobců,“ dodal Pecina.

Podle něj se systém zvrhl a je potřeba zasáhnout. „A všichni se tváří, že tomu nerozumějí a že to trh nějakým způsobem vyřeší. Ale tohle trh bezpochyby žádným způsobem nevyřeší. O ÚOHS bych řekl, že je v tomto případě nevinně, že je prostě potřeba nasadit regulaci. A většina států EU nějakým způsobem regulaci nasadila. Ale my jsme nasadili stropy, které jsou prostě absurdní. Nasadit stropy u distributorů, to je na zavření do Bohnic. Ta firma to prodá v zahraničí za nějakou cenu, nebude platit žádnou daň z toho přebytku, protože to prodá za cenu relativně nízkou. V zahraničí se to přeprodá, zrealizuje na tom brutální zisk a ta distribučka to tady koupí od překupníka za nějakou hroznou cenu, bude to prodávat za těch šest kaček a ještě zinkasuje něco od státu. A přitom je to třeba dcera té firmy, co to tady vyrobila. To je jak v blázinci. My to platíme třikrát po cestě a ještě zaplatíme šest korun, když oni to tady vyrábějí za korunu dvacet,“ poznamenal Pecina.

Fürst následně dodal, že jsou zde vlivy, které celou situaci ovlivňují, například Green Deal.

Psali jsme: Jaderný tendr za stovky miliard. Pozor, sledujme Koláře. Boj Zlámalové nekončí Brusel tajně nachystal zlý plán proti Maďarsku. Prasklo to a Orbán reaguje Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – díl 340. Sudety 1938: jakési symbolické divadlo Zbraně zadrženy, rozhodne lékař. Policie hlásí, co provedla s „podivně se chovajícím“ ve škole

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE