Marek Vašut, Vítězslav Jandák a status umělce. Mnohé se vyjasnilo

Žadatelé o peníze z řad umělců musejí splnit podmínky, že nesmí jít o studenty a v době podání žádosti nesmí být žadatel v pracovněprávním vztahu, který by přesahoval polovinu týdenní pracovní doby.

Důvodem zavádění této státní podpory pro umělce má být především pomoc těm, kteří se umělecké činnosti věnují na volné noze a nemají pevné angažmá. „Ze shromážděných podkladových analýz vyplývá, že se jedná o nejohroženější skupinu umělců, kteří se při výkonu své profese potýkají s řadou znevýhodnění a překážek,“ tvrdí podklady k novele zákona.

Podle bývalého ministra kultury a slavného českého herce Vítězslava Jandáka to nedává smysl. „Této době nerozumím. Nechápu a nevím, kdo je a není umělec. Vždycky jsem byl ale přesvědčený, že to není ten, který o sobě prohlásí, že je umělec. Zřejmě bude nový svět takový, že kdo o sobě cokoli řekne, tak tím bude a stát mu to bude platit,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Vítězslav Jandák.

Herec a moderátor Ivan Vyskočil má za to, že vláda za jiné věci vynakládá daleko větší sumy, takže tato podpora umělců prý není špatná. „Mnohdy se vynaloží daleko více milionů nebo i miliard za něco, co vůbec za to nestojí. Například všelijaké neziskové organizace, nebo se sypou prachy do černé díry jménem Ukrajina atd. Jestli tyto peníze půjdou hercům a umělcům, tak bych v tom nic špatného neviděl. Vzbudí to samozřejmě spoustu negativních reakcí, to asi ano. Zajímalo by mě hlavně, zda ty peníze půjdou těm umělcům, kteří lezou politikům do zadku, anebo se nebudou dělat rozdíly. Ne že bych to tedy těm kolegům, kteří se o to budou hlásit, záviděl,“ konstatoval herec.

Marek Vašut se ke schválené novele zákona staví podobně jako jeho herecký kolega Vyskočil. „Byl jsem dlouholetým členem správní rady nadace Život umělce a kupodivu jsem k lidem, kteří o to zažádají, smířlivý, protože podmínky jsou stanoveny celkem přísně a lidé, kteří to na první dobrou odsuzují, o tom moc nevědí. Dosáhne na to relativní minimum lidí a těm, kteří projdou sítem, to celkem přeji. Takže kupodivu, i když nejsem přítelem dotací a považuji je za korupci systému, vůči těm pár stovkám lidí, kteří na tuhle podporu dosáhnou, jsem celkem přející,“ sdělil herec a moderátor Vašut redakci ParlamentníchListů.cz.

Ekonom Vladimír Pikora nad novou legislativní normou kroutí hlavou a nechápe, proč by stát měl z peněženek daňových poplatníků umělce finančně podporovat. „Kdokoli může říci, že je například švec a starejte se o mě a plaťte mi, protože ševce přece také potřebujete. Nedává to žádnou logiku. Proč by někdo měl být takto placený státem? Ať s něčím vyjde na trh a komerčně to prodá jako každý jiný. Jsou přece komerční divadla, ať takový člověk hraje v komerčním divadle. Jestli chce dělat něco jiného, ať dělá komerční umění. A pokud komerční umění dělat nechce, ať si najde mecenáše. Takhle to přece vždy fungovalo. Stačí si najít někoho, kdo bude ochoten to platit a můžete dělat něco, co je krásné a nekomerční. Proč by to měl být stát, který to bude platit?“ ptá se řečnicky v komentáři pro ParlamentníListy.cz ekonom Vladimír Pikora.