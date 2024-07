Řešte ceny elektřiny. Teď. Buďte tvrdí. Návod pro Čechy

Před koncem prvního pololetí začalo přibývat pesimistických předpovědí, že trh s energiemi očekává pro druhou polovinu roku růst jejich cen. Nejčastěji byl tento předpoklad zdůvodňován jednak drahotou emisních povolenek, jednak odstavováním uhelných elektráren. „Budoucí ceny energií není lehké předpovídat. Záleží na mnoha faktorech. Protože v Evropě se většina – až 60 procent energie – spotřebuje na výrobu tepla, rozhodne charakter příští zimy. Tady je evidentní, že končí několikaletá vlna markantního oteplování spojená s jevem El Niño,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský, předseda spolku Konec uhlí – Nová energie.

Dalším faktorem poptávky po energii je průmysl, který v Česku spotřebuje více než třetinu energie. „U průmyslu je vidět jasný trend deindustrializace Evropské unie vinou už teď drahých energií a vysokých cen emisních povolenek, které jsou v EU 8x dražší než v Číně a 10x dražší než v Jižní Koreji. EU vyhání průmysl z Evropy a celková spotřeba energií klesá všude v unii. To, že klesá poptávka, v tržní ekonomice brání většímu zdražování. Průmyslové firmy v celé EU na žádné sliby už nečekají a rychle unii opouštějí. Poptávka po energiích z průmyslu tím ještě více klesne. To bude spíše hlavní impulz pro udržení ceny energií, protože prodejci energií ztrácejí velké odběratele a budou muset víc bojovat o ty malé,“ vysvětluje odborník na energetiku.

Vysoké miliardy vláda promrhá za dotace bohatým

Hlavním faktorem růstu ceny energie – tepla a elektřiny – je v Evropské unii extrémně vysoká cena emisní povolenky. „Emisní povolenka je vlastně taková vysoká zelená daň, která třeba u uhelné elektřiny, jež u nás máme 40 procent, tvoří až 75 procent ceny. Tuto zelenou daň platí odběratelé elektřiny v její ceně a příjemcem těchto vysokých miliard je vláda, která tyto naše miliardy obratem promrhá za projekty, jako jsou například dotace solárů a elektromobilů bohatým, nebo sdílení elektřiny v podivných komunách, které ještě víc zdraží v konečném důsledku regulovanou složku ceny elektřiny,“ upozorňuje Vladimír Budinský.

Řada politiků nově zvolených do Evropského parlamentu volá po revizi EU Green Dealu. „To je hlavně o zlevnění povolenek. Kdyby k tomu došlo, tak energie možná i zlevní. Ale to česká vláda paradoxně nechce, protože by neměla co z cizího rozdávat,“ tvrdí předseda spolku Konec uhlí – Nová energie. „Pak zde máme kroky Bruselu a národních vlád v regulaci odvětví, ze kterých plyne vládami řízené zdražování regulované složky ceny elektřiny kvůli nesmyslnému dotování neefektivních občasných zdrojů energie v konci distribuční soustavy a také kvůli budoucímu blackoutu bránícímu nezbytnému dotování uhelných zdrojů z nákladů na udržování funkční elektrické přenosové soustavy. To jsou věci, kterými zejména v energetice nekompetentní česká vláda zdražuje elektřinu neuvěřitelně rychle,“ kritizuje odborník Fialův kabinet.

Čím více OZE, tím víc problémů se bude muset draze řešit

Připomíná také, že státní regulátor ERÚ místo regulace a stabilizace ceny sám paradoxně žene ceny elektřiny nesmyslně rychle vzhůru. „U regulované složky ceny elektřiny se tak brzy může stát, že bude tvořit až polovinu ceny, kterou platí spotřebitel elektřiny,“ obává se. „Shrnu-li to, dramatické zdražení, ale ani zlevnění energií na tu nejbližší topnou zimní sezónu se asi rychle očekávat nedá. Cena bude spíše postupně růst pro zimu 2024/25, ale to bude v nějakém intervalu jen plus několik procent. Ovšem rozhodně to nebude v nejbližším období šok, který jsme zažili nedávno za energetické krize,“ ujišťuje pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský, předseda spolku Konec uhlí – Nová energie.

Podle energetického experta Přemysla Součka se situace na trhu s energiemi dlouhodobě vyvíjí tak, že cena elektřiny – a energií obecně – poroste. „Důvodem je – nepřekvapivě – Green Deal. Zvyšující se množství občasných zdrojů (OZE) v soustavě totiž vyžaduje obrovské investice do sítí, stejně jako kvůli nim rostou náklady na stabilizaci sítě, a tak dále. Čili i v případě, že poklesne cena silové elektřiny, poroste regulovaná složka ceny. Dá se říct, že čím více OZE bude, tím více problémů se bude muset draze řešit,“ říká pro ParlamentníListy.cz Přemysl Souček a odkazuje na podrobný rozbor této problematiky v rozhovoru „Proč je elektřina drahá, když zlevňuje“, který vedl s Lubomírem Lízalem, bývalým členem bankovní rady ČNB (zde, zde a zde).

Při odchodu začne dodavatel nabízet neuvěřitelnou slevu

Společně s varováním před zvyšováním cen energií se v poslední době objevovala i doporučení k zafixování cen, a to ideálně na dva roky. „Fixování ceny energie má jen krátkodobý efekt. Na dlouhou dobu žádná fixace neexistuje. Obchodníci by rádi, aby se jim zákazníci na pár let fixovali, protože jim to usnadňuje situaci. Ale já bych doporučil zachovat si svobodu volby a co největší flexibilitu. Rozhodně je nejlepší srovnávat a hledat na trhu výhodné nabídky. Nejlepší je nebát se dodavatele elektřiny nebo plynu změnit. Dobré je volit z velkých zavedených firem, kterých je naštěstí na trhu stále dost,“ konstatuje Vladimír Budinský.

A dodává, že pro hledání nejlepšího dodavatele na zimu je léto ideálním časem. „Zjistíte, že i stávající dodavatel, který s vámi dlouho nekomunikoval a považoval vás za jisté ‚platiče faktur‘, vám při odchodu začne najednou překvapivě nabízet neuvěřitelnou slevu, kterou by vám bez projevení věrohodného úmyslu odejít, nikdy nenabídl. Spotřebitel by si měl být vědom své síly jako subjektu na trhu. K tomu pomůže i pokračování v hledání úspor a celkové snížení požadavků na nakupované množství energie. Čeští spotřebitelé ještě v úsporách a v promyšleném nakupování ve všech komoditách neřekli poslední slovo. Lidé by si měli uvědomit svoji tržní sílu,“ nabádá předseda spolku Konec uhlí – Nová energie.