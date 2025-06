Stanjura podporuje černý trh. Výrobci alkoholu dali na stůl fakta

Nejrazantnější zvýšení spotřební daně na tvrdý alkohol bylo schváleno v posledních letech z iniciativy vlády Petra Fialy. Důvodem měl být zisk dalších prostředků do státního rozpočtu. Ukázalo se ovšem, že to nefunguje a vláda spíše podpořila černý trh.

Přestože došlo k navýšení spotřební daně z lihovin o 44 procent, nevedlo to ani k očekávanému navýšení příjmů státního rozpočtu, ani k regulaci konzumace alkoholických nápojů. „Naopak to posílilo černou ekonomiku a vedlo k rozmachu nelegálního trhu s alkoholem. Stát ztrácí z černé výroby alkoholu až 1,5 miliardy korun ročně,“ uvedli zástupci Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL).

UVDL kromě toho uvádí jako nelogické, aby existovaly tak dramatické rozdíly mezi spotřební daní z piva, vína a lihovin, když veškerá tato produkce obsahuje tentýž alkohol, který na lidský organismus působí naprosto stejně.

„Když porovnáme běžné porce alkoholických nápojů, tak 0,5 litru desetistupňového piva obsahuje cca 16 gramů akoholu, dvě deci vína 19 gramů a panák vodky 13 gramů alkoholu. Rozdíl v dani je propastný. Za pivo spotřebitel zaplatí spotřební daň ve výši 1,60 Kč, za víno dokonce 0 Kč, ale za panáka vodky 6,25 Kč. Lihoviny jsou zdaněny pětkrát více než pivo, přičemž tiché víno není zdaněno vůbec. Navíc oblíbené prosecco nebo frizzante je díky platné legislativě také považováno za tiché víno,“ uvedl výkonný ředitel UVDL Vladimír Darebník.

Podle něho jde o informaci, kterou skoro nikdo nezná. Šumivé víno, které spotřební dani podléhá, má jasně daná pravidla a tlak v lahvi musí být díky přítomnosti oxidu uhličitého minimálně tři bary. Zpravidla zahraniční výrobci však tlak v lahvi sníží pod tuto hodnotu, a přestože je víno stále perlivé, před zákonem je považováno za tiché víno a nevztahuje se na něj spotřební daň.

Politici opakovaně odmítají tiché víno zdaňovat s argumentem podpory českých a moravských vinařů. Jenže bezmála tři čtvrtiny vína, které se v Česku prodá, pochází z dovozu. Absence spotřební daně tak nepomáhá v tomto směru domácím vinařům, ale těm zahraničním. Stát by v případě zdanění tichého vína mohl domácím vinařům spotřební daň kompenzovat.

Rozdíly v danění jednotlivých forem alkoholických výrobků jsou podle UVDL nelogické a diskriminační a stát tímto přístupem nejen deformuje trh, ale ohrožuje i legální výrobce i obchodníky. Navíc tím podporuje černý trh, což před více než deseti lety vedlo k metanotolové aféře, která stála život mnoho desítek českých občanů.

Situace vede k trvalému poklesu oficiálního prodeje lihovin, který byl loni nejnižší za posledních 10 let, ale k poklesu spotřeby lihovin nedochází. Jedinou odpovědí na to je, že lidé si buď alkohol pálí sami, nebo pořizují z nelegální výroby. Lidé si také alkohol častěji pořizují v blízkém zahraničí, neboť v sousedním Německu je spotřební daň nižší o 20 procent a v Rakousku dokonce o zhruba 30 procent.

Politiky prý ovšem tato nerovnost nezajímá. „Mám pocit totálního zmaru. Deset let se snažíme to politikům vysvětlit a odezva je nula. Jestliže přijdeme za panem ministrem financí jako UVDL, která platí 85 procent příjmů ze spotřební daně na alkohol a snažíme se být partnerem, tak stát se na nás dívá spíš jako na protivníky. Bohužel nás je na rozdíl od konzumentů piva nebo vinařů málo. Pan Stanjura nám říká, že v rozpočtu s dírou 250 miliard ho nějaké 3 miliardy, které by mohl získat, vlastně nezajímají,“ uvedl Pavel Dvořáček, prezident UVDL a generální ředitel společnosti Rudolf Jelínek.

Podle něho by se teoreticky mohla opakovat kauza podobná té metanolové. „Když se od 1. 1. 2011 zvýšila spotřební daň, varovali jsme tehdejší politiky, že se to přelije do černého trhu. Spotřebitelé tehdy neakceptovali vysokou cenu, chovali se ekonomicky a řešení potom našli někde ve stánku v Českém Těšíně, kde to sice bylo bez spotřební daně, ale i bez jakékoli bezpečnosti. Výsledkem bylo 55 mrtvých. Nechci nic přivolávat, ale vnímám to tak, že se bude muset stát opět něco nepříjemného. Třeba v tom smyslu, že lidé začnou alkohol ve velkém nakupovat v zahraničí, stát zde přijde o výrazné příjmy ze spotřební daně a možná to pak někomu dojde,“ dodal Dvořáček.