„Vypadněte. Dojte si Ukrajinu.“ A řetězec koukal. Zdražení potravin: Co nevíte

Zdražení potravin od ledna až o 10 % oznámily řetězce ministru zemědělství Marku Výbornému. Je to nutné? Za makroekonomem a poradcem vrcholných představitelů Jaroslavem Šulcem přišel v minulosti zahraniční obchodní řetězec se stížností, že potřebuje vyšší zisk. Co mu odpověděl? Vypadněte, dojte si Ukrajinu či Moldavsko, svěřil se Šulc ParlamentnímListům.cz. A zástupce řetězce jen koukal. I dnes prý může ministr Výborný udělat to samé. „Takže vám dávám 14 dní do Vánoc, abyste se vzpamatovali a přestali tuhle republiku ožebračovat tím způsobem, jakým ji až dosud ožebračujete. A pokud tomu nerozumíte, tak i u nás existuje úřad, který má na starosti kontrolu hospodářské soutěže,“ může dle Šulce ministr říct, pokud má „koule“.

Docela užasle jsem hleděl, když ministr zemědělství Marek Výborný po téměř dvouhodinovém jednání se zástupci obchodních řetězců předstoupil před novináře a oznámil, že potraviny i přes pokles DPH se začátkem roku zdraží. „Doposud mi zástupci obchodníků tvrdili, že se snížení DPH do cen potravin skutečně promítne. Musím říct, že jsem zklamán,“ řekl. Nepůsobí šéf rezortu ve své funkci poněkud bezradně?

On bezradný je, protože k tomu, aby řídil tenhle rezort nemá kvalifikaci. To je jasné od počátku. Jeho náhrada za Nekulu byla jako z bláta do louže. A to Nekula byl ještě alespoň trochu znalý věci. Výborný je možná dobrý politik, to nevím, ale jako šéf rezortu zemědělství je naprosto neschopný.

A jako ekonom se projevil jako naprostý diletant.

Říkal, že byl překvapen. Co měl tedy dělat?

Proč neřekl: „Vážení pánové, vaše stanovisko je pro českou vládu naprosto nepřijatelné a máte necelé tři týdny na to, abyste své představy o tom, jak se budete v novém roce chovat, zásadně změnili.“ Takhle by měl odpovědět jako ministr. A k tomu přidat: „Pokud nemíníte respektovat, že podnikáte v České republice, tak vás upozorňuji, že česká vláda má nástroje, jak vás o ty zisky, které si od nás odvážíte těmi nemravnými maržemi, připravit. Takže vám dávám 14 dní do Vánoc, abyste se vzpamatovali a přestali tuhle republiku ožebračovat tím způsobem, jakým ji až dosud ožebračujete. A pokud tomu nerozumíte, tak i u nás existuje úřad, který má na starosti kontrolu hospodářské soutěže. A vy ty zásady nejenže porušujete, ale vy si ze mě děláte legraci, když mi zdůvodňujete, proč máte vyšší ceny potravin u nás než v Německu, v Polsku nebo v Rakousku tím, že jste si u nás postavili mnohem více supermarketů – trojnásobek na osobu – než u našich sousedů a že je ten provoz drahý. Tak vás vyzývám, ty dvě třetiny prostě zrušte a táhněte zpátky domů. A zbavte se těch zisků, které si od nás odvážíte.“ To je velmi jednoduché. Ale to by pan ministr musel mít koule. Možná je výborný, ale ne jako ministr.

Zdálo se, že vystudovaný teolog Marek Výborný, shodou nešťastných náhod ministr zemědělství, vzal ten argument řetězců s více supermarkety vážně. Jak to působilo na vás?

To, co pan ministr v pondělí předvedl, vypadalo, že si dělá legraci ze všech učebnic politické ekonomie. Mantra, kterou jsem si netroufl říkat ani studentům v prvním semestru, byla, že trh je od toho, aby na něm měli všichni stejné podmínky a soutěžili o kupujícího nabídkou za nejnižší možnou cenu. Tak, aby mu to pokrylo náklady a nějaký minimální zisk. Dlouho po listopadu jsme tu slyšeli, že čím více je nabízejících, čím větší je konkurence na trhu, tím ty ceny mohou jít dolů. Pan ministr nám sdělil, že je to přesně naopak, že tady zákony trhu neplatí. Nebo druhá možnost je, že tady ty zákony trhu platí, ale trhu nikoli konkurence plného, ale trhu, který je těžce deformován kartelovými dohodami. Od toho má Petra Mlsnu v čele Antimonopolního úřadu v Brně a další orgány, aby ty kartelové dohody prokázali a aby ty viníky nekompromisně potrestali. Ale to se neděje.

Neděje se to proto, že Češi si nechají všechno líbit?

Nedávno pan doktor Kovanda publikoval informaci o tom, jakým způsobem jsou v podstatě okrádáni čeští zaměstnanci. Srovnal evropské země podle toho, jaký hrubý domácí produkt se vytvoří na hlavu. Do druhého sloupce dal průměrnou roční mzdu na obyvatele a do třetího sloupce dal podíl těch dvou čísel. Česká republika se v tom pořadí ocitla úplně poslední. On to říká natvrdo. Jedním z klíčových důvodů toho, proč čeští pracovníci vidí ve své výplatě relativně nejmenší část toho, co skutečně odpracují, je enormní odliv vytvořeného bohatství z Česka do zahraničí. Když od nás odteče nějakých 300, 400, 500 miliard korun, které se vyplatí na ziscích zahraničním podnikatelům u nás, tak ty peníze pochopitelně nemohou dostat na výplatní pásce zaměstnanci. Takže my jsme v tomhle směru nejvykořisťovanější zaměstnanci v celé Evropě. Vždyť to je facka přes celou hubu.

Vybavuji si, jak se v září chlubili premiér Petr Fiala a ministr Výborný tím, že na společném jednání s osmičkou největších řetězců dostali ujištění přímo od obchodních řetězců, že se pokles DPH propíše pozitivně do cen. Teď jsou všem pro smích. Proč k takové blamáži došlo?

Samozřejmě že si zástupci řetězců dělali z premiéra a ministra legraci. Protože když vidí, že česká vláda není ochotná prosazovat zájmy téhle republiky proti nim a že tady můžou beztrestně lidi odírat těmi nekřesťanskými maržemi, proč by to nedělali? Ministr Výborný dokonce jako příklad uváděl mnohonásobné marže. Ale proč by se řetězce chovaly proti svým vlastním zájmům? Dokud se tenhle oslíček otřásá, tak ty dukáty sbírají. Chovají se naprosto logicky a tržně. A že narazili na tyhle nemrcouchy a neumětele ve vládě, to jim nemám za zlé. Bohužel, za tuhle pitomost naší vlády platíme příšernou daň.

Tím příkladem nekřesťanské marže zmíněným ministrem Výborným bylo, když někdo nakupuje kilogram mrkve za 9,30 Kč a prodává za 27,90 Kč. Činí to 261 procent obchodní přirážky. Pro šéfa rezortu to je dle jeho slov neakceptovatelné a nevysvětlitelné. Ale nesedí v ministerské funkci proto, aby s tím něco dělal, jak od něj občané očekávají?

Já bych mu doporučil jednu věc. V aparátu Ministerstva zemědělství má několik set lidí. Tak ať tam, proboha, přijme aspoň jednoho ekonoma, který mu to vysvětlí, ať se takhle neblamuje. Vždyť se zesměšňuje nejen před ekonomy, ale před celou republikou. A ještě se tím chlubí v televizi v přímém přenosu. To je neuvěřitelné.

Mně se stalo v době, kdy jsem dělal poradce předsedy Senátu, že za mnou přišel představitel jednoho takového řetězce, že vedení toho zahraničního koncernu není spokojené s výnosy, které od nás odvážejí, a že by chtělo víc. Tak jsem mu uvařil kafe a nechal jsem ho chvilku povídat. Protože jsem si dopředu připravil noty podle obchodního rejstříku a viděl jsem, kolik si tady za ty roky vydělali, že se jim ty investice do obchodní sítě už vrátily a teď už mají čistý zisk, tak jsem ho nechal dopít kafe a říkám: „Pane kolego, co kdybyste si sbalili své švestky a vypadli z téhle republiky a šli podojit někoho jiného? Třeba Moldavsko nebo Ukrajinu, to je jedno. Tam, kde vás ještě neznají.“ On na mě jen koukal, tak mu ještě povídám: „Víte, já jsem dělal ředitele soukromé firmy a vím, jak se vydělávají peníze. A vím taky, jak se o ně dá přijít. A vy si o to druhé teď koledujete. Když se vám to nelíbí, tak vypadněte.“ Vypadl jako švec. Ale jinak se s těmi lidmi nedá jednat.

Když ministr zemědělství také řekne, že není možné, aby nákupy v České republice stály o 70 procent více než v Polsku i přes rozdílnou DPH, tak co by mělo následovat, aby to nebylo jen takové plácání do větru?

Na to je velmi jednoduchá odpověď. Veřejně vystoupí a řekne: „Vážení novináři, nechal jsem svůj aparát, aby provedl analýzu, v čem spočívá těch 70 procent rozdílu v cenách u nás a v Polsku. Je to v těch a v těch položkách nebo operacích. Rozhodl jsem, aby tam, kde nám to zákon umožňuje, jsme se dostali až na těch posledních 15 procent rozdílu DPH mezi námi a Polskem. Jsou tam ještě nějaké opodstatněné důvody, my máme například energii méně dotovanou než Poláci, nejsou tam ještě nějaké vysvětlitelné položky, ale tam, kde těch 70 procent pramení z toho, že se necháme okrádat těmi firmami, jsme tomu zamezili. A dávám ještě další podnět k tomu, abychom tyto nezasloužené zisky zkonfiskovali.“ Hotovo. A je vymalováno.

Ale určitě nepředpokládáte, že by ministr Výborný opravdu takto rázně vystoupil a bouchl do stolu, když zatím jen krčil rameny a bezradně prohlašoval, že je zklamaný a překvapený postupem řetězců?

Ne, to neočekávám. Jak čím dál tím víc poslouchám ministry této vlády, tak mám takové tušení, že jsou na úrovni znalostí fungování tržní ekonomiky 21. století tak někdy na úrovni roků 1991–1992. Oni vůbec netuší, jak ta ekonomika reálně funguje. Jakkoli se otírám často, pravidelně a rád o Václava Klause, s nímž mám jinak hezké osobní vztahy, tak Klaus jakkoli byl brilantní teoretik ekonom, tak zároveň se nechal setsakramentsky dobře informovat o tom, jak reálně ekonomika funguje. Znám spoustu příhod, kdy za ním tihle klouzkové ze zahraničí přicházeli a on je při návštěvě nějakého závodu nechal jít dva nebo tři metry za sebou a odpovídal jim, jako když vycházející z kostela obtěžuje žebrák. Jakkoli se s Klausem názorově nemusíme, tak byl v tomhle ohledu perfektní ministr a perfektní premiér. Tam, kde mohl, tam se nenechal okrádat. Ale Klaus je pryč. Jestli však sledujete poslední jeho vyjádření k této vládě, tak ji bere jako katastrofální. Nemohl ani tušit, že něco takového po třiceti letech bude vůbec možné. To musejí být na jeho duši těžké rány, když vidí, kam to dnes dospělo.

