Mrazivé Fialovo teplo: Z 69 Kč na 129 Kč a bude to víc. Není úniku

Energie v posledních letech českým domácnostem drasticky zdražily a mnozí lidé ve snaze ušetřit během energetické krize narychlo přešli na vytápění dřevem či uhlím – a přestože takováto strategie pomohla některým rodinám od tisícových nedoplatků – zdražení ve velkém dopadá i na ně, jelikož se výrazně zvýšily ceny topiv a po vyčerpání zásob musejí kupovat nové za ceny, jež poskočily i téměř dvojnásobně, a zatímco před dvěma lety stály uhelné brikety 69 korun, dnes jsou již za 129 Kč. A bude to ještě víc: ,,Mrazivé” ceny tepla z kotle vzrostou díky zvýšení DPH. To se zvýší i za teplo z tepláren. Pro zákazníka tedy není úniku.

Kromě propsání cen energií do zboží a služeb pak jejich zdražování přivedlo mnohé spotřebitele také před otázku, čím bude nejvýhodnější topit v zimě, a lidé mající takovou možnost, se rozhodli navrátit i k topení v kamnech nejen na chatách, ale i ve svých domech a v době, kdy média plnily případy lidí, jimž přišly po zimě za energie desetitisícové nedoplatky, se většinou tací lidé řadili spíše ke šťastlivcům, kteří nad zdražováním energií vyzráli. To se však mění spolu s tím, jak velké měli zásoby topiv za „předkrizové“ ceny.

Ceny paliv na vytápění totiž oproti době před dvěma lety vzrostly i téměř dvojnásobně a například stejné desetikilové balení uhelných briket, které stálo 69 korun, dnes pořídíte za 129 korun.

Uhelné brikety Rekord 10 kg za 69 korun například propagoval hobby market OBI ve svém letáku z konce listopadu 2021, kde se daly najít i pilinové brikety za 52 korun, také po deseti kilech, což je již dnes rovněž těžko dohledatelná cenovka, a stejný obchod dnes nabízí piliny z jehličnatého dřeva o totožné váze za 109 korun.

Ušetřit přitom nejde ani přechodem na dřevní brikety, jelikož desetikilové balení těch bukových dnes vyjde také na 129 korun, a pryč jsou ty časy, kdy se daly pořídit topné pelety v patnáctikilovém balení „za stovku“ – dnes si již přichystejte o necelou padesátikorunu více.





Zdražování topiv nekončí

Zatímco v současné době jsou dřevo, pelety, brikety a další palivové suroviny ze dřeva obsažené v patnáctiprocentní sazbě DPH, od 1. ledna je čeká přesun do 21procentní sazby DPH, a tedy zdražení o šest procent, které obchodníci přenesou do koncové ceny pro zákazníky.

Například dřevními peletami vytápí podle asociace Klastr Česká peleta v Česku až 50 tisíc domácností, na něž toto zdražení dopadne, a přesunutí palivového dřeva, pelet či briket do vyšší sazby DPH podle ní může prodražit vytápění rodinných domů ročně o tisíce korun. „Vláda se chystá zdražit venkovu jeho hlavní zdroj paliva,“ varoval Vladimír Stupavský z asociace Klastr Česká peleta v prohlášení pro ČTK.

Klastr Česká peleta také uvedl, že se tuzemští výrobci obávají, že zákazníci budou objednávat levnější dřevo, pelety i brikety ze zahraničí, jelikož jsou v okolních zemích sazby DPH na dřevní paliva razantně nižší, a organizace poukazuje, že v Německu jde o sedm procent, v Rakousku o třináct procent a v Itálii o deset procent. „Pro zákazníky by bylo výhodnější nakupovat u sousedů a výrobcům by se zase vyplácelo vyvážet české palivo do zahraničí,“ varuje organizace před absurdní situací, jež podle ní může mít vliv i na výběr DPH.



Že se zvýšení DPH skutečně propíše do ceny pro zákazníky, značí, že některé obchody již nyní varují své zákazníky, že hodlají v návaznosti na tento krok pětikoalice podražit, a některé již předem informují, že celých šest procent zaplatí sami nakupující.

Doplňme však, že důvody k radosti v tomto případě nebudou mít ani ti, kteří odebírají teplo z tepláren, jelikož se topení prodraží i jim. A opět je v tom také vládní konsolidační balíček, obsahující zvyšování značného množství daní včetně DPH na teplo.

Právě DPH na teplo totiž vzroste z deseti na dvanáct procent, avšak mnohé teplárny již informovaly statisíce lidí po celé republice, že bude zdražení mnohem citelnější, a například v Plzni podle Českého rozhlasu půjde až o necelých třicet procent. Podražit se má topení lidem také v případě, že teplo odebírají z opatovické elektrárny, a vyšší ceny mohou v novém roce očekávat i obyvatelé Pardubic, Chrudimi či Hradce Králové.

