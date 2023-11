Velké překvapení: Šlachta a šéf SOCDEM Šmarda společně. Mají plán

reklama

Předseda sociální demokracie Michal Šmarda a předseda Přísahy Robert Šlachta předstoupili před novináře a Šmarda poděkoval Šlachtovi za to, že se chopil tématu, kterého se prý nechtěli chopit ani vládní a bohužel ani opoziční strany. Tématu rostoucích cen energií a plánu, jak je snížit. Sociální demokraté podle Šmardy připravovali podobný plán, ale nakonec raději spojili síly pod jedním návrhem.

„Já jsem za to strašně rád, že jsme se s Michalem potkali nad společným tématem,“ odvětil přátelsky Šmardovi Šlachta.

Oba společně odmítli razantní zvýšení regulované složky elektřiny a představili 8 bodů, jak udržet cenu elektřiny nízkou. Se svým návrhem se obrátili i na Energetický regulační úřad a má podle nich postupovat.

„Zaprvé, pro nás jedna z nejdůležitějších věcí, distribuční společnosti si nesmějí diktovat, úřad je musí kontrolovat a regulovat, jinak je pro nás ERÚ naprosto zbytečný. Žádáme Energetický regulační úřad, aby transparentně doložil metodiku, jakou došel k takovému navýšení. Úlohou regulátora je, aby kriticky zhodnotil, co mu energetické firmy předkládají, ne aby promítl sto procent požadavků těch, které má regulovat. My v tomto našem požadavku chceme, aby předložil přehled, ve kterém se detailně uvede, jaké náklady byly regulátorem přijaty a jaké zamítnuty. Včetně jasného rozdělení těchto nákladů do nominálních a procentuálních hodnot z celkových nároků,“ zaznělo od Šlachty.

Spolu se Šmardou se prý podívali, jak se takové situace řeší v okolí.

„Např. v Americe,“ zmínil „vzdálenější okolí České republiky“, „funguje transparentní on-line seznam regulátorem přijatých a odmítnutých nákladů, aby si to každý mohl ověřit. Takto stejně to chceme i v České republice.“

Vedle stojící Michal Šmarda přikyvoval.

Šlachta by prý rád také věděl, jestli vůbec v ERÚ funguje kontrolní odbor, který se zabývá dohledem nad náklady distribučních společností. Včetně počtu zaměstnanců. A pokud se ukáže, že úřad pracuje nedostatečně, měl by se úřadu snížit rozpočet. „Aspoň ušetříme stovky milionů. Protože jestli úřad tímto způsobem chrání naše občany a naše firmy, tak je naprosto zbytečný,“ vypálil Šlachta.

Poté přešel ke druhému důležitému bodu.

„Drahé energie nesmějí položit náš průmysl. Myslím si, že náš průmysl bude dostávat velmi razantní ťafku, když bych to řekl po našem, tímto zdražením,“ zdůraznil Šlachta s tím, že český průmysl musí z chystaného zdražení dostat výjimku nebo kompenzační dotaci. A prý by také měla vzniknout analýza přímých i nepřímých nákladů na ceny energií spojených s návrhy dalšího postupu tak, aby byla uchráněna pracovní místa v Česku.

Do třetice se obrátil na premiéra Fialu a připomněl mu, že ceny elektřiny vzrostou jen o jednotky procent a podle Šmardy je to také třeba dodržet a postarat se např. o to, aby poplatky za obnovitelné zdroje nebyly nakonec v plné tíži přeneseny na bedra lidí.

„Mně to připadá, že mimo kupování nutelly v Německu bychom se měli zaměřit na práci pro občany v ČR.“

Šmarda se ke Šlachtovi přidal.

„To není žádné kosmetické zvýšení o nějaké to procentíčko. Je to zvýšení o 70 procent a na megawatthodinu 1400 korun. Běžná rodina spotřebuje 3 MWh, takže u takové rodiny to vyjde na 4200 korun navíc,“ ozval se Šmarda. A u podniků to prý bude ještě horší. Pokud vláda podniky nepodpoří, fakticky jim uškodí a ohrozí zaměstnanost i konkurenceschopnost v Česku. „Současná vláda nese odpovědnost za to, aby tuto situaci vyřešila. A my jsme vyřešili konkrétní plán, jak tuto situaci řešit,“ pravil Šmarda.

Znovu se vrátil k poplatkům za obnovitelné zdroje, za které se platí 600 korun, a to politickou chybou. Tak to vidí Šmarda. „Musíme najít způsob, jak tyto peníze zaplatit, aniž by to dopadlo na lidi. Ten způsob existuje, toleruje ho i Evropská unie a to úhradou z emisních povolenek,“ pravil Šmarda.

„My říkáme: A dost. Pokud už o tom tady někdo mluví 20 let, tak už to sakra musí taky někdo udělat,“ uzavřel bojovně předseda sociální demokracie.

