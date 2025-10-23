Nábytek za 230 milionů. Rakušanův úřad nakupoval ještě po volbách

24.10.2025 4:46 | Zprávy

Ministerstvo vnitra objednává nábytek za skoro čtvrt miliardy korun. Nejde o žert, ale o skutečnou zakázku, kterou Rakušanův resort zadal deset dní po prohraných volbách. Nakupuje stoly, židle, poličky i matrace. ParlamentníListy.cz se úřadu ptaly, kdo a proč tak velkou objednávku inicioval.

Nábytek za 230 milionů. Rakušanův úřad nakupoval ještě po volbách
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr vnitra Vít Rakušan

Končící vláda Petra Fialy hlásala rozpočtovou odpovědnost, zvyšovala daně, a přesto rostl schodek rozpočtu. Přestože nenašla peníze například na zvýšení mimořádně nízkých platů například v sociálních, zdravotnických či školských segmentech, v jiných oblastech utrácela. Tak souhrnně zní dlouhodobá kritika opozice.

Stejná praxe pokračuje i po volbách, kdy už je jasné, že nejpozději v prosinci bude Fialova vláda podávat demisi a členové vlády ze SPOLU a hnutí STAN se budou z ministerstev balit k odchodu. 

Resort vnitra před týdnem uzavřel rámcovou dohodu na ohromnou zakázku v hodnotě téměř čtvrt miliardy korun. Peníze budou vynaloženy za kancelářský nábytek jako stoly, skříňky, křesla nebo gauče. Smlouvu za Ministerstvo vnitra podepsala ředitelka odboru veřejných zakázek Lenka Přibová. 

O jaký nábytek jde a proč je objem zakázky tak velký? Z páté části příloh smlouvy vyplývá, že jde o stovky kusů kancelářských stolů, židlí, skříněk, polic, křesílek, knihoven, šatních skříní, vybavení k postelím, pohovky, válendy, matrace apod. Součástí smlouvy je i ne zcela typické vybavení. Například dispečerské křeslo, které unese 200 kilogramů, a dokonce i křeslo s nosností 360 kg.

Nábytek ze zakázky by měl mířit například na všechna krajská policejní ředitelství, policejní prezídium, hasičský záchranný sbor ve všech čtrnácti krajích, Institut ochrany obyvatelstva v lázeňském městě Lázně Bohdaneč, všechny oblastní archivy, Národní archiv, policejní akademie, bytová správa Ministerstva vnitra, policejní muzeum, tiskárna Ministerstva vnitra, centrum sportu OLYMP při Ministerstvu vnitra, ale také Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Rozhodl se resort Víta Rakušana na poslední chvíli před koncem mandátu Fialovy vlády zadat smlouvu za obrovské sumy na výměnu veškerého nábytku všech či většiny zařízení, která pod resort vnitra spadají? Může to tak působit. Rovněž může být důvodem, že se kancelářský nábytek ve všech výše popsaných státních složkách, které pod MV ČR spadají, začal naráz rozpadat.

Ukázka části sortimentu, který Ministerstvo vnitra objednává:

Smlouva o finančním objemu 229 900 000 Kč včetně DPH byla podle zákonné povinnosti v registru smluv zveřejněna 17. října, skoro dva týdny po volbách. Uzavřena byla dva dny před tím. 

Nábytek a další kancelářské a jiné vybavení mají pro Ministerstvo vnitra dodávat tři společnosti. Konkrétně jde o INTERIER TECH s.r.o., Interier Říčany a.s. a Mias OC spol. s r.o. Tyto tři firmy si mezi sebe nábytkářskou zakázku snů rozdělí.

ParlamentníListy.cz se zeptaly Ministerstva vnitra ČR, policejního prezidia a hasičského záchranného sboru, zda se jejich dosavadní mobiliář v podobě kancelářského nábytku a dalších podobných věcí nachází v takovém stavu, že je nutné ho takto masivně vyměnit. 

V případě Ministerstva vnitra ČR jsme se ptali na důvody uzavření této smlouvy v takto vysoké výši finančních prostředků i na to, kdo dohodu inicioval. Hasičskému záchrannému sboru i policejnímu prezidiu jsme položili otázku, z čeho v jejich případě vychází potřeba tak rozsáhlého nákupu kancelářského nábytku a zda se dosavadní vybavení naráz „rozsypalo“, že je třeba ho v takové míře obnovit. 

Ministerstvo vnitra, policejní prezidium ani mluvčí hasičského záchranného sboru však dosud na tyto otázky nereagovali.

 

Seznam subjektů spadajících pod MV ČR, kterým je zařízení určeno:

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Článek obsahuje štítky

hasiči , Ministerstvo vnitra , nábytek , policie , Policie ČR , Rakušan , policejní akademie

autor: Radim Panenka

