Vystáli jsme frontu v prodejně Pepco. Nakupujícím nadávají do buranský chudiny, v Praze si prý na zákazníky ukazují prstem

REPORTÁŽ Máte málo peněz? Hluboko do kapsy ke konci měsíce? Pokud ano, jste prý typičtí zákazníci prodejny s levným oblečením Pepco. Alespoň takový postoj zaujímají nejen internetoví uživatelé, ale i řada návštěvníků obchodních domů. Redaktor ParlamentníchListů.cz se proto vydal do pražských Kunratic, aby zjistil, jaký názor převládá mezi ženami, jež se do Pepca vydaly. Muže jsme tam v danou chvíli skutečně nezastihli.

„Chtěla bych vnukovi koupit autíčko," ukazuje na obrázek modelu za 250 korun. „Jsme z Klučova, to je kousek od Českého Brodu, máme to sem ani ne hodinu jízdy, vyplatí se to," doplnila s tím, že prodejny Pepco má ráda. „Oblečení je někdy nekvalitní, ale když děti rostou, jak rostou, nevadí, že se něco rozedře," přiznává.

Redakci zajímalo, co říká na názor některých lidí, že v Pepcu nakupují zejména chudí lidé nebo lidi z vesnice. „Uráží mě to. Jsem z vesnice a nakupujeme podle cen a kvality, některé věci jsou tady lepší než v Ikee," uzavřela. „A pracuji v Kolíně na úřadě," doplnila a s rozloučením odešla.

Další žena, kterou jsme zpovídali, byla ve věku kolem šedesáti let. Žije v Kunraticích a podle vlastních slov je vlastně taky z vesnice. „Kunratice jsou malé město, mám to tu ráda, i když teď bylo vše zavřené, dalo se různě chodit," zahajuje výmluvná dáma. „Nakupujeme tady, co to otevřeli, to je už pár let," uvažuje nahlas. Prý se přišla podívat na oblečení, ale také na doplňky. I ona má v ruce leták, jde mimo jiné pro vánoční ozdoby. „Jsou hezké," podotýká s prstem na cenovce. Šedesát korun jedna ozdoba.

„Nevím, ale už se blíží důchod, lidé nemají na utrácení, jestli si myslí někdo, že Praha je Praha a že tady jsou všichni milionáři, tak bych jim přála vidět zálohy od PRE," přiblížila s úsměvem. „Fronty tady jsou teď dost, ale všechno se dá v klidu zvládnout, náš malý obchoďák nebyl nikdy přeplněný," vysvětluje.

Třetí ženou, s níž redakce mohla krátce pohovořit, byla mladá maminka dvou dětí. Obě měla s sebou, prý to jinak nejde, neměl kdo pohlídat. „Je to tu levné, jsem pro oblečení, děti to unosí, takže mě nemrzí, když se to poničí nebo ušpiní, jinde je to o dost drahé, hodně matek si drahé oblečení nemůže dovolit a nechce brát ošacení z minibazarů," objasňuje.

Přijela z nedaleké Kamenice, zhruba půl hodina jízdy. „Vyplatí se mi sem jezdit, v Jesenici nic nepořídím," zmínila a nevědomky při tom ukázala prstem na východ, kde přeplněná Jesenice u Prahy leží.

ParlamentníListy.cz mohou z přibližně hodinové prochází kolem OC Kunratice říct, že atmosféra byla klidná. Lidé zajímaly nákupy a vánoční stromky. Ty šly doslova na dračku a mizel jeden za druhým.

Jenomže jedna věc je realita, druhá pak reflexe na sociálních sítích. Redakce proto zamířila právě tam, aby zjistila, jaký názor na nákupy v prodejnách Pepco někteří mají. „Ty kočárky ve frontě jsou asi všeříkající," zmiňuje zřejmě bezdětný Petr S. při pohledu na zákazníky zmíněného obchodu oblečením. „Když si to ti chudí nekoupí, tak ty skutečně chudé děti budou ještě chudší," dodává další. „Obchod pro lidi, kteří si myslí, že jsou chudí, ale nechtějí to přiznat a koupit svým dětem oblečení z druhé ruky. A tak raději stojí frontu na oblečení, které ušily ty skutečně chudé děti, akorát ne jejich, takže to tak nějak nevadí," vysvětluje nejmenovaná návštěvnice Twitteru.

„To je chrám pro bydlenky, když chtějí zvelebovat bydleníčko, aby se manža rád vracel domů. Samozřejmě tam nakoupí i pro mimísky," doplňuje sarkasticky jistý Jan W. Plno chyb, které ve svém statusu měl, za něho redakce samozřejmě opravila.

„Ne každej, kdo má děti, si může dovolit nakoupit dopředu na několik měsíců," zastal se nakupujících Martin P. „Hadry na děti skoro zadarmo. A píčoviny do domu," kontroval jiný. Našly se i ryze nenávistné komentáře o tom, že fronty do Pepca stojí vesměs chudina a burani z venkova. „Ukažte si na ně prstem, hahaha," zmínil mladý muž. „Polský obchod s čínským zbožím. A asi mají velkej obrat, jelikož toho bez jakostního zboží prodají běžně mimo sezónu minimálně tři palety denně, před Vánoci i osm. A to byl malý obchod v malém městě," popisuje další muž.

Z Twitteru:

