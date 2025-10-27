Pavlův Hrad prý zavařil poslancům s 28. říjnem. Stížnosti na pozvánky

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Oslavy výročí vzniku samostatného československého státu 28. října jsou nejvýznamějším dnem v roce. Ceremoniál na Pražském hradě není „jen“ o předávání státních vyznamenání vybraným osobnostem prezidentem, ale i slavnostním vrcholem celého svátečního dne, během něhož je po celé zemi připomínán den, kdy se náš národ po mnoha staletích nadvlády dočkal vlastního státu.
O to citlivěji je pohlíženo na celou organizaci slavnostního večera, který se odehrává primárně ve Vladislavském sále, který je coby součást starého královského paláce největším slavnostním prostorem středověké části sídla českých panovníků a prezidentů. Součástí oslav a celého večera je však i program ve Španělském sále, Rudolfově galerii a dalších přilehlých hradních prostorách.
Vrcholní hradní činitelé, které si do funkcí vybral prezident Petr Pavel, letos nejen zvolili nový a mnohými kritizovaný způsob výběru pozvaných přímo do Vladislavského sálu, ale objevily se i logistické problémy s pozvánkami pro poslance. ParlamentníListy.cz na to byly upozorněny přímo ze strany některých členů Poslanecké sněmovny.
Nejprve krátce k prvnímu problému, kterým se již některá média zabývala. Hrad si totiž vymyslel jakési kvóty, které jsou na poslance uplatňovány a stanovují, kteří členové zákonodárného sboru jsou pozváni přímo do Vladislavského sálu a kteří do Španělského sálu, který je na druhém konci hradního areálu a hosté zde mohou slavnostní ceremoniál pouze sledovat na velkých obrazovkách. Kastování poslanců na ty, kteří budou přímo na ceremoniálu, a ty, kteří mohou jen na pozdější recepci, je vystaveno silné kritice.
„Jde o nedůstojné řešení. Prostoru je na Pražském hradě dostatek, přímo ve Vladislavském sále je několik set míst k sezení a další až tisíce osob lze pozvat na státní recepci. Důvody uváděné mluvčím KPR nejsou relevantní. Pozváni by měli být automaticky všichni zvolení poslanci. Naopak by neměla být porušována základní pravidla protokolu, etikety i obecně slušného chování. Oslavy na Pražském hradě jsou placeny z peněz daňových poplatníků, proto by měl být zveřejněn kompletní seznam pozvaných a měly by být vyčísleny všechny doprovodné náklady. Z dlouhodobého hlediska je žádoucí transformovat Správu Pražského hradu v nepolitickou instituci, pod přísnou kontrolou odborné i širší veřejnosti. Nakládání s enormními příjmy SPH není transparentní a neslouží zájmům českých občanů,” konstatoval pro ParlamentníListy.cz bývalý zaměstnanec prezidentské kanceláře.
Řešení, že Hrad stanovil pro politické strany a hnutí, které v nedávných volbách uspěly, početní kvótu a strany mají vybrat, kteří jejich poslanci půjdou, se nelíbí ani profesionálům, kteří na Pražském hradě pracují mnohdy celou svou kariéru bez ohledu na to, který prezident zrovna na Hradě sedí.
Naší redakci se podařilo zjistit pohled z útrob Pražského hradu od některých těchto dlouhodobých zaměstnanců.
„Jde o nebetyčnou drzost. Do Vladislavského sálu se vejde přes 700 sedících hostů, takže tam bez problému mohli pozvat všechny nové poslance. Dříve by si to nikdo nedovolil, jakékoli úvahy o tom, že budou poslanci selektováni, byly považovány za naprosté tabu,“ sdělil redakci pod podmínkou zachování anonymity člověk, který na Pražském hradě pracuje už pod několikátým prezidentem.
Nyní k druhému problému. Poslancům, se kterými naše redakce mluvila, byly pozvánky na Pražský hrad na zítřejší oslavy doručeny pouze několik dní předem, minulý čtvrtek a pátek. Pozvánky pochopitelně dorazily do Poslanecké sněmovny a Hrad nově vyžadoval potvrzení účasti právě do pátku 24. října. To je novinka. Navíc ještě nová Poslanecká sněmovna nebyla ustavena, a ne všichni poslanci se tak v Praze v tento den zdržovali. Pro mnoho z nich to znamenalo cestu třeba i přes celou republiku jen kvůli tomu, aby si v kanceláři vyzvedli obálku a pomocí speciálního QR kódu potvrdili svou účast.
Serveru ParlamentníListy.cz to někteří ze zákonodárců popisovali se značnou nelibostí. „Dřív pozvánky chodily o něco dřív, ale hlavně nebylo vyžadováno potvrzení účasti, navíc takovou formou. Prostě jsme na Hrad přišli, u vchodu ukázali pozvánku a bylo to. Teď jsem kvůli tomu strávil celý pátek v autě a najel skoro tisíc kilometrů při cestě do Prahy a zpět,“ dozvěděli jsme se od jednoho z poslanců.
Byli jsme upozorněni, že už v loňském roce chodily pozvánky na poslední chvíli, jen několik dní před samotným ceremoniálem, a dříve, tedy za předchozího prezidenta Miloše Zemana, to bylo zhruba deset dnů předem. A nebylo ani vyžadováno potvrzení účasti pro ty, kdo nebyli ve Vladislavském sále, ale na státní recepci v jiných hradních sálech.
Podle bývalého šéfa hradního protokolu Miroslava Sklenáře rozhodně postup současného Pražského hradu není optimální. „Čím dříve pozvánka dorazí, tím lépe, to je samozřejmé. Když jsem byl na Hradě, mým cílem bylo, aby pozvánky dorazily čtrnáct dnů předem. Ne vždy se to takto povedlo, ale dělali jsme pro to vše. Přednost a prioritu v tom má obsazení Vladislavského sálu a recepce je druhá v pořadí. Není optimální, že pozvánky nyní přišly do Sněmovny ve čtvrtek, když je recepce v úterý. Na druhé straně bych se měl Hradu zastat, protože poslanci předem vědí, že budou pozváni,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.
„Komplikace je potvrzování účasti QR kódem, sám jsem to dnes řešil pro jednu poslankyni, která si pozvánku nechala ve čtvrtek v kanceláři v obálce a neměla ji u sebe. Každého poslance na tu recepci samozřejmě pustí, ale QR kód je novinka. Za nás jsme ani z důvodu úspory času nevedli potvrzování účasti na recepci,“ doplňuje Miroslav Sklenář.
autor: Radim Panenka