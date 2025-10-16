Česká stopa v mezinárodní hře. Doma odmítají vrátit dotační miliony, ve světě rozhodují o Formuli 1

Široce a masově oblíbené závody Formule 1 zná prakticky každý. Pro běžného diváka je už méně zajímavé, kdo za prestižním seriálem závodů mistrovství světa stojí. Organizátorem je Mezinárodní automobilová federace (FIA), která vznikla roku 1904. V rámci federace měli historicky největší slovo Evropané, což se ovšem před lety změnilo a do čela FIA byl zvolen bývalý automobilový závodník ze Spojených arabských emirátů Mohammed Ben Sulayem.
Pod novým arabským vedením se začala prestižní organizace pomalu měnit, zvláště jde o nastavení vnitřních původně demokratických procesů, které se začaly přizpůsobovat větší centralizaci řízení a vlivu na zásadní dění, o kterém FIA rozhoduje. Nedílnou součástí toho jsou i obrovské objemy finančních prostředků.
Ben Sulayemovi končí mandát a letos v prosinci bude FIA vybírat nového šéfa. Oproti původním předpokladům se však zdá, že všechno zůstane při starém. V průběhu roku se postupně objevili zájemci o kandidaturu, ale z různých důvodů začali odpadávat. Zasvěcení hovoří o tom, že vedení FIA upravuje podmínky pro kandidaturu tak, aby je splnil jen jediný kandidát – Mohammed Ben Sulayem.
Ač to na první pohled není zřejmé, vysoká hra o moc v rámci FIA má výraznou českou stopu. Podle informací serveru ParlamentníListy.cz má silný vliv ve vedení FIA a na samotného Ben Sulayema Čech Jan Šťovíček, šéf Autoklubu ČR, který je členskou organizací FIA, a také známý právník Radek Pokorný, který byl dříve proslulý svým vlivem na českou politiku za premiéra Bohuslava Sobotky, ale v uplynulých letech i na kabinet premiéra Petra Fialy. Tato „česká stopa“ je zajímavá.
Vzhledem k nepřehledné situaci ohledně blížící se volby prezidenta FIA a vyobcováním možných protikandidátů Carlose Sainze a „stínového“ kandidáta, Tima Mayera, který se jako jediný pokusil sestavit volebními pravidly požadovaný tým a který se odvážil oznámit kandidaturu proti nynějšímu prezidentovi FIA Ben Sulayemovi, je třeba celou situaci objasnit. K dalšímu podivnému vývoji v celé věci, o kterém informují světová média, je dobré si na věc s ohledem na její český přesah blíže posvítit.
V celé této složité hře má být totiž zainteresován i trojlístek právníků z České republiky. Jde o Jana Šťovíčka, Alexandra Mareše a Radka Pokorného.
Pro vysvětlení situace je nutný krátký exkurz. Vraťme se do doby, kdy byl v roce 2019 prezidentem FIA Francouz Jean Todt, bývalý šéf stáje Ferrari, zarytý sportovec i nekompromisní abstinent a člověk vyznávající demokratické principy. Mohammed Ben Sulayem byl v té době viceprezidentem FIA a dle zdrojů zevnitř Mezinárodní automobilové federace nic nenasvědčovalo tomu, že by jeho „hvězda“ měla stoupat tak rychle, jak se v dalších letech ukázalo. Role Jana Šťovíčka měla být při tomto vzestupu velmi výrazná a nezastupitelná.
Přitom ještě v dubnu 2019 došlo k incidentu, který dle interních zdrojů z FIA měl spíše znamenat Šťovíčkův pád do hloubky zapomnění. Na Gala eveningu v rámci Generálního shromáždění FIA v jihoafrickém Sun City se značně opilý rozhodl řešit jeden svůj soukromý problém s prezidentem černohorské motoristické organizace tak, že ho před zraky přítomných fyzicky napadl a udeřil ho do hlavy zpola vypitou lahví šampaňského. Jean Todt za toto extempore Šťovíčka postupně exkomunikoval z veškerých funkcí ve FIA a kvůli tomuto incidentu se dokonce stanovila pravidla pořádání oficiálních společenských událostí pod hlavičkou FIA. „Šťovíček kvůli agresivnímu napadení skončil před etickou komisí,“ popisuje důvěryhodný zdroj redakce.
„Jelikož Etická komise až do tohoto excesu ještě nikdy neřešila žádnou závažnou kauzu, soustředila se vysoce intenzivně na případ Jana Šťovíčka. Dokladem je i fakt, že při Generálním shromáždění FIA 2019 se zpráva, mimo desítek bodů programu spojených s hlasováním zhruba 400 delegátů, stala neočekávaným a výrazným bodem programu a byla čtena jejím předsedou s komentářem této události. Téměř 200 bodů během několikahodinového jednání bylo vypořádáno nikoliv zvedáním rukou, ale jednoduchým konstatováním předsedajícího – adopted. Tento bod byl fakticky první prezentací práce a důležitosti slovutné Etické komise, kdy její předseda pan Belanger tento závažný etický delikt, společensky nepředstavitelný a nepřípustný, prezentoval více než 10 minut. Následné Generální shromáždění bylo svědkem exkomunikace Jana Šťovíčka nezvolením do vysokého soudního orgánu, Odvolacího soudu FIA. Toto transparentní nezvolení vyniklo až šokujícím, naprosto minimálním počtem hlasů v jeho prospěch,“ pokračuje zdroj.
Kauza fyzické inzultace provedené Janem Šťovíčkem vyústila v razantní interní řešení ze strany FIA. „Dořešení celého případu si tehdy převzal sám šéf FIA do své kompetence. Šťovíčkův exces přitom zanechal silnou dějinnou stopu, protože vedl k vytvoření směrnice o správném chování při oficiálních akcích FIA, zejména šlo o předcházení jevů, jako je nadměrná konzumace alkoholu, sexuální obtěžování a diskriminační chování. O incidentu mluvila prakticky celá automobilová federace a byl široce odsuzován,“ popisuje dále zdroj s tím, že Jan Šťovíček byl nadále interně ve FIA zmiňován jako „rváč“.
Přesto všechno ale byl Mohammedem český kontroverzní právník „exhumován“ ze dna a stal se jednou z ústředních postav celé FIA. Předtím si stihl odskočit do Zlína, kde se v roce 2020 pokusil ve volbách dostat do Senátu. Nevadilo, že z regionu nepochází, nikdy tam nežil a působí v Praze; dle svých tehdejších vyjádření v tom problém neviděl, a to dokonce ani v tom, že kandidoval za stranu, jejíž jediný volební program byl změnit státoprávní uspořádání České republiky a oddělit Moravu od Čech. Voliči to však neocenili a Šťovíček vypadl už v prvním kole voleb, kdy skončil na poslední místě se ziskem pouhých 1 579 hlasů.
Fatální neúspěch v senátních volbách však nezatřásl pozicí Jana Šťovíčka v jím řízeném Autoklubu ČR. Podle zákulisních informací, z nichž část už před časem popsala další česká média, si upevnil své místo šéfa Autoklubu a například z kandidatury vyřadil svého vážného konkurenta tím, že těsně před volbou došlo ke změně volebních pravidel a kandidatury ve volbách a ukázalo se, jak lze vyřadit z volby „nevhodné“ soupeře. Protikandidát Josef Michl tak již nesplňoval podmínky nutné pro kandidaturu. Tento příběh se dostal i do okolních zemí a tamních motoristických klubů, členů FIA. Hovoří se díky tomu o tom, že Šťovíček nyní pomáhá udržení prezidentské pozice Mohammeda Ben Sulayema podobnými praktikami.
„Ben Sulayem se za pomoci protřelého Jana Šťovíčka a Alexandra Mareše, který v nominační komisi FIA rozhoduje o kandidátech, a za pomoci Radka Pokorného, odborníka na problematiku střetu zájmů, kterého prolobboval do etické komise FIA právě Šťovíček, zbavil velmi významného protikandidáta na post prezidenta, Carlose Sainze, a to právě z důvodu údajného střetu zájmů, neboť Sainzův syn je dnes pilotem jednoho z týmů Formule 1 a samotný Sainz starší je bývalý vysokých činovník FIA. Totéž se může stát u Tima Mayera z USA, dalšího konkurenta Ben Sulayema,“ dozvěděly se ParlamentníListy.cz. Alexandr Mareš je advokát, který byl blízkým přítelem expremiéra Sobotky a velmi dobře se zná právě s Radkem Pokorným.
Mohammed Ben Sulayem prý mění potichu pravidla FIA tak, aby si usnadnil cestu ke znovuzvolení do čela Mezinárodní automobilové federace a tyto podivné praktiky se měly dle řady obeznámených zdrojů začít objevovat právě po zapojení české „nesvaté trojice“. Nemá to prý daleko k tomu, aby pravidla této mezinárodní organizace brzy doznala takové změny, že kandidovat na jejího prezidenta „může každý, ale musí to být princ z Dubaje a jmenovat se Ben Sulayem“. Opět paralela s Českou republikou, kde se momentálně trestně stíhanému prezidentovi Českého tenisovému svazu – bossovi Ivo Kaderkovi před časem podařilo změnit stanovy „svého“ tenisového svazu a doplnit do nich formulaci, že „prezidentem Českého tenisového svazu je Ivo Kaderka“. Pro změnu vedení by bylo nutné nejprve změnit stanovy. Podobný proces se může za pomoci erudovaných českých právníků aktuálně dít i v rámci FIA.
Pro kontext v celé věci připomínáme, že „etik“ Radek Pokorný se nejvíce „proslavil“ tím, že právně zastupoval podnikatele Zdeňka Bakalu při jeho privatizaci podniku OKD (Ostravsko-karvinské doly) a tato role mu nijak nebránila, aby s privatizací zároveň radil protistraně, tedy České republice, která byla zastoupena Ministerstvem financí. To tenkrát řídil právě jeho kamarád a pozdější premiér Bohuslav Sobotka. Podnikatel Bakala dle vyjádření řady politiků OKD nakonec vytuneloval a také připravil o střechu nad hlavou desítky tisíc hornických rodin, když porušil veřejný slib, že 44 tisíc získaných bytů OKD převede za výhodných podmínek na jejich nájemníky. Později se k tomuto slibu neznal. Nyní Pokorný, který Bakalovi s jeho byznysem pomáhal, zasedá v Etické komisi FIA.
Šéf Autoklubu ČR Jan Šťovíček byl zase opakovaně v nedávné době mediálně propírán pro svou rodinnou situaci a neplacení alimentů za děti i dluh vůči českému státu. Národní sportovní agentura totiž už dlouhou dobu vyzývá Autoklub ČR k vrácení dotace ve výši skoro 20 milionů korun, protože finanční částku poskytnutou z kapes daňových poplatníků měla využít k jiným než smluvním účelům, kromě jiného i na různé požitky pro své předáky včetně samotného Šťovíčka, například letenky nebo drahá auta.
Na svém raketovém vzestupu stvrzeném volbou za předsedu koordinačního fóra pro země střední a východní Evropy COFO se propracoval a přeskočil tři hierarchické stupně, které jiní zdolávají i několik let. Volbou předsedou tohoto uskupení se automaticky stal členem Management Council Regionu 1 a zároveň automaticky postoupil do Světové rady pro mobilitu, která je druhým nejvyšším orgánem FIA, vedle Světové rady pro motorsport, kde je již, po celou dobu panování Mohammeda Ben Sulayema, Šťovíček pevně usazen.
Jak toho lze dosáhnout? „Poctivě“ se voličům slíbí nesplnitelné. Podle nejvyššího etického „zákona“ FIA – etického kodexu, je příslib finančního prospěchu brán jako úplatkářství a korupce. Lákavá nabídka Šťovíčka těm, kteří ho za předsedu zvolili, byla doručena formou předvolebního oslovovacího dopisu prezidenta Autoklubu České republiky jednotlivým členům COFO.
Výňatek tvořící téměř polovinu dopisu zní: „Velmi důležité je také poskytnout členům COFO mnohem lepší přístup k finančním prostředkům Nadace FIA.“ Šťovíček dále píše: „Nadace poskytuje ročně granty ve výši přes 20 milionů eur, mimo jiné i na podporu projektů bezpečnosti silničního provozu a motoristického sportu. Členské kluby COFO jsou obecně z dlouhodobého hlediska ve svých aktivitách podfinancovány a my musíme hledat možnosti dodatečného financování našich projektů.“
Jak je vidět, Jan Šťovíček klubům prakticky slíbil finanční prostředky od mezinárodní charitativní organizace, pokud pro něj budou hlasovat, což je ale v přímém rozporu se statusem FIA Foundation, který vznikl v době prezidenta FIA Maxe Mosleyho a zároveň je v přímém rozporu s Etickým kodexem, který toto jednání charakterizuje jako úplatkářství a korupci.
„Bohužel je podivné, že právě tito lidé mají nyní ve FIA tak výrazné slovo a daří se jim prestižní organizaci přetvářet nedemokratickým směrem, který je možná normální v arabských zemích, domově současného prezidenta, ale určitě ne v Evropě. Nabízí se otázka who is driving whom? (Kdo řídí koho?) Je to Ben Sulayem, kdo řídí Jana Šťovíčka s Radkem Pokorným, nebo je to naopak Jan Šťovíček s Radkem Pokorným, kdo řídí Ben Sulayema za pomoci své nadstandardní právní erudice? Nebo je za tím něco zcela jiného? Prestiž Mezinárodní automobilové federace je v ohrožení a s tím i prestiž Formule 1,“ dodává pro ParlamentníListy.cz zdroj ze zákulisí.
autor: Radim Panenka