Další šmírování internetu Armádou ČR? „Práce pro novou vládu“

Kauza šmírování občanů ze strany české armády pokračuje. Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička zveřejnil další informace o tom, jak armáda nakupuje specializovaný software, který lze využít k „odhalování“ lidí s určitými politickými názory, emocemi a vzorci chování, ale též k prolamování a krádežím hesel nebo k hackerským útokům.
„Armáda pod vedením Karla Řehky nakoupila software pro prolamování hesel a hackování počítačů. Dál tak pokračuje rozmazávání hranic mezi vojenským zpravodajstvím a Armádou ČR. Tyto programy koupila armáda pro speciální síly AČR. Možná proto, aby pomohly velitelství informačních a kybernetických sil se špehováním politiků,“ napsal poslanec Růžička na síti X, kde k tomu zveřejnil i část naskenovaného dokumentu se seznamem specializovaných programů určených ke sledování, hackování a prolamování hesel a kybernetických systémů, které vojáci žádají po svém vedení objednat či prodloužit licence k užívání.
Armáda pod vedením @karel_rehka nakoupila software pro prolamování hesel a hackování počítačů. Dál tak pokračuje rozmazávání hranic mezi @VZpravodajstvi a @ArmadaCR. Tyto programy koupila armáda pro @spec_sily_acr. Možná proto, aby pomohli @VeInKyS se špehováním politiků. pic.twitter.com/7N3OfvJz3y— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) November 12, 2025
Poslanec hnutí ANO následně pro ParlamentníListy.cz upřesnil, o jak závažné informace podle jeho slov jde. Zvláště zdůrazňuje, že tentokrát nejde o objednávku špehovacího a hackovacího softwaru pro velitelství informačních a kybernetických sil, ale pro jinou složku armády, pro speciální síly AČR.
„Toto je další případ, protože nyní jde o speciální síly. Předtím to bylo velitelství informačních a kybernetických sil, což jsou dvě odlišná velitelství. Proto mě zarazilo, k čemu by speciálním silám byl takový software, jehož určení je úplně jiné, a ne řešení kyberprostoru. To je podstata problému. Kdo si stejné programy objedná příště? Pozemní síly z Olomouce pro svůj tankový pluk v Přáslavicích? Nemá to logiku. Nežádám nic jiného, než aby to armáda vysvětlila, z jakých důvodů to dělají a jakou mají koncepci pohybu v kyberprostoru,“ uvádí Pavel Růžička pro ParlamentníListy.cz.
Celá věc podle jeho slov navozuje dojem, že celá armáda přijala koncepci práce zpravodajských služeb proti vlastním občanům. „Navíc je to všechno bez kontroly, protože nad zpravodajskými službami jsou nastaveny demokratické kontrolní mechanismy jako komise apod. Tady není kontrola žádná. Rozumíte, stejně jako si vzdušné síly nekupují tanky či pozemní síly stíhačky, proč by si speciální síly měly kupovat tyto programy pro působení v kybernetickém prostoru,“ podivuje se poslanec.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
S dotazy, jakým způsobem by mělo Ministerstvo obrany s takovou praxí armády naložit, jsme se ptali poslanců SPD, neboť to bude právě hnutí Tomia Okamury, jehož nominant se má v budoucí vládě stát ministrem obrany.
„Tuhle kauzu musíme důkladně vyšetřit. Jedná se o brutální zásah jak do předvolební debaty, tak do soukromí občanů České republiky. ‚Odhalování potenciálně protistátních živlů‘ a prolamování jejich hesel jsou praktiky, které jsou spojeny s totalitními systémy a znamenají vážné podlomení základních pilířů demokratického právního státu. Z pozice člena výboru pro obranu udělám vše pro to, aby byl tento skandál důsledně vyšetřen a nemohl se v budoucnu již opakovat,“ řekl pro ParlamentníListy.cz poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl.
Expert SPD na oblast obrany Radovan Vích míní, že pokud se prokáže zneužití těchto specializovaných programů, musí to mít trestněprávní následky.
„Pokud se tyto informace potvrdí jako pravdivé, jde o velmi závažnou věc. Nový ministr obrany by měl zadat nezávislý audit všech nákupů a použití takového softwaru, požádat o spolupráci bezpečnostní složky a Nejvyšší kontrolní úřad a ověřit, zda nebyly porušeny zákony či práva občanů. Pokud se prokáže zneužití, musejí následovat personální a trestní důsledky. Armáda musí chránit občany, ne je sledovat – všechny podobné projekty budou transparentní a přezkoumatelné,“ řekl Vích pro ParlamentníListy.cz.
Naší redakci se podařilo získat nezačerněnou část dokumentu, který ukazuje, jaké typy softwaru si měli vojáci u svého velení objednávat:
Redakce serveru ParlamentníListy.cz se pochopitelně s několika otázkami obrátila přímo na Ministerstvo obrany ČR i Generální štáb Armády ČR. Tiskové oddělení resortu obrany reagovalo na e-mail prakticky obratem s tím, že otázky postupuje přímo vojákům.
Dotazy na ministerstvo i generální štáb v souvislosti s informacemi o nákupech specializovaného sotfwaru byly následující:
1. K jakým přesně všem účelům je software pořizován a používán?
2. Jak se zabraňuje jeho zneužití? Mám na mysli například sledování skupin občanů na základě jejich politických názorů, vytváření profilů (složek) na skupiny lidí s určitými názory, emocemi a vzorci chování bez jejich vědomí a souhlasu apod.
3. Jak chce MO ČR, respektive AČR vyvrátit množící se obavy občanů, že v rámci armády vzniká jakási neoficiální zpravodajská služba, která není definována zákonem, a tedy není ani nijak kontrolována?
„Vaše dotazy jsem přeposlala k vyřízení kolegům z generálního štábu,“ sdělila ParlamentnímListům.cz mluvčí Ministerstva obrany Simona Cigánková. Na tiskové oddělení generálního štábu jsme dotazy posílali také přímo z naší redakce. Do okamžiku vydání článku se však vedení české armády k výše uvedeným otázkám nevyjádřilo.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka