Další šmírování internetu Armádou ČR? „Práce pro novou vládu“

13.11.2025 4:44 | Kauza

Poslanec ANO Pavel Růžička upozornil, že Armáda ČR pořídila další software pro prolamování hesel a hackování počítačů. A to pro speciální síly AČR. Poslanec se ptá proč, za jakým účelem. Celá věc podle jeho slov navozuje dojem, že celá armáda přijala koncepci práce zpravodajských služeb proti vlastním občanům.

Další šmírování internetu Armádou ČR? „Práce pro novou vládu“
Foto: Repro X
Popisek: Plakát ke kampani Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR

Kauza šmírování občanů ze strany české armády pokračuje. Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička zveřejnil další informace o tom, jak armáda nakupuje specializovaný software, který lze využít k „odhalování“ lidí s určitými politickými názory, emocemi a vzorci chování, ale též k prolamování a krádežím hesel nebo k hackerským útokům.

„Armáda pod vedením Karla Řehky nakoupila software pro prolamování hesel a hackování počítačů. Dál tak pokračuje rozmazávání hranic mezi vojenským zpravodajstvím a Armádou ČR. Tyto programy koupila armáda pro speciální síly AČR. Možná proto, aby pomohly velitelství informačních a kybernetických sil se špehováním politiků,“ napsal poslanec Růžička na síti X, kde k tomu zveřejnil i část naskenovaného dokumentu se seznamem specializovaných programů určených ke sledování, hackování a prolamování hesel a kybernetických systémů, které vojáci žádají po svém vedení objednat či prodloužit licence k užívání.

Poslanec hnutí ANO následně pro ParlamentníListy.cz upřesnil, o jak závažné informace podle jeho slov jde. Zvláště zdůrazňuje, že tentokrát nejde o objednávku špehovacího a hackovacího softwaru pro velitelství informačních a kybernetických sil, ale pro jinou složku armády, pro speciální síly AČR.

„Toto je další případ, protože nyní jde o speciální síly. Předtím to bylo velitelství informačních a kybernetických sil, což jsou dvě odlišná velitelství. Proto mě zarazilo, k čemu by speciálním silám byl takový software, jehož určení je úplně jiné, a ne řešení kyberprostoru. To je podstata problému. Kdo si stejné programy objedná příště? Pozemní síly z Olomouce pro svůj tankový pluk v Přáslavicích? Nemá to logiku. Nežádám nic jiného, než aby to armáda vysvětlila, z jakých důvodů to dělají a jakou mají koncepci pohybu v kyberprostoru,“ uvádí Pavel Růžička pro ParlamentníListy.cz.

Celá věc podle jeho slov navozuje dojem, že celá armáda přijala koncepci práce zpravodajských služeb proti vlastním občanům. „Navíc je to všechno bez kontroly, protože nad zpravodajskými službami jsou nastaveny demokratické kontrolní mechanismy jako komise apod. Tady není kontrola žádná. Rozumíte, stejně jako si vzdušné síly nekupují tanky či pozemní síly stíhačky, proč by si speciální síly měly kupovat tyto programy pro působení v kybernetickém prostoru,“ podivuje se poslanec.

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

96%
2%
2%
hlasovalo: 3103 lidí
„Nová vláda se na to bude muset podívat. Navíc jsem před časem v kauze armádního sbírání informací podal trestní oznámení, kterým se nyní policie zabývá, a byly zahájeny úkony v trestním řízení. Podle mých informací kvůli tomu i příslušné vojáky z informačních a kybernetických sil zbavila paní ministryně mlčenlivosti, aby mohli před policií vypovídat. Počkejme si, co policie vyšetří. V každém případě se podivuji tomu, jaké reakce na zveřejnění těchto informací sdílím. Reagují na mě na sítích jednoznační trollové, což se mohu domnívat, že to jde právě za tou skupinou informačního boje, takže jsem se asi zřejmě stal terčem vojenského cvičení,“ dodal v narážce na dřívější kauzu vojáků, kteří pod falešnou identitou, tedy jako trollové, vstupovali do diskusí na sociálních sítích.

S dotazy, jakým způsobem by mělo Ministerstvo obrany s takovou praxí armády naložit, jsme se ptali poslanců SPD, neboť to bude právě hnutí Tomia Okamury, jehož nominant se má v budoucí vládě stát ministrem obrany.

„Tuhle kauzu musíme důkladně vyšetřit. Jedná se o brutální zásah jak do předvolební debaty, tak do soukromí občanů České republiky. ‚Odhalování potenciálně protistátních živlů‘ a prolamování jejich hesel jsou praktiky, které jsou spojeny s totalitními systémy a znamenají vážné podlomení základních pilířů demokratického právního státu. Z pozice člena výboru pro obranu udělám vše pro to, aby byl tento skandál důsledně vyšetřen a nemohl se v budoucnu již opakovat,“ řekl pro ParlamentníListy.cz poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Expert SPD na oblast obrany Radovan Vích míní, že pokud se prokáže zneužití těchto specializovaných programů, musí to mít trestněprávní následky.

„Pokud se tyto informace potvrdí jako pravdivé, jde o velmi závažnou věc. Nový ministr obrany by měl zadat nezávislý audit všech nákupů a použití takového softwaru, požádat o spolupráci bezpečnostní složky a Nejvyšší kontrolní úřad a ověřit, zda nebyly porušeny zákony či práva občanů. Pokud se prokáže zneužití, musejí následovat personální a trestní důsledky. Armáda musí chránit občany, ne je sledovat – všechny podobné projekty budou transparentní a přezkoumatelné,“ řekl Vích pro ParlamentníListy.cz.

Naší redakci se podařilo získat nezačerněnou část dokumentu, který ukazuje, jaké typy softwaru si měli vojáci u svého velení objednávat:

Redakce serveru ParlamentníListy.cz se pochopitelně s několika otázkami obrátila přímo na Ministerstvo obrany ČR i Generální štáb Armády ČR. Tiskové oddělení resortu obrany reagovalo na e-mail prakticky obratem s tím, že otázky postupuje přímo vojákům.

Dotazy na ministerstvo i generální štáb v souvislosti s informacemi o nákupech specializovaného sotfwaru byly následující: 

1. K jakým přesně všem účelům je software pořizován a používán? 

2. Jak se zabraňuje jeho zneužití? Mám na mysli například sledování skupin občanů na základě jejich politických názorů, vytváření profilů (složek) na skupiny lidí s určitými názory, emocemi a vzorci chování bez jejich vědomí a souhlasu apod. 

3. Jak chce MO ČR, respektive AČR vyvrátit množící se obavy občanů, že v rámci armády vzniká jakási neoficiální zpravodajská služba, která není definována zákonem, a tedy není ani nijak kontrolována?

„Vaše dotazy jsem přeposlala k vyřízení kolegům z generálního štábu,“ sdělila ParlamentnímListům.cz mluvčí Ministerstva obrany Simona Cigánková. Na tiskové oddělení generálního štábu jsme dotazy posílali také přímo z naší redakce. Do okamžiku vydání článku se však vedení české armády k výše uvedeným otázkám nevyjádřilo.

Psali jsme:

Zlom. Zablokování webu nebylo správné, rozhodl soud. Cenzura Fialovy vlády získala trhliny
Armáda ovlivňující volby? Kauza pokračuje. Růžička svolává výbor
„Armádní politruky“ už řeší orgány. Máme vyrozumění
Zničení všech důkazů. Armádní zákrok proti opozici vrcholí?

 

Zdroje:

https://t.co/7N3OfvJz3y

https://twitter.com/ArmadaCR?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/karel_rehka?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ruzickapavel70/status/1988539680581624197?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/spec_sily_acr?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/VeInKyS?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/VZpravodajstvi?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , Ministerstvo obrany , Růžička , šmírování , speciální síly , Gerulata , armádní šmírování

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jak hodnotíte článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radim Panenka

Plakát

Přečetl jsem si váš názor na pana Okamuru, kde ho odsuzujete za ten, tzv kontroverzní plakát. Povězte mi, jak se vaše odsudky pana Okamury snášejí s desítkami brutálních vražd, pachaných přistěhovalci? Co říkáte na zavraždění ubodáním dvouletého dítěte a muže, který ho chránil? Opravdu se vám ten pl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždyVyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždy Meduňka s naprostým přehledem poctivě detoxikuje játraMeduňka s naprostým přehledem poctivě detoxikuje játra

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Další šmírování internetu Armádou ČR? „Práce pro novou vládu“

4:44 Další šmírování internetu Armádou ČR? „Práce pro novou vládu“

Poslanec ANO Pavel Růžička upozornil, že Armáda ČR pořídila další software pro prolamování hesel a h…