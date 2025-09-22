Za vaše peníze umělci v Brně studují porno

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Pokud jste si mysleli, že není možné v rámci školní výuky sledovat tvrdé pornografické filmy, chodit do sex shopů a dokonce nočních klubů, jste na omylu. Stačí se přihlásit na Vysoké učení technické v Brně a místo přednášek vám vyučující bude filmy s explicitně sexuálním obsahem pouštět nebo vás vybízet k návštěvám “hampejzů” po nocích.
V rámci fakulty výtvarných umění VUT v Brně je už dlouhá léta zařazen kurz pornostudií, za jeho absolvování student získá za daný semestr tři kredity. Jde o celkem 26 hodin výuky. 13 hodin přednášek, které jsou nepovinné, a 13 hodin seminářů, jejichž absolvování už povinné je.
Čím se studenti brněnských pornostudií v rámci tohoto kurzu zabývají? Kromě doporučené literatury jde o přednášky Lenky Klodové, ale především semináře. V rámci přednášek se studenti dozví něco o původu pornografie, dále jim bude porno prezentováno “jako lakmusový papírek feministických hnutí” nebo stereotypy a tabu v pornografii, prezentace ve vizuálním umění apod.
Zajímavější je potom empirická část studia. Tam jde o promítání klasických pornofilmů i alternativní produkce, včetně “kultovního” filmu Deep throat (Hluboké hrdlo). Dále pak “studijní návštěva sexshopu a night klubu” a s tím spojené studium způsobu prezentace sexuality a designu těchto intimních zážitků.
Součástí kurzu pak jsou praktické výstupy například s tématy nočních klubů nebo pornočasopisů.
Jaké jsou učební cíle? “Účelem kurzu nebude pouze studenty s tématem a jeho polohou na pomezí osobního těla, umění a sociální problematiky seznámit. Jelikož téma prezentujeme tvůrčím lidem v uměleckém oboru, budeme od kurzu očekávat, že se objeví nové podněty v tématu, nové zdroje neklidu a významu. Poznatky o provázanosti výtvarného umění s dalšími společenskovědními obory. Pochopení možného mechanismu analýzy společenských jevů a nalezení nových zdrojů inspirace pro uměleckou tvorbu z oblasti na pomezí umění, sociologie a společenské kritiky. Dovoluji si plánovat i praktické výstupy,” stojí v popisu kurzu na webu VUT.
Garantem předmětu pornostudií je Lenka Klodová z Ateliéru tělového designu. Klodová je známá také jako kontroverzní umělkyně, kterou média označují za průkopnici porna pro ženy. Jako diplomovou práci na UMPRUM bylo vytvoření pornočasopisu pro ženy. Rodině prý její práce nevadí. “Ze začátku byl spíš problém s tím, že při různých performancích využívám i své tělo, občas se prostě objeví moje nahota. Pro mě je moje tělo naprosto neutrální materiál, naštěstí je můj muž velice tolerantní a pochopil to,” uvedla Klodová pro idnes.cz.
ParlamentníListy.cz se obrátily na VUT v Brně s otázkami, které souvisí nejen s oblibou kurzu pornostudií u studentů, ale též jeho finanční náročností pro tuto veřejnou vysokou školu. Ptali jsme se rovněž, zda škola řeší morální otázku tohoto kurzu. Jde o následující dotazy:
1) Jaká je finanční náročnost tohoto kurzu (za semestr + za celé období, kdy je studentům nabízen)?
2) Kolik studentů v průměru za semestr tento kurz navštěvuje?
3) Součástí kurzu je i návštěva sex shopů, nočních klubů a podobných podniků či sledování pornofilmů. Je dle VUT v pořádku, aby veřejná vysoká škola, jejíž činnost hradí daňoví poplatníci, nabízela i takové typy studia? Jsou stanoveny nějaké etické hranice, co už by se v kurzu řešit či dělat nemělo?
4) V čem přesně spočívá vzdělávací hodnota studia tohoto kurzu pro studenty výtvarného umění? Jak to pomáhá jejich růstu bez rizika normalizace obscénnosti?
5) Z jakého důvodu zahrnuje kurz praktické aktivity jako návštěva sex shopu nebo nočního klubu? Jsou tyto návštěvy povinné? A jak zajišťujete bezpečnost a morální komfort studentů?
6) Zabývá se VUT možnými psychologickými dopady na studenty? Zvláště u těch ve věku těsně nad hranicí zletilosti? Nejen ve vztahu k návštěvám nočních klubů a normalizace takového chování či sledování tvrdých pornografických materiálů.
7) Stále výraznějším tématem veřejné diskuse je rostoucí počet závislých mladých lidí na pornografickém materiálu a s tím související deformace jejich vnímání lidské sexuality. Vnímá tuto skutečnost VUT a vyhodnocuje, zda kurz pornostudií nemůže tyto skutečnosti podporovat?
Vysoké učení technické v Brně přislíbilo redakci na tyto otázky zaslat odpovědi s tím, že jejich vypracování si vyžádá více času. Lenka Hubáčková z tiskového oddělení VUT redakci sdělila, že se otázkami již zabývají a pokusí se je zodpovědět co nejdříve. Jakmile redakce serveru ParlamentníListy.cz reakci VUT obdrží, bude jim věnovat další článek.
autor: Radim Panenka