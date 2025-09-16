Prý stříkal voňavku na Afričany, protože smrdí. Svědectví o Lipavského podřízeném

Nedávno jsme přinesli rozhovor s dlouholetým kariérním českým diplomatem, expertem na Afriku a někdejším velvyslancem v Etiopii Pavlem Mikešem, který během své kariéry zastupoval nejen Českou republiku, ale i Evropskou unii a ve službě našemu státu strávil 25 let, z toho šestnáct let na nejvyšších postech v několika afrických státech.
Mikeš redakci popisoval, čemu na své poslední misi v Addis Abebě čelil, a podělil se o informace, jaké problémy mu působil jeho tehdejší zástupce. „Jednoho dne jsem přišel na ambasádu a viděl svého pana zástupce, jak po přízemí velvyslanectví stříká voňavkou. Když jsem se ho zeptal, co to má znamenat, proč to dělá, tak odpověděl: ‚Musím to tady navonět. Etiopani smrdí.‘ Řekl to v přítomnosti místních sil i návštěvníků ambasády z řad Etiopanů, z nichž někteří rozuměli česky. Současně začaly přicházet zprávy od etiopských úřadů i soukromých osob, že se o Etiopii vyjadřuje velmi nenávistně,“ popsal exvelvyslanec Mikeš chování svého tehdejšího zástupce.
Jak dále uvedl, jde o zjevný případ otevřeného rasismu, a to ze strany vysokého diplomata a zástupce České republiky v důležité africké zemi. Mikeš popsal i případ, kdy se jeho zástupce pokusil zničit důležitý obří kontrakt pro českou firmu (více ZDE).
Lipavského spolužák a kamarád?
ParlamentníListy.cz zajímala identita tohoto diplomata i jeho další chování i působení. Nebylo složité zjistit, že zástupcem velvyslance v Etiopii byl v době Mikešova působení jistý Jaroslav Zukerstein. Podle informací od redakce z Černínského paláce má být Zukerstein spolužák Lipavského a jeho někdejší pirátský kolega s tím, že ministr nad ním drží ochrannou ruku.
Velvyslanec v Etiopii Mikeš odhalil i nesrovnalosti na vízovém úseku a měl podezření, že s vízy je obchodováno. Kdo v té době vízový úsek české ambasády v Etiopii řídil? Zástupce velvyslance Jaroslav Zukerstein.
„Situace na vízovém úseku měla ještě jeden zajímavý aspekt. Pan Zukerstein původně nebyl konzul, ale vykonával funkci konzula, protože místo konzula bylo neobsazeno. A proč bylo neobsazeno: ředitelka afrického odboru Adamcová zařídila, aby na místo konzula nebylo vyhlašováno výběrové řízení, tak aby pan Zukerstein mohl tuto funkci vykonávat co nejdéle,“ vysvětluje nyní pro ParlamentníListy.cz Pavel Mikeš.
Hrozba pro národní bezpečnost
Etiopská strana přitom na podezřelé působení velvyslaneckého zástupce Zukersteina prý upozorňovala se znepokojením delší dobu. Vrcholem bylo, když si jak zmíněný zástupce, tak i sám velvyslanec Mikeš na etiopském ministerstvu zahraničí vyslechli stanovisko tamního ministra zahraničí. Ten označil Zukersteina za hrozbu pro národní bezpečnost Etiopie. Důvodů k tomu prý měl více, nejen výše popsané přešlapy.
Bezpečnostní složky měly tenkrát upozorňovat vedení české ambasády na velmi blízké osobní vztahy Jaroslava Zukersteina s představitelem Tigrejců, kteří tvoří menšinu na severu Etiopie a tehdy vedly jako ozbrojená složka útoky proti legitimní vládě. Etiopané prý zmapovali i další chování Zukersteina v osobním životě, které odporovalo etiopským zákonům. Podle našich informací mělo jít o záležitosti intimního rázu.
Vše prý do jisté doby tolerovali právě díky vynikajícím vztahům, které jinak měla etiopská vláda s velvyslancem Mikešem a Českou republikou. Proto, jak nám už řekl v rozhovoru, neoznačili Zukersteina za personu non grata a nevyhostili ho ze země, ale dali Česku možnost, aby si problematického diplomata samo stáhlo pryč.
K tomu sice po delší době došlo, ale ještě dříve se musel „pakovat“ právě Pavel Mikeš. A to ve chvíli, kdy nařídil kontrolu vízového úseku pro podezření, které jsme již popsali. Místo podezřelého byl ústředím v Praze odvolán sám velvyslanec, a to za nestandardních podmínek, které podle jeho slov nebyly slušné k hostitelské zemi, neboť mu Černínský palác neumožnil ani formální rozloučení s tehdejší prezidentkou země, navíc v polovině školního pololetí jeho malých dětí.
Není jasné, zda nakonec byla po Mikešově stažení z Etiopie jím iniciovaná kontrola podezřelého nakládání s vízy provedena. Jistá je jedna věc. Zatímco Pavla Mikeše, dlouholetého diplomata s hlubokými znalostmi Afriky včetně dvou významných místních jazyků, se Ministerstvo zahraničních věcí vedené Janem Lipavským zbavilo úplně, jeho tehdejší zástupce Jaroslav Zukerstein dál v diplomacii působí. Aktuálně opět na pozici zástupce velvyslance, tentokrát ve Vietnamu.
ParlamentníListy.cz požádaly Ministerstvo zahraničních věcí o reakci na následující otázky:
Jak je možné, že vedení ministerstva nereagovalo na hlášení velvyslance o projevech rasismu ze strany vysokého diplomata v africké zemi? Podniklo vyšetřování? Pokud ano, s jakými závěry? A pokud nikoli, z jakého důvodu?
Mělo MZV informace o obcházení velvyslance ze strany jeho zástupce a dezinformování významného českého exportéra, aby se stáhl ze země kvůli údajnému blížícímu se vítězství tigrejských rebelů, kteří však už byli v té době poraženi?
Na ambasádu v Addis Abebě začala v roce 2022 přicházet upozornění, že zástupce Zukerstein údajně obchoduje s vízy. Velvyslanec nařídil kontrolu vízového úseku. Reakcí ústředí bylo, že velvyslanec byl předčasně odvolán do ústředí. Byla provedena kontrola následně?
Jaroslav Zukerstein aktuálně působí jako zástupce velvyslance ČR v Hanoji. Znamená to, že je s jeho prací MZV spokojeno, když jeho kariéra v diplomacii úspěšně pokračuje?
Ministerstvo zahraničních věcí na přímé otázky naší redakce neodpovědělo. Dorazilo však vyjádření mluvčího MZV. „Jedná se o nepravdivé a vykonstruované pomluvy ze strany našeho bývalého zaměstnance, který dlouhodobě poškozuje dobré jméno MZV i jeho konkrétních zaměstnanců. Šíření nepodložených pomluv považujeme za neprofesionální a nebudeme jim přikládat žádnou váhu,” sdělil pro ParlamentníListy.cz Daniel Drake, šéf tiskového oddělení MZV.
autor: Radim Panenka