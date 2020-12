„Čau woe, a pozdravuj v tom Brně.“ Fiala má našlápnuto k hroznému konci v čele ODS. Do hry se vracejí nejostřílenější mazáci partaje

reklama

„ANO je nadále na první pozici, ovšem je na stejné úrovni jako v září a říjnu, kdy mírně ztratilo. Mírný pokles může mít spojitost s druhou vlnou pandemie covidu-19,“ uvádí oficiální zpráva.

„Je to jen další hřebíček do rakve neviditelné ODS,“ uvedl jeden ze zástupců jihomoravské buňky. „Nám se líbí, jak Petr vydržel tlak, jak je konstantní, ale on není lídrem,“ uvedl muž, blízký spolupracovník modrého harcovníka a exministra spravedlnosti Blažka. „Ten to být nemůže, protože moc pije,“ reagoval lakonicky. Kdo tedy za Fialu? „Vidíme to na Kubu. Už si to vyzkoušel, zná obchody, zná postupy, dohodne se, nemám s tím problém, koukám na něj prizmatem čitelnosti a je to erudovaný doktor,“ doplnil.

Jako s druhým ParlamentníListy.cz hovořily se zástupcem severu Moravy. Právě v tomto regionu jsme narazili na roky zapomenutého politika. Šlo konkrétně o Pavla Drobila, někdejšího ministra životního prostředí. Také on už takzvaně přičichl k vedení ODS, když v letech 2010–2012 působil jako její řadový místopředseda.

„Pavel se hodně snaží o změnu ve vedení, Kubu za Fialu,“ uvedl náš tamní zdroj. Politicky jej můžeme řadit mezi příznivce Martina Kuby a odpůrce Zbyňka Stanjury. „Procesy jsou v naší straně demokratické, takže pokud pan předseda neobhájí mandát, bude se hledat protikandidát, tudíž jeho nástupce,“ přiblížil šalamounsky. Navzdory ostré mluvě se ani tento člověk nechtěl odhalit pod svým pravým jménem.

Totéž nastalo i ve třetím případě, tentokrát z Prahy. Česká metropole je v rámci ODS rozložena poměrně nestabilně. Zlobivý člen Pavel Novotný opakovaně zdůraznil, že stranu má pod palcem málo známý zastupitel Zdeněk Zajíček. Jde o člověka blízkého Ivanu Langerovi, jemuž by se podle našich zjištění změna na pozici lídra líbila jen pramálo. Novotný v několika videích připustil, že velký strach o své živobytí má poslankyně a starostka Jana Černochová, stejně jako inventář sněmovních lavic Marek Benda. Oba jsou prý předsedovi Fialovi vždy po ruce. Stranou těchto osobních výpadů však zůstává velmi nejasné, zda by se Praha za Fialu postavila, nebo ne. „Neumím odpovědět, já osobně jsem pro změnu,“ glosoval zástupce ODS na Praze 4. Opět pod podmínkou zachování anonymity, což nastalo i na Praze 1 nebo 3.

I přesto se naší redakci v rámci Prahy podařilo získat svědectví muže, jehož slovo vždy znamenalo něco víc. „Musím uznat sílu Andreje, který umí a jede jak tank. Petr Fiala vedle něho působí až naivně. Dělá to ale nejen on, ale celá hlavní kancelář, kam podle mých informací dojíždějí hlavně lidé z regionů, ti jsou málo ostřílení a nemají ostré lokty. Až Petra nahradí, což se brzy stane, musejí se zbavit i hlavní kanceláře, která dbá pouze na pár jmen. ODS je přitom strana otevřených hlav, jen se jim nedopřává prostoru,“ sdělil zkušený lobbista například s odkazem na kumšt Martina Baxy při sestavování plzeňské koalice.

„Na informování o tom, jaký prasárny v Plzni byly, co tam dělal Jurečko, na to se Fialovi hoši v košilích nezmohli,“ uzavřel vyloženě podrážděně. ParlamentníListy.cz o zmíněném dění informovaly ZDE.

Ačkoli se o změně na postu předsedy občanských demokratů mluví nahlas, vše je prozatím v rovině pavlačové šeptandy. ParlamentnímListům.cz se z desítek oslovených zástupců ODS nepodařilo najít jediného, který by Petra Fialu oficiálně vyzval k rezignaci nebo ke změně jeho politických postojů. Na jeden z našich dotazů však přišel až legrační e-mail. „Co bych se pana předsedy, který se nás na oblasti nikdy na nic nezeptal, zeptal? Jestli chápe, že vyhrát můžeme jenom tehdy, když si to bude Babiš přát. Takže nejlepší by bylo to celé uzavřít slovy... čau woe, a pozdravuj v tom Brně.“

My jsme naopak zahájili kampaň za politickou změnu. Přál bych si, aby náš lednový kongres vyslal silný signál: nehodláme se vzdát, nedáme se odradit, ODS chce a přinese změnu. Máme vizi, máme silné priority, potvrdíme naše tradiční pravicové hodnoty a moderní program pro „zemi, která vítězí“. Naším nejbližším společným cílem je posilovat v dalších volbách: v krajských a senátních volbách na podzim příštího roku. Přeji si, aby ODS znovu převzala odpovědnost všude, kde to bude možné. A samozřejmě abychom z těchto voleb vyšli jako ještě silnější vyzyvatel hnutí ANO pro volby v roce 2021.

Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme být silní, musíme být pracovití a musíme být jednotní v politickém souboji. Naši soupeři nejsou snadní a disponují velkými prostředky i mediálními možnostmi. My jsme ale vždy měli schopnost v klíčových momentech zabrat a táhnout za jeden provaz.

