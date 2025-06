Pod Koudelkou z BIS hoří bitcoiny víc, než se zdálo

Redakci serveru ParlamentníListy.cz se na základě předchozího článku o BIS („Odvolat Koudelku. Okamžitě.“ Blažkovy bitcoiny zasáhly BIS) ozvali další lidé z bezpečnostní komunity. Ukazuje se, že téma neudržitelnosti současného vedení civilní kontrarozvědky je v této době velmi živé, zvláště mezi lidmi, kteří o práci Koudelkovy tajné služby něco vědí.

Začaly se objevovat i první politické vlaštovky. Poslanec za hnutí ANO, člen výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost a člen Stálé komise pro kontrolu BIS vystoupil na veřejnost s prohlášením, že ředitel BIS Koudelka by měl odejít.

„Je důležité říci, že čas ředitele BIS se vzhledem k bitcoinové kauze této vlády naplnil. Je další, který by měl okamžitě skončit,“ uvedl poslanec Růžička k pozici Michala Koudelky.

Na příspěvěk člena komise pro kontrolu BIS Pavla Růžičky na X reagoval mluvčí BIS Ladislav Šticha, který opakoval, že sledování bitcoinové kauzy je prý mimo vymezený rámec působení BIS. Poslanec oponoval, že je to přesně naopak. „Ještě speciálně pro tiskového mluvčího BIS: Přečtěte si odstavec d) a e). Myslím, že budete mít co vysvětlovat. (1) BIS zabezpečuje informace: a) o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, b) o zpravodajských službách cizí moci, c) o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství, d) o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky, e) týkající se organizovaného zločinu a terorismu,“ citoval zákonné povinnosti BIS poslanec. Na to již mluvčí civilní kontrarozvědky nereagoval.

Pavel Růžička přitom není zdaleka jediný ze zákonodárců, který změnu vedení BIS požaduje. Názor, že situace v této zpravodajské službě je pod vedením Michala Koudelky neudržitelná, sdílí i mnozí jeho další kolegové, jak ParlamentníListy.cz zjistily. Zatím pouze se svým názorem nevyšli na veřejnost. Ukazuje se ale, že téma bude žít dál a je pravděpodobné, že výrazněji bude rezonovat po volbách v případě, že bude Fialova vláda vystřídána.

Podle informací serveru ParlamentníListy.cz z české bezpečnostní sféry je pravděpodobné, že BIS přijde v dohledné době (před volbami) s nějakým dalším senzačním odhalením, kterým se bude snažit připsat zásluhy a de facto se tím může pokusit překrýt selhání v bitcoinové kauze.

„Když pominu to, že se už začíná u některých vládních představitelů objevovat narativ, že bitcoinová aféra nahrává Rusku a proruským silám, což je samozřejmě nesmysl, může přijít i další fáze v tom, že se nám budou snažit namluvit, že kauza byla uměle živena z Moskvy nebo Číny za účelem destabilizace České republiky. Pokud to přijde, a pokud na to veřejnost přistoupí, bude už jedno, čeho se kdy v budoucnu nějaký vysoký politik nebo vlády dopustí, protože to vždy půjde shodit tím, že nešlo o korupci, nešlo o zločiny, ale je to součást hybridní války. Spíše bych ale tipoval, že budeme zanedlouho svědky dalšího ‚senzačního odhalení‘ z dílny BIS, které bude sám pan ředitel prezentovat jako velký úspěch. Nepomůže jim to. Ani za předpokladu, že by nešlo o nového ‚agenta s ricinem‘, to nezahladí jasné selhání v bitcoinech,“ sděluje redakci důvěryhodný zdroj. Připomeňme, že kauza údajného agenta s ricinem byla velkou blamáží BIS, neboť se později ukázalo, že nikdo takový do Česka nepřijel.

Podle politického pozorovatele a analytika Erika Besta se ukazuje, že téma BIS a kritika jejího šéfa Koudelky může být zajímavé i pro voliče a budoucí vláda by to měla řešit.

„Mluví se o tom, jak je možné, že BIS veřejně přiznává, že o bitcoinové kauze nic neví a vědět nemá, protože to není v její působnosti. Jde však o další věci. Je nová situace ve světě a tlačí na nás nové Spojené státy po nástupu Trumpa, který definuje pro USA nové zájmy a stejně jako Merz, který do Ameriky jel, hledáme novou pozici ve světě. Otázkou je, zda BIS, která byla jednoznačně zaměřená na Bidenovu politiku a do určité míry v ní evidentně pokračuje, přestože má možná nové ‚vůdce‘ z Berlína a Londýna, měla nová vláda uvažovat o změnách v BIS. Přijde-li po volbách nová Česká republika, měla by mít po volbách novou (ve smyslu náplně a zaměření, pozn. red.) službu, která bude dávat na první místo čistě české národní zájmy,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Best.

Neměl by podle jeho slov pokračovat současný stav, kdy BIS v osobě svého ředitele využije každou příležitost a každý případ k vlastní propagaci a protlačování předem dané určené agendy.

„V pondělí se kupříkladu na pražském Městském soudu domluvili, že Kolumbijec dostane 8 let natvrdo za žhářský útok na pražský dopravní podnik. A bylo tam řečeno, že není vůbec jasné, že za tím útokem stáli Rusové, jak BIS tvrdila. Celé měsíce jsme slyšeli, že jde o jednoznačný případ, že ten Kolumbijec pracoval pro Rusy a najednou to soud či státní zástupce označí za pouhou hypotézu policie s tím, že hypotézu nelze použít jako fakt. Správná sebevědomá vláda by měla obhajovat vlastní politiku a ne politiku, která je určená někým jiným a za jiným účelem,“ má jasno politický pozorovatel.

Budoucí vláda by se podle něho neměla obávat otevřít otázku změny postupů v BIS, což by s sebou v konečném důsledku mohlo nést i výměnu vedení Bezpečnostní informační služby.

Téma BIS a otázku jejího působení otevřela výrazně a vůbec poprvé velmi komplexně nová kniha z produkce nakladatelství Olympia Cirkus Fiala – Kdo skutečně vládnul Česku?, kde je podivnému chování této české zpravodajské služby na konkrétních případech z minulých let i současnosti věnována celá jedna kapitola s názvem Faktor Koudelka.

Kniha přichází kromě jiného s informací, že premiér Petr Fiala po svém nástupu nechtěl umožnit Koudelkovo jmenování šéfem BIS na další období, ale nakonec podlehl. Podrobně pak na základě svědectví, informací i analýz dokazuje, že BIS si pod Koudelkovým vedením vybudovala v Česku tak silnou pozici (mnohdy patrně i nad rámec zákona), že se ho politici bojí a zcela tak selhává demokratická kontrola této služby.

