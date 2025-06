Kdo vypustil kauzu bitcoiny a proč? Máme informace ze zákulisí

Skandál, označovaný jako „kauza bitcoinové miliardy“, odhalil kontroverzní dar v hodnotě téměř jedné miliardy korun, který Blažkův resort přijal od Tomáše Jiřikovského, muže odsouzeného za obchod s drogami, zpronevěru a nedovolené ozbrojování. Jiřikovský, někdejší provozovatel darknetového tržiště, daroval Ministerstvu spravedlnosti miliardu korun v kryptoměně bitcoin.

Kauza vypukla poté, co Deník N upozornil, že bitcoiny pravděpodobně pocházejí z nelegální činnosti spojené s darknetovým tržištěm Nucleus Market, kde se obchodovalo s drogami a zbraněmi. Analýzy navíc odhalily, že Jiřikovského virtuální peněženka obsahovala bitcoiny v hodnotě až 12,5 miliardy korun, přičemž část prostředků začala mizet ještě před oficiálním otevřením peněženky, což vyvolalo další otázky o transparentnosti celého procesu.

Blažek zpočátku hájil transakci jako „ultra legální“ s tím, že neexistuje soudní rozhodnutí, které by prokázalo trestný původ bitcoinů. Tvrdil, že dar přinesl státu značné prostředky, které mají být použity na boj s kyberkriminalitou či podporu obětí trestných činů. Podobné výroky pronášel i premiér Petr Fiala. Po dvou dnech intenzivní kritiky Pavel Blažek 30. května 2025 oznámil na síti X svou rezignaci s tím, že nechce poškozovat pověst vlády.

Kauza však Blažkovým odchodem nekončí. Opozice nadále volá po důkladném prošetření, a to včetně dalších politických důsledků, neboť zůstává nejistota ohledně osudu zbývajících bitcoinů. Případ tak zůstává otevřený a mohl by přinést další odhalení, která by českou politiku ještě více rozvířila. Tolik základní shrnutí vývoje v posledních dnech.

Podle bývalého dlouholetého elitního policisty a šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a nynějšího předsedy Přísahy Roberta Šlachty je kolem kauzy více otázek než odpovědí.

„Neznáme zásadní věci. Jaká byla motivace pana Jiřikovského darovat ty peníze státu? Jaká byla motivace pana Blažka, že to přijal? Nevěřím, že to bylo kvůli tomu, že chtěl pro stát takto zajistit miliardu. Na tyhle otázky se bude muset odpovídat. Rezignací pana Blažka to nesmí skončit a nelze to vymlčet. Dříve pan Blažek všechny kauzy ustál a přežil a teď po dvou dnech rezignuje? Jestliže byť jen jediná koruna z těch bitcoinů skončila u ODS, je to na rozpuštění ODS jako zločinecké organizace. Premiér a ministr financí připouští, že o tom věděli, ale až poté. To nedává žádný smysl. Nikdo mi nevymluví, že o tom Ministerstvo financí předem nevědělo, bez toho by to vůbec nešlo,“ komentuje věc Robert Šlachta.

Pohotová reakce s Blažkovou rezignací podle něho smrdí a dává tušit, že kauza je daleko rozsáhlejší. „Se svými zkušenostmi nevěřím tomu, že to pan Blažek dělal kvůli zisku miliardy pro stát. Premiér se vyhnul otázce, zda může zaručit, že další peníze z toho neskončily u ODS. Je to o ministru Stanjurovi, premiérovi a celé vládě. Vzali si stát jako záruku a de facto udělali záštitu k tomu, že si ti zločinci peníze z té peněženky vytáhli. Nevidím lepší učebnicový případ praní špinavých peněz, než je tento. Teď musí následovat jedna zásadní věc. Na Ministerstvo spravedlnosti nesmí sednout žádný straník z ODS. Novým ministrem by měl být nestraník, který bude přístupný veškerému vyšetřování a bude schopen dát všechny informace, data i smlouvy a dokumenty i v utajovaném režimu. Nedovedu si představit, že třeba paní Decroix bude tomuhle nápomocna. Jakmile se nedostanete dovnitř, budou to zametat po koberec, vymlčovat a řečnit o tom, že se musí počkat na šetření, a v roce 2029 se něco možná dozvíme,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Robert Šlachta, jehož Přísaha dokonce rozjela výzvu k rozpuštění ODS.

Naše redakce v uplynulých dnech absolvovala řadu setkání s lidmi ze zákulisí české politiky i zevnitř bezpečnostních složek. Z pátrání vyplývá následující: miliardy pro stát není všechno, o co v kauze jde. Všichni se shodují v jednom, existuje zde řada otázek, které musejí být poctivě zodpovězeny.

„Na první místě se ptejme, jak to celé Deník N zjistil. Vypátrala to ta paní redaktorka jako detektiv? Anebo jí to někdo dal na stůl? Dřívější zkušenosti velí myslet si, že druhá varianta je správně. Pak se ptejme, zda to šlo od ministra Rakušana přímo, od NCOZ nebo z Bezpečnostní informační služby. Všechny tyto tři zdroje evidentně v minulosti informace tomuto médiu pouštěly. Ministru Rakušanovi by se to hodilo k zakrytí soudního procesu v kauze Dozimetr. Bezpečnostní složky pak plní zadání jiných lidí a ti také mají své zájmy a záměry. Je to velmi podezřelé a nepochybně je za tím něco víc. Buď zakrýt něco jiného, anebo poškodit ODS před volbami,“ míní důvěryhodný zdroj serveru ParlamentníListy.cz blízký vládě Petra Fialy.

Informace z bezpečnostní komunity se naopak zaměřují na to, zda díky této transakci přitekly peníze i někomu dalšímu. „Mohla to být buď politická strana, anebo někteří jedinci či firmy, jež by následně danou politickou stranu podpořily ve volbách. Skutečnost, že se nějaký zločinec jen tak rozhodne štědře obdarovat stát, je z říše snů, tak to v reálném světě opravdu nechodí. Podle mého odhadu z informací, které kolují, si tipuji na to, že ta část z těch bitcoinů měla ve finále směřovat třeba k černému financování kampaně a pochopitelně z toho část zůstane někomu v kapse. Je to obrovská věc, a z toho důvodu mám pochybnosti, jestli to bude vyšetřeno. Jestli to ale bude v zájmu někoho, kdo vyšetřování dovede ovlivnit nebo nasměrovat, tak to klidně vyšetřeno být může a mohou být odhaleny další, mnohem závažnější skutečnosti. V takové situaci není nereálné, že by mohla i takto před volbami padnout vláda a zamíchalo by to volebním výsledkem. Jak jsem už ale řekl, tohle bohužel bude záviset na tom, zda to nějaké vlivné skupině bude vyhovovat. Není to veselé, ale takhle to u nás chodí,“ říká redakci zdroj z prostředí bezpečnostních složek.