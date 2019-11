„Přivedli jste to ke krachu!?“ Milion chvilek: Menší akce, kde bylo dusno. Mnozí se zapotili

V prostranství mezi kostelem svatého Antonína Velikého a Střední zdravotnickou školou se vměstnalo odhadem až devět set lidí. V úvodu akce promluvil Daniel Zah. Ten uvedl, že 17. listopad 1989 je náš největší svátek novodobých dějin a vylíčil své zážitky z polistopadového dění před třiceti lety. Poté studentka gymnázia Eliška Holubová přečetla nejnovější prohlášení Milionu chvilek pro demokracii. Bylo o čtyřech červených čarách. „V tuto chvíli jsou to čtyři červené čáry, které politici nesmí překročit. Pokud je politici překročí, vyjdeme do ulic. Tyto čáry se jmenují justice, média, střet zájmů a abolice,“ přečetla.

Kdo porušuje pravidla, měl by být z politické hry vyloučen

Chvilkaři varují, že vyjdou do ulic, pokud se politici pokusí ovládnout justici například odvoláním nejvyššího státního zástupce, nebo ovládnout veřejnoprávní média či střet zájmů Andreje Babiše výrazně ohrozí zájmy České republiky, třeba tím, že bychom přišli o peníze z Evropské unie. Nebo když prezident dle chvilkařů zneužije svou pravomoc a udělí abolici Andreji Babišovi. „Tyto čtyři čáry vymezují hřiště, politickou hru. Na tom hřišti hrají politici. Neříkáme, jakou politickou stranu má kdo volit. Jen chceme, aby se na tom hřišti dodržovala pravidla. Aby se pískaly fauly, ofsajdy a auty. Bráníme-li tyto červené čáry, tak neprotestujeme proti vítězům voleb, nýbrž proti porušování oněch pravidel. Ta mají platit pro každého, pro vládu i pro opozici. Pro premiéra i prezidenta. Pokud je někdo dlouhodobě porušuje, měl by být ze hry vyloučen,“ četla studentka.

„Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš zůstává stále v nepřijatelném střetu zájmů, vyzýváme ho, aby z toho vyvodil důsledky a do konce roku 2019 odvolal Marii Benešovou a zbavil se Agrofertu. Nebo aby odstoupil z premiérské funkce. Pokud tak neučiní chystáme od ledna další protesty, které budou mít mnohem kreativnější podobu. Kdy o zneužívání moci v České republice uslyší celý svět. My nepolevíme, dokud neodejde,“ zakončila prohlášení Milionu chvilek pro demokracii Eliška Holubová.

Už v pozvánce na tuto akci se ukázala určitá místní specifika liberecké pobočky Milionu chvilek pro demokracii. V něm se vymezují i proti trestně stíhanému hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi ze Starostů pro Liberecký kraj a kritizuji i místní ODS a další strany. Projevilo se to ve vystoupení knihkupce Martina Fryče. „Jsem tu s vámi mnohem raději než na nějaké oficiální akci města. Má to dva důvody. Ten hlavní je, že i v Liberci máme ve vedení města politický projekt oligarchy Andreje Babiše, hnutí ANO, které navíc je i v Liberci propojené i s místními podnikateli,“ sdělil. Druhý důvod je dle něj sice méně významný, ale ukazuje pomalé dozrávání nejen liberecké demokracie a otevřenosti politiků nejen k občanům. Na náměstí před radnicí (nám dr. E. Beneše) je výstava připomínající na panelech listopadové události ve městě před 30 lety. „Nevznikla ale otevřenou soutěží, byla zadána shora vybrané organizaci. I u takto významné události, jako je listopad 1989,“ podivil se a pokračoval: „Navíc organizaci, jejíž někteří členové jsou zapleteni do nepříjemných kauz nedávných let, jako je třeba střet zájmů při mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009.“

Kraj řídí trestně stíhaný hejtman, demokratické strany jsou rozhádané, opozice až nenávistná

Dále sdělil, že chtějí vyzvat politiky ke spolupráci. „Což je pro mě jedna z nejdůležitějších myšlenek včerejší Letné. To je vlastně naše heslo. Nebojte se. Spojte se. Tato naše výzva je a bude pro ně těžká věc. I ta zdánlivá drobnost jako organizace výstavy před radnicí ukazuje, jak to bude pro ně těžké. V Liberci, který Syner, ODS a další strany málem dovedly k bankrotu. Dluh budeme splácet ještě dlouho a všichni. V Liberci se zbouraným obchodním domem Ještěd. V Liberci, jehož kraj řídí trestně stíhaný hejtman. V Liberci, kde část opozice je tak nesnášenlivá, až nenávistná, některé demokratické strany jsou tak rozhádané, že se raději spojují s ANO než spolu,“ upozornil.

Tyto problémy je dle něj potřebné pojmenovat a překonat. V Liberci i v celé republice. „Proto vyzýváme politiky, představitele demokratických stran, kteří nezneužívají ekonomické a mediální moci, aby překonali rozpory. Nebojte se. Spojte se. Nenechme vývoj dojít do situace, ve které jsou Polsko a Maďarsko,“ varoval Fryč.

Po zaznění Modlitby pro Martu se shromáždění dalo na pochod na liberecké náměstí. V jeho čele šel ve věrné kopii uniformy „příslušník pohotovostního pluku policie“, který dle organizátorů představoval soudruha Ondráčka, a spolu s ním „tajný“ Andrej Bureš. Před libereckou radnicí udělali lidé živý řetěz kolem Benešova náměstí. Zde právě začínal na velkoplošné obrazovce přenos z nedalekého divadla, kde se konal program k 17. listopadu.

