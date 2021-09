„Tak si připijeme!“ Na Fialu vytáhli slivovici. V ODS už prý nejsou zloději

reklama

I přes nepříznivé počasí přišlo na českobudějovickou akci SPOLU několik desítek lidi. „Hlavně porazte toho Babiše!“ zaznívalo od voličů. „Budeme vás volit, držíme palce,“ slibovali. Dorazil i Jiří Kuliš s domácí slivovicí s brusinkami.

„My si dáme na vítězství ve volbách,“ naléval pražským i jihočeským lídrům. „Tak na vítězství,“ připil si Petr Fiala.

„Určitě budu volit ODS. ODS mě zklamala za Topolánka, to byli zloději. Ale tihleti, těm věřím. Jestli ti to tady nedají dohromady, tak už nikdo. Protože Babiš to tu celý rozkradl,“ uvedl Jiří Kuliš.

Panáka slivovice nabídl i Marianu Jurečkovi.

„Tak ať ten říjen není rudej,“ připil si Jurečka. „Hlavně, ať tam není Babiš,“ přiťukl Kuliš.

Konec chaosu, koalice s PirStanem… A Babiš? Majitel ANO…

Marian Jurečka pak pro ParlamentníListy.cz promluvil o tom, jak vidí šanci SPOLU v blížících se volbách.

„Pro mě je hlavní cíl, který já označuji za vítězství, sestavit koaliční většinovou vládu, koalici SPOLU s PirSTANEM. Myslím si, že ta šance je opravdu velmi velká. Samozřejmě budu rád, když se nám podaří i to vítězství celkové, kdy naše koalice SPOLU bude první na té cílové pásce. Ale pro mě je opravdu klíčový ten cíl. To znamená, aby tady byla kompetentní vláda, konec tohoto chaosu, konec toho extrémního zadlužování. A když se bavím s lidmi napříč republikou, tak alespoň ti, se kterými se potkávám, říkají – my tu změnu chceme,“ uvedl Jurečka.

Vyjádřil se i k tomu, zda jsme podle něj zvládli pandemii.

„Já myslím, že nezvládli. Že ta čísla hovoří jasně. Když se na to podíváte, jsme čtvrtí nejhorší na světě v počtu mrtvých, každý máme někoho v rodině, nebo mezi přáteli, koho jsme ztratili v době pandemie a mnoho z těchto lidí vlastně zemřít nemuselo, kdyby vláda a její rozhodnutí byla kompetentní, kdyby pan premiér nevstupoval do rozhodnutí ministrů zdravotnictví a odborníků,“ uzavřel předseda KDU-ČSL.

Za Lidovce pak promluvil i jeho kolega Šimon Heller. I on prý věří, že koalice SPOLU může vyhrát volby. „Každý, kdo sleduje současný vývoj, ať už střídání ministrů zdravotnictví jako na obrtlíku a spoustu dalších chyb, zdražování, inflaci… a není mu lhostejný osud naší země, tak jsem přesvědčen, že chce změnu a my mu ji nabízíme,“ uvedl.

Případnou vládní koalici s Andrejem Babišem si prý představit neumí. Jako nejbližšího partnera pro SPOLU ze stran, které se zřejmě do Parlamentu dostanou, vnímá prý PirSTAN.

„Za sebe si nedokážu představit povolební koaliční spolupráci s hnutím ANO, v čele s Andrejem Babišem, který je majitel ANO,“ dodal.

Psali jsme: Jiří Baťa: Tomu se říká demokracie? To je koalicodemokracie! Brábník (TSS): Nevolte slimáky Kupka (ODS): Vietnamská komunita u nás jde skvělým příkladem Ano, cenzura. Lidé jsou trestáni za názor. Radní ČRo vystoupil

Green Deal? Velký omyl! A Babiš jako ředitel protipademického odboje?

Na akci dorazil i dlouholetý člen ODS poslanec Jan Zahradník.

„Jak sleduji ten předvolební cvrkot a mluvím se svými přáteli, i s lidmi, kteří třeba nepatří do mého okruhu politických příznivců, tak říkají, že zvažují naši politickou scénu, přemýšlejí, koho budou volit a často jim prý vychází ta naše koalice SPOLU, že nám to tam nakonec takzvaně hodí. Takže myslím, že by to mohlo dopadnout dobře. Nechci to zakřiknout,“ usmíval se. Jestli by pro něj byla reálná možnost případné koalice s ANO, nechtěl komentovat. Nakonec ale řekl. „S Babišem bych nešel.“

Prozradil také, jak hodnotí současnou vládu v souvislosti se zvládnutím či nezvládnutím pandemie.

„Ta pandemie se vyvíjí tak, jak uzná za vhodné ona a jestli vláda zasahuje, nebo ne, to ji asi moc nezajímá. Musíme uznat, že to nebyla žádná lehká situace, ale také musím říct, že to, co vláda dělala, jak měnila ministra zdravotnictví, tu klíčovou figuru, kdy se na tom postu střídali lidé jako na nějakém kolotoči, to podle mne nebylo správné. Lidé pak neměli důvěru. A to, že se premiér vlastně pasoval do role jakéhosi ředitele protipandemického boje, to bylo až někdy komické,“ pokrčil rameny s tím, že doufá, že už máme ohledně pandemie nejhorší za sebou.

Vyjádřil se i k takzvané „zelené Evropě“.

„Myslím, že je to velký omyl. Považuji za velkou chybu, že naše republika přijala ten Zelený úděl. A to může Babiš tvrdit cokoliv, ale on to v tom Bruselu přijal, on se proti tomu nevymezil. Domnívám se, že je to velká chyba, která ještě bohužel přinese další důsledky, ať už to bude ve vysokých cenách za energii nebo například významné omezení individuální, ale i hromadné dopravy. A problém bude, obávám se, nejen ve vysokých cenách, ale vůbec v nedostatku energie, která nakonec nebude k mání ani pro ty, kteří by si ji třeba mohli i za velké peníze koupit. Prostě nebude,“ varoval a dodal. „Neměli bychom se vést na téhle vlně, měli bychom zvážit příslušnost k té Pařížské dohodě, tím to začalo. Měli bychom zvážit přijetí toho Zeleného údělu, ať to stojí, co to stojí. Podle mne ty peníze, které nám unie slibuje, nezaplatí to, co všechno negativního to přinese.“

Vláda? Mají máslo na hlavě. A Prymula, „zimní“ ministr zdravotnictví…

Pro ParlamentníListy.cz promluvil i lídr jihočeské kandidátky za ODS poslanec Jan Bauer.

„Myslím si, že máme velkou šanci v jižních Čechách vyhrát a přispět tak i k tomu dobrému celostátnímu výsledku,“ usmíval se.

Případná povolební koalice s ANO prý „není ve hře“.

„My jsme to avizovali mnohokrát a také jsme se tak chovali i v roce 2017, kdy jsme měli mnoho nabídek od Andreje Babiše a nešli jsme s ním do vlády,“ připomněl.

I on se domnívá, že současná vláda boj s covidem dobře nezvládla.

„Myslím si, že je dobré, když se k tomu vyjadřují lidé, kteří k tomu měli úplně nejblíž, což byl třeba pan profesor Prymula, ‚zimní‘ ministr zdravotnictví. Jestli jsem ho správně poslouchal, tak on měl pocit, že kdyby se některá opatření dělala lépe, tak tady mohlo být o polovinu méně zemřelých, což vypovídá o všem,“ pokrčil rameny Bauer a pokračoval.

„Když vzniká nějaký chaos, tak třeba ve fotbale se mění trenéři, u nás to byli ministři zdravotnictví. Jestli jsem správně počítal, tak byli tři a k tomu dvě hlavní hygieničky. A to jsou výsledky práce a toho chaosu, který tady přinesl premiér Babiš. Něco říkal na kamery dopoledne, něco jiného odpoledne. Myslím, že ten začátek vůbec nezvládli. Je pravda, že s tím bojovaly všechny státy, ale naší vládě bych vystavil významně negativní vysvědčení,“ řekl rázně.

Zamyslel se také nad tím, jak právě pandemie ovlivní výsledky voleb.

„Vládní strany upozaďují téma covidu, jednoznačně. Protože mají máslo na hlavě, ony vědí, že to v počátcích nezvládly. Když byly vakcíny, tak nebyly stříkačky, nejdřív vakcíny nebyly vůbec žádné… Lidé velmi často na ty negativní věci velmi rychle zapomínají. Takže je jasné, že taktika je – pojďme na covid zapomenout, ten je za námi, nějak to dopadlo a nastíní k diskusi jiné věci, jako třeba platy poslanců. Protože to je vděčné téma, kterému rozumí úplně každý,“ vysvětlil Bauer s tím, že podle něj je ale vhodné, aby si lidé připomněli, že vláda krizové okamžiky, jak říká, nezvládla a že je vidět, že na rozdíl od hejtmanů nebo starostů, kteří museli dříve bojovat například s povodněmi, nemá prý s krizovými situacemi zkušenosti.

