„Už mi ruší koncerty. Chtějí mě lynčovat.“ Roman Horký promluvil po návštěvě policie

„Každý rok jezdíme s trampy na čundr do údolí řeky Oslavy. Vzpomínáme na hezké časy, ale třeba i na mého tátu, zpíváme tam trampskou hymnu, je to prostě taková klasika – sejdou se milovníci přírody, zpívá se, a pak se jde nahoru do hospody do Ketkovic něco pojíst a popít,“ líčí událost ParlamentnímListům.cz Roman Horký.

„Letos za mnou v hospodě přišel kamarád Luděk Růžička a říká: ,Nechceš společně se mnou popřát na videu pravoslavné Vánoce?' Řekl jsem, že v pohodě, že s tím žádný problém nemám. Tak jsme šli před hospodu, Luděk si stoupl vedle mě a další kamarád nás natáčel. A tady je třeba zdůraznit, že mám takový handicap, totiž že neslyším na levé ucho. A jak jsem stál vedle Luďka, tak jsem vůbec nevěděl, co říká,“ vysvětluje hudebník. „Poslechl jsem si to až poté, co to rozvířilo vlny. Luděk tam mluví o banderovcích a Ukrajině, a já se ho nechci nijak zastávat, ale ten jeho apel chápu. Vím, co tím chtěl říct,“ podotýká Horký. Růžička je prý jeho známý, poznali se před lety skrze společný zájem o koně. „On je chovatel koní a já jsem párkrát zazpíval na jeho akcích. Je to známý, ne kamarád,“ vysvětluje ParlamentnímListům.cz hudebník. „Na tom videu jsem opravdu jen popřál krásné pravoslavné Vánoce. Přesněji řečeno, popřál jsem krásné pravoslavné Vánoce všem Ukrajincům, Rusům a Bulharům, a vyslovil jsem se pro brzké ukončení té tragédie na Ukrajině. Tím to bylo ukončeno a šli jsme do hospody pokračovat,“ popisuje Horký a dodává, že mohlo dojít k nepochopení celé akce: „Tady se musím usmát, protože lidé často vůbec nevědí, co je to tramping. Myslí si, že tam někde hajlujeme, že jsme fašisti, ale s tím to skutečně nemělo nic společného.“

Inkriminované video mezitím putovalo veřejností a „další týden mě v Dolních Bojanovicích, kde jsem pořádal pro žáky svou kytarovou dílnu, navštívil vyšetřovatel z Třebíče, že jsem podezřelý ze spáchání trestného činu,“ popisuje Horký.

Na dotaz ParlamentníchListů.cz, zda má podezření, kdo mu mohl chtít udělat problémy, hudebník odpověděl, že jisté indicie tu jsou: „Všichni víme, že udavačů je dnes kolem nás spousta. Já mám třeba zkušenost s iniciativou za záchranu údolí řeky Oslavy, kde měla stát přehrada. To je věc stará asi šest nebo sedm let. Zasazoval jsem se tehdy o to, aby tam přehrada nevznikla a setkal jsem se s opravdu hrozným chováním některých lidí. Znám tedy všechny zastrašovací manévry. Samozřejmě za vším je třeba hledat lidskou zášť, ale taky vidím, že propaganda jede na plné obrátky.“ Horký uvedl, že jako milovníkovi historie mu současnost evokuje padesátá léta, kdy „byla společnost pod dekou a lidi se báli cokoliv říct. Klasická strategie byla nic neříkat, nic si nemyslet, názory sdělovat jen lidem, kterým opravdu věřím. Je to tady už v podstatě stejné, nebo to můžeme přirovnat k současnému Rusku či k Turecku. Tam se taky trestně stíhá za názor,“ říká Roman Horký.

Co se týče dalšího vývoje kauzy, prý uvidí, jak se situace vyvine: „Nemám na koho se odvolat, ale samozřejmě to bude mít další vývoj. Nejhorší je pro mě ale teď fakt, že během dneška mi už dva pořadatelé volali s tím, že ruší moje koncerty. Takže tahle věc, kdy jsem neřekl nic špatného, jen jsem popřál hezké Vánoce, bude mít dopad i na moje živobytí. Profesionálně zpívám od roku 1987 a něco takového jsem ještě nezažil,“ kroutí hlavou Horký. Ihned po zveřejnění článku na Novinkách.cz mu prý také začaly chodit výhrůžné zprávy: „Z neznámého čísla mi třeba přišla SMS, že až se tady bude lynčovat, budu první na řadě. Je to neuvěřitelné, jaká nenávist a zloba, řekl bych dokonce až satanismus, mezi lidmi je.“

