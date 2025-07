CK Válek Reisen. Ministr zdravotnictví používá na privátní cesty diplomatický pas

Na dohled bude mít Petra Hladíka z KDU-ČSL a samotného premiéra Petra Fialu, předsedu ODS.

ParlamentníListy.cz spolu s několika dalšími médii již řadu měsíců analyzují Válkovy vztahy, na které jako první upozornil server Seznam.cz textem, v němž byly shrnuty jeho společné cesty za golfem do Dubaje.

Naše redakce bližší podrobnosti naznačila už pár hodin po vydání tohoto materiálu. Vlastimil Válek na tyto volnočasové aktivity bral svého letitého přítele a údajně i bývalého pacienta Milana Sameše. Jedná se o zástupce technologických firem Aricoma Group Holding a.s., Aricoma Enterprise Cybersecurity a.s., Aricoma a.s. a Aricoma Systems a.s. Některé z nich jsou pravidelnými dodavateli služeb pro státní správu a samosprávu, jak jsme rovněž poznamenali v předešlém článku. Současně jsme však upozornili, že firma má jméno a odvádí výsledky.

Problém tak zůstává na straně možného střetu zájmů ministra Válka. Ten ovšem jakékoli byznysové propojení odmítá, o Samešovi hovoří jako o kamarádovi, jehož pracovní pozici po dvaceti letech vlastně ani nezná.

Jde o přinejmenším sporné tvrzení. Například Aricoma Systems a.s., v níž je Sameš předseda představenstva, z Válkova resortu jen za letošní rok získala smlouvy v objemu přesahujícím 45 milionů korun. Téměř 20 milionů se platí za „zajištění zvyšování bezpečnostního povědomí celého resortu MZD prostřednictvím komplexního vzdělávacího programu“. V roce 2024 to bylo minimálně 80 milionů korun. U několika dalších smluv navíc absentuje jejich hodnota. Za dva roky tak hovoříme o nejméně 125 milionech korun, jak vyplývá z veřejného registru smluv.

Anketa Máte důvěru ve velení Armády České republiky? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3396 lidí

„Při soukromých cestách ho zásadně nepoužívám, nedovedu si představit, že bych při cestě s rodinou sám využil VIP. Styděl bych se. Navíc ani při služební cestě nevyužívám benefity. Různé salonky a podobné (věci) nesnáším, raději si pokecám s lidmi ve frontě nebo v běžné letištní hospodě,“ uvedl místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Vlastimil Válek je v tomto směru pravý opak. „Už se na to tady novináři ptali a byl z toho poprask. Odpovědi byly takové, že ministrův diplomatický pas je standardní cestovní doklad jak pro pracovní, tak pro soukromé cesty,“ uvedl insider.

Na přímé dotazy naší redakce nikdo z tiskového oddělení během tohoto týdne neodpověděl.

Podle Ministerstva zahraničních věcí je diplomatický pas standardním cestovním dokladem. Například letištní odbavení prý probíhá tak, jako byste používal obyčejný pas. Jeho využití je prý v pořádku za předpokladu, že jeho držitelé nezneužívají výsady, které doklad nabízí.

Mezi ně patří například zrychlené odbavení při cestování do zahraničí, nárok na určitou ochranu a bezpečnost nebo daňové úlevy na zboží a služby související s diplomatickou misí držitelů.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky