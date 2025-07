„Jsem vlivná,“ chlubí se Nerudová. Jenže kdo to o ní řekl? A za kolik?

V uplynulých dnech se někteří čeští europoslanci předháněli, aby své sledující na sociálních sítích informovali, že patří mezi nejvlivnější české europoslance. Podobnou zprávu svým čtenářům přinesla i mnohá média.

O jakou anketu údajného vlivu českých poslanců Evropského parlamentu jde? Kdo za ní stojí a kdo všechno platí? ParlamentníListy.cz se podívaly blíže.

„Rok od evropských voleb přišla zpráva, která mě potěšila. V nezávislém žebříčku think-tanku Europeum, který posuzuje vliv českých europoslanců, jsem byl ohodnocen jako nejvlivnější v oblasti unijní politiky a reprezentace České republiky. Děkuji všem, kteří moji práci sledují a podporují! Zároveň si vážím i toho, že byla oceněna lidmi z odborné veřejnosti, médií, akademické sféry i think-tanků. Toto hodnocení vnímám jako povzbuzení i závazek – a důvod nepolevit v úsilí prosazovat odpovědná a funkční řešení v evropské politice. Děkuji za důvěru!“ napsal na síti X politik TOP 09 Luděk Niedermayer poté, co byl označen za nejvlivnějšího českého europoslance.

Nadšenou zprávu o svém druhém místě zveřejnila Danuše Nerudová. „Říkali o mně, že budu bloudit po chodbách Evropského parlamentu. Po roce intenzivní práce na úspěchu Česka v Evropě jsem podle expertů Europea druhá nejvlivnější z českých europoslanců,“ napsala na svých sítích europoslankyně za STAN a neúspěšná prezidentská kandidátka.

Naopak na posledních místech tohoto žebříčku hodnocení 21 českých europoslanců skončili politici jako Ivan David z SPD, Filip Turek za Motoristy sobě nebo Ondřej Dostál z hnutí Stačilo!. To zase neopomněli veřejnosti připomínat odpůrci těchto známých opozičních politiků.

Podívejme se, kdo tento žebříček sestavuje a na základě jakých kritérií je pořadí vlivu poslanců Evropského parlamentu z naší země sestavováno.

Autorem hodnocení je zapsaný spolek Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, který řídí Vladimír Bartovic. Tento spolek sídlí v Praze, ale svou kancelář má také v Bruselu. Kromě zmíněného žebříčku údajného vlivu českých europoslanců organizují debaty, konference, vysílají svůj podcast nebo pracují na různých projektech, které například propagují zelenou politiku, zákaz spalovacích motorů a podobná témata.

Zpět k hlavnímu tématu, jímž je žebříček vlivu. Ten je lidmi ze spolku EUROPEUM sestavován na základě ankety mezi několika desítkami jednotlivců. V případě letošního hodnocení prý odpovídalo 87 lidí.

Respondenti mají podle tvrzení tohoto spolku pocházet z prostředí české státní správy, diplomacie, akademické obce, médií, evropských institucí apod. Kdo konkrétní a jaká hodnocení poskytl, už EUROPEUM neuvádí. Odvolává se pouze na oněch 87 anonymních expertů.

Lidé pracující v této organizaci jsou navíc často citováni médii jako experti na Evropskou unii. Častým mediálním hostem je kupříkladu zástupce ředitele EUROPEA Viktor Daněk. Ten dříve působil jako novinář Českého rozhlasu. A je to právě Český rozhlas, kdo dnes Daňka často cituje. Podobně i Česká televize nebo soukromá média typu Seznam Zprávy či Hospodářské noviny.

Důležitá věc. Kdo spolek EUROPEUM platí? Své zdroje financování spolek otevřeně uvádí ve svých výročních zprávách. Největším donátorem organizace je pravidelně Evropská komise, která poskytuje více než 50 procent ročního rozpočtu spolku. V loňském roce šlo o částku 13 323 000 Kč z celkového ročního rozpočtu 24 milionů korun.

Peníze poskytuje také Mezinárodní Visegrádský fond, European Climate Foundation, české Ministerstvo zahraničí, NATO, Evropský parlament, české Ministerstvo obrany, Úřady vlády ČR a několik velvyslanectví západních států jako například USA (v roce 2024 232 tisíc korun) nebo Velká Británie.

Nejvýraznější část peněz tedy spolku EUROPEUM poskytují instituce EU vedené Ursulou von der Leyenovou nebo státy, které prosazují stejnou politickou linii včetně zelené agendy a všech aspektů Green Dealu.

Přestože je spolek EUROPEUM financován přímo orgány EU, českými vládními orgány a některými vládami cizích států, označuje se za nevládní instituci, která je nezávislá a nikdo jí neříká, co a jak má dělat. Přitom z peněz daňových poplatníků čerpá desítky milionů korun.

Politolog Lukáš Valeš nelze v takovém případě mluvit o nezávislé organizaci. „Jde o stejný problém, jako když Evropská komise a parlament financovaly neziskovky, které potvrzovaly jejich klimaticko-alarmistické názory, že uhoříme. Zde bohužel vidíme, že z kapes daňových poplatníků jsou placeny organizace, které by jinak nejspíš ani neexistovaly a jsou součástí mocenské hry ve prospěch jedné strany,“ reaguje docent Valeš.

„Jestli si to chce někdo dělat za své peníze nebo je získá od soukromých sponzorů, také by to sice těžko bylo objektivní, ale budiž, bylo by to ze soukromých kapes. Tady jde ovšem o veřejné peníze. Dokázal bych si představit jejich daleko efektivnější využití,“ míní.

Pokud jde o některé české europoslance typu Danuše Nerudové, kteří se prvními příčkami na žebříčku vlivu českých europoslanců chlubili, zde už byl renomovaný politolog stručnější. „Nechtějte po mně, abych tohle komentoval. Nemá to cenu,“ dodal Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.

