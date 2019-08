Babiš poslal ČSSD do háje. A co dál? Víme

Po standardním procesu, kdy se rozpočet řešil na schůzích vlády, přišli zástupci ČSSD na tiskové konferenci s „velkým problémem“. Podle nich v rozpočtu chybí velké peníze v resortech, které spravují oranžoví ministři. Celkově má jít o 20 miliard korun s tím, že nejvíc požaduje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (kolem 11 miliard).

ČSSD se závažnými sděleními před televizními kamerami přišla pár hodin před odletem premiéra Andreje Babiše na dovolenou na Krétě. Už během premiérovy nepřítomnosti v České republice mu vicepremiér, ministr vnitra a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček adresoval dopis, kde navýšení financí pro resorty spadající pod ČSSD požaduje.

Jenže se ukázalo, že Hamáček bude mít smůlu. Babiš mu totiž na dopis neodpoví. Prostřednictvím deníku Blesk vzkázal, že je na dovolené, koupe se a reagovat nebude. Aktuálně ho po dobu nepřítomnosti zastupuje ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová, která prý šéfovi ČSSD odpoví. Schillerová už nicméně několikrát prohlásila, že požadavky socialistů jsou nesmyslné a zvýšily by schodek rozpočtu, což nepřichází v úvahu.

Podle Babiše by ČSSD měla konečně začít šetřit, jenže to prý neumí. „Může začít tím, že propustí všechny svoje členy, které do státní správy nabrala po nástupu na svoje ministerstva včetně těch, co jsou tam na smlouvy,“ vzkázal premiér přes deník Blesk. Bulvární deník dodal, že vyjádření na adresu Hamáčka a celé ČSSD předseda vlády sděloval po telefonu, ve kterém „byl slyšet šum moře“.

Další sůl do ran sociální demokracii Andrej Babiš nasypal sám už ve svém pravidelném nedělním hlášení. „Víte, co by bylo fakt bizarní? Kdyby právě ČSSD shodila rozpočet, který vychází vstříc důchodcům a rodinám s dětmi. To by byla opravdu sociální politika, o které se nezdálo ani zakladatelům téhle strany,“ uvedl krom jiného.

ParlamentníListy.cz se zeptaly předních a vlivných sociálních demokratů, zda je současná koaliční rozepře nad „zákonem roku“, tedy rozpočtem, důvodem k opuštění vlády, či zda nejsou požadavky ČSSD příliš vysoké.

Rovněž nás zajímalo, zda představitele sociální demokracie uráží přístup premiéra, který otevřeně deklaruje, že na jemu adresovaný dopis od šéfa ČSSD Jana Hamáčka vůbec nebude reagovat s odůvodněním, že je na dovolené u moře.

Redakce PL oslovila prostřednictvím anketní SMS zprávy přes tři desítky sociálních demokratů. Prakticky celý poslanecký klub včetně šéfa strany a autora dopisu Jana Hamáčka. Dále jsme se ptali i dalších vlivných či zasloužilých členů strany.

Výsledek může být pro leckoho překvapivý. Z téměř pětatřiceti dotázaných členů a představitelů ČSSD reagovali na citlivé téma sporu s Babišem pouze čtyři lidé a z nich pouze dva jsou aktivními politiky.

Nejobsáhlejší a zároveň nejkritičtější reakci poskytl někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Ve standardně fungující koalici si koaliční partneři nevzkazují agendu přes média, ale řeší ji na koaliční radě. Za druhé, vyjednávání o návrhu státního rozpočtu je každoroční folklór – ministr(yně) financí hájí erár a je za skrblíka, resortní ministři se snaží získat pro svoje kapitoly vyšší prostředky než kolik obsahuje úvodní výkop Ministerstva financí,“ konstatuje Hašek a dává konkrétní příklad, kdy dohody dosáhnout lze.

„Ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman ukázal, že při dobré přípravě, argumentaci a vyjednávání je možnost dosáhnout navýšení rozpočtu ze strany ministryně financí, konkrétně jde o jednu miliardu Kč, navíc na řešení kůrovcové kalamity a na řešení sucha (vodohospodářských projektů). Věřím, že i další ministři za ČSSD budou na rozpočtová jednání stejně dobře připraveni a obhájí všechny podložené a zdůvodněné požadavky na rozpočtové navýšení pro rok 2020, osobně doufám primárně v zajištění finančních prostředků na bezpečnost státu – tedy na investice pro hasiče a policii v kapitole Ministerstva vnitra, to musí být primární prioritou celé vlády a koneckonců i celé Sněmovny bez zbytečného politikaření,“ má jasno.

Pokud jde o Ministerstvo práce a sociálních věcí, podle Haška by minimálně na letošní úroveň měly být dorovnány prostředky na sociální služby. „Zároveň by měl systém být podroben revizi a měly by být zavedeny celostátní standardy včetně finančních, aby bylo jasné, co platí stát a na co případně navíc v případě zájmu o řešení nějaké regionální či místní specifiky přispějí kraje a města či obce,“ zamýšlí se exhejtman a vlivný sociální demokrat.

„Na dopis je slušné odpovědět, ovšem nikoliv z dovolené. Určitě bude lépe vše projednat osobně na úrovni koaliční rady a mezi členy vlády po vládních prázdninách. ČSSD by se už neměla ztrapňovat mediálními úvahami některých funkcionářů stylu ‚odejdeme z vlády, když‘... Lidé to poslouchají celé léto, nikoho to už nebaví a sociální demokracie na tom podle mého hlubokého přesvědčení nezískává, ale naopak ztrácí voličskou podporu. Jsem zvědav na aktuální data preferencí po kauze Staněk – Šmarda a po mediálním vykopnutí tématu požadavku ČSSD na navýšení kapitol státního rozpočtu na rok 2020,“ dodává Michal Hašek.

Současný poslanec a zároveň hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek konstatuje, že rozpočet a jeho příprava kdekoliv a kdykoliv je vždy o jednání a vyjednávání. „Pokud si pamatuji, již s první verzí rozpočtu nevyslovili ministři za ČSSD souhlas. Rozpočet se nesestavuje metodou tady máš čísla a buď ber, nebo ne. Teď jde o další jednání a bude záležet na argumentaci a předkládaných důvodech. Na hasiče, policisty, bezpečnost obecně, ale i na sociální služby by v diskusi být zapomenuto nemělo. Silácké výroky z obou stran jsou každoročním tanečkem kolem rozpočtu. Vždy, za každé vlády. Pobyt premiéra na dovolené neřeším, tak si to naplánovala vláda a má dovolenou. Odpověď (na dopis, pozn. red.) panu Hamáčkovi očekávám po dovolené,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Běhounek.

Třetím sociálním demokratem, který na obsáhlou anketu redakce odpověděl, byl někdejší ministr práce a sociálních věcí a pozdější místopředseda Senátu Zdeněk Škromach, dnes poradce ministryně Maláčové.

„Jsou to výchozí požadavky pro vládní vyjednávání o státním rozpočtu na rok 2020. Teď bude záležet na šikovnosti jednotlivých vyjednavačů. A v září můžeme posoudit výsledky i další postup,“ napsal Škromach.

Posledním respondentem z více než třiceti, redakcí s dotazem oslovených, byl poslanec Václav Votava. Ten ve Sněmovně nahradil Milana Chovance poté, co exministr vnitra za Sobotkovy vlády zákonodárný sbor dobrovolně opustil.

„Nepředjímal bych, jak se ČSSD zachová. Čeká nás po vládní dovolené více jak měsíc intenzivních jednání o rozpočtu. Náš postoj k prvotnímu návrhu vyjádřili ministři na jednání vlády. Návrh nepodpořili, protože stávající podoba nám nedovoluje plnit sliby, které jsme dali našim voličům a kvůli kterým šla ČSSD do vlády. Ten návrh Ministerstva financí neodpovídá ani programovému prohlášení vlády. Jinak myslím, že je minimálně slušností na dopis odpovědět. Pan premiér je premiérem, i když si užívá dovolené u moře,“ uvedl Votava.

Dalších odpovědí na otázky k pokračující letní koaliční krizi jsme se od sociálních demokratů nedočkali. Nereagoval ani oslovený vicepremiér Jan Hamáček.

autor: Radim Panenka