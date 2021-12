Čím dřív Fiala začne, tím dřív skončí. Zeman a Lipavský: Až mrazí, co padlo

Co vedlo prezidenta Zemana ke změně názoru ohledně Jana Lipavského a jmenuje vládu komplet? Na to se PL.cz zeptaly zkušených politiků, například z ODS. „Dle mého názoru se pan premiér a pan prezident nakonec shodli v tom, že jsou schopni případné úlety pana ministra společně korigovat a neutralizovat,“ vysvětlil eurospolanec Jan Zahradil. Jiné ohlasy jsou vážnější. „Pan prezident celkem správně usoudil, že čím dříve tato vláda začne, tím dříve skončí,“ sdělil redakci poslanec SPD Jaroslav Bašta. „Kdo chce kam, pomozme mu tam,“ glosoval exministr Zdeněk Škromach (ČSSD).

Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 1% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 3322 lidí Ještě v pátek prezident Miloš Zeman tvrdil, že Jana Lipavského do čela české diplomacie jmenovat nechce. Jako důvody svého postoje uvedl nedostatečnou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a Visegrádské čtyřce. Pětikoalice však za Lipavským stála a mluvilo se o kompetenční žalobě k Ústavnímu soudu. V pondělí nastalo překvapení. Prezidenta navštívil nový premiér Petr Fiala a po schůzce oznámil, že prezident vládu v pátek jmenuje komplet, tedy i s Lipavským. „Jsem velice rád, že můžu oznámit, že vláda České republiky bude jmenovaná tak, jak jsem ji navrhl panu prezidentovi. Pan prezident si uvědomuje situaci, ve které jsou čeští občané, a rozhodl se proto k tomuto státnickému kroku – jmenovat vládu podle mého návrhu, který velice oceňuji,“ sdělil na tiskové konferenci Petr Fiala. „Pan prezident si nekladl podmínky. Bavili jsme se pouze o tom, že některé výhrady, které má k Lipavskému, budu brát na vědomí,“ doplnil.

Představitelé vládní koalice jsou samozřejmě spokojení až nadšení. Jejich odpůrci, což jsou většinou příznivci Miloše Zemana, jsou naopak naštvaní. Všeobecně však panuje překvapení a padají otázky. Proč prezident ustoupil? Co za tím je? Situace je tak neúnosná, že prezident usoudil, že co nejdříve potřebujeme vládu s důvěrou? Jde o rozpočet hradní kanceláře? Nebo mu bylo něco slíbeno? „Opravdu to nevím, jenom bych spekuloval. Vláda mohla v pátek vzniknout i tak, jenom by nebyl jmenován jeden ministr. To není žádná překážka tomu, aby vláda ve většině resortů nemohla uskutečňovat nějakou práci,“ domníval se bývalý premiér Jiří Paroubek a ani důvod ohledně rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky se mu nezdá. „Nemyslím si, že by bylo možné tak radikálně snížit rozpočet prezidentské kanceláře, aby to vzbuzovalo nějaký strach prezidenta. Prezident by se dokázal bránit,“ uvedl. Dá se očekávat, že bude prezident k vládě, zvláště její zahraniční politice kritický, když se mu nezamlouvá ministr zahraničí? „Bude komentovat jednotlivé činy. Pokud si bude myslet, že je to v rozporu s jeho názorem, tak to bude komentovat. Za zahraniční politiku je odpovědná vláda, která formuje základní linii. Pan prezident se na tom podílí. Doufám, že tam nedojde k nějakým velikým disonancím. Ale mezi názory prezidenta a názory budoucího ministra zahraničních věcí zeje propast,“ doplnil.

„Fiala narozdíl od Babiše Zemana nepotřebuje a kompetenční žaloby se tak nebojí. Navíc Zeman věděl moc dobře, že by u Ústavního soudu prohrál. Rozhodnutí Ústavního soudu by mu vzalo možnost mediálně ‚blokovat‘ budoucí kandidáty. Takže zvolil ústup,“ uvedl bývalý poslanec a ještě předtím i předseda pirátské strany Lukáš Černohorský. Jeho kolega Vojtěch Pikal, v minulém poslaneckém období místopředseda Sněmovny, napsal: „To je otázka pro pana prezidenta, ne? Neumím číst myšlenky.“

„Narazili na sebe dva skuteční politici. Jeden nechtěl a nemohl ustoupit ze seznamu jmen budoucí vlády a druhý si uvědomil, jak vážná situace v České republice je a že každé další oddalování vzniku vlády je fatální chybou,“ sdělila budoucí ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Dle mého názoru se pan premiér a pan prezident nakonec shodli v tom, že jsou schopni případné úlety pana ministra společně korigovat a neutralizovat,“ vysvětlil eurospolanec Jan Zahradil (ODS).

Nabídnutou pomoc pana prezidenta premiérovi pan Fiala nevyužil. Kdo chce kam, pomozme mu tam

Dvě odpovědi napadly bývalého předsedu Senátu ČR Milana Štěcha. „První je, že prezident Zeman usoudil, že u Ústavního soudu, kam se chtěl premiér Fiala obrátit, by to pro něj nedopadlo dobře. Druhá věc je, že mohlo dojít k nějaké dohodě. Uvidíme v budoucnu, o čem ta dohoda mohla být. Víme, že kolem pana prezidenta jsou lidé, kteří mají určité problémy. Jsou vyšetřovaní. Jistě to budou novináři, Transparency International a další sledovat, jak se tyto věci budou vyvíjet. Můžou být samozřejmě i další než tyto dvě varianty. Třeba zdravotní stav pana prezidenta. Možná si uvědomil, že nemá příliš cenu pokračovat v politice vyhraňování se vůči vládám a ukazovat sílu prezidentského úřadu, která si myslím v ústavě nemá takovou oporu. Uvidíme,“ řekl.

„Nemyslím, že by pan prezident změnil názor. Jen dal šanci novému premiéru Fialovi si prosadit vlastní představy na změnu nominantů koaličních partnerů. Ví se, že ODS není spokojena s nominacemi hlavně Pirátů. Tuto nabídnutou pomoc pana prezidenta premiérovi pan Fiala nevyužil. Tak mu dal pan prezident možnost si koaliční nominanty ve vládě užít! Možná v krátké době dojde ke změnám ministrů a pan prezident si to užije. Kdo chce kam, pomozme mu tam,“ domníval se bývalý místopředseda vlády i senátu Zdeněk Škromach (ČSSD).

„Pan prezident celkem správně usoudil, že čím dříve tato vláda začne, tím dříve skončí,“ okomentoval poslanec Jaroslav Bašta (SPD). „Co vedlo prezidenta k diametrální změně ohledně jmenování celé vlády včetně kandidáta Pirátů na pozici ministra zahraničí Lipavského, lze pouze spekulovat. Každopádně souhlasím s jeho výhradami k jednotlivým navrhovaným ministrům. Pokud například někdo vyzývá k organizování sjezdu Sudetoněmeckého landsmančaftu v ČR, tak takový člověk nemá ve vládě co dělat. Je pro mě také překvapením, jak původně konzervativní, dnes liberální ODS může být ve společné vládě s neomarxisty,“ konstatoval poslanec SPD a předseda kontrolního výboru Sněmovny Radovan Vích. „Nevím, je mi to záhadou. V kontextu s tímto jeho rozhodnutím nemohu pochopit ani ty jeho předchozí hrátky, tvrdil-li, že jeho (Lipavského) nejmenuje. Nemohu tak odpovídat ani na řadu dotazů, čím ho zahnali do kouta, že zrovna takovému člověku ustoupil,“ sdělil senátor za Ústecko Jaroslav Doubrava. Bc. Jaroslav Bašta SPD



„Skoro bych se vsadil, že Zeman to pojal asi takhle: Tak se, hoši a děvčata, ukažte, já si na to koupím lístek do první řady a ještě u toho budu vypadat jako velkorysý státník,“ napsal na závěr Petr Štěpánek z Trikolóry.

