KSČ mě připravila o peníze. Zde je pravda. Pavel odkryl víc z minulosti

REPORTÁŽ „Když se setkávám s názorem, že to bylo z mé strany pokrytectví, případně snaha vytřískat z toho co nejvíce, vždycky říkám, snažil jsem se dostat k útvaru, který měl naopak jeden z nejtěžších výcviků v armádě.“ Kandidát na prezidenta generál Petr Pavel podrobně vysvětloval v Brně své členství v komunistické straně a slyšel bouřlivý potlesk stovek lidí. A atmosféra mezi kandidáty? „Jakmile jsou přítomné kamery a mikrofony, je to vřelá vstřícnost, jinak velice chladný odstup,“ popsal.

Stovky lidí zaplnily sál Besedního domu Filharmonie v Brně při návštěvě kandidáta na prezidenta generála Petra Pavla, který hned ze startu připomenul fáze své kariéry.

„K armádě jsem se dostal spíš náhodou. Byl jsem sice synem vojáka, ale moc často jsem ho neviděl. Vojáci byli často na cvičeních, byl to příležitostný otec. Když mi pak dali možnost jít na gymnázium bez absolvování devítky, připadalo mi to hodně atraktivní. Náboráři slibovali hory doly, lákalo mě, že budu děla něco, co se mnozí neodváží. Že by mělo jít o službu režimu, mně tehdy vůbec nepřipadlo, až mnohem později,“ popisoval generál.

„Kariéru jsem si opravdu prošel od národní úrovně až po strop, na národní úrovni jsem působil jako náčelník generálního štábu, pak jako předseda vojenského výboru NATO,“ dodal. Nejraději ale sloužil v Prostějově u speciálních sil, v elitní jednotce. „Postupně k nám přijížděli příslušníci amerických, francouzských i izraelských speciálních sil, přinášelo to odezvu, protože se všichni mohli na akcích podílet.“ To bylo pro generála Pavla období, na které nejraději vzpomíná.

Často zmiňovaná otázka o členství Petra Pavla v KSČ tentokrát padla od moderátora jako druhá.

„V začátcích kariéry mně to nepomohlo vůbec v ničem. Odebral jsem si část platu za pravidelné členské poplatky. Když se setkávám s názorem, že to bylo z mé strany pokrytectví, případně snaha vytřískat z toho co nejvíce, vždycky říkám, snažil jsem se dostat k útvaru, který měl naopak jeden z nejtěžších výcviků v armádě. Většinu času, roku jsme trávili někde po lesích, v zimě, v létě, volného času minimum, k tomu velká zodpovědnost, jak materiální, tak za lidi,“ popisoval Pavel.

Kdybych chtěl členství využít, mohl jsem se zašít na ministerstvo

„Kdybych chtěl členství využit k tomu, abych měl pohodlnější službu, tak bych se snažil zašít někde do kanceláře nebo na ministerstvo, ale o to mi nikdy nešlo. Podobně, když někdo řekne, že jsem musel vědět, že ten režim byl zločinný. S tím, co víme dnes? Tak samozřejmě. Ale s tím, co jsem věděl tehdy, jsem to tak rozhodně vidět nemohl. Neměl jsem kolem sebe nikoho, kdo by byl režimem nějak významně poznamenán, kdo by nesměl studovat, zavřeli mu živnost nebo byl zavřený. O těchto věcech jsem se doslýchal až později. Představa, že by nás na vojenských školách seznámili s tím, že jsou nějací disidenti, to by bylo do naivní. Můžu sice litovat, že jsem neměl takový přehled, ale rozhodně nemůžu souhlasit s tím, že bych něco dělal z morálně odsouzeníhodných pohnutek,“ dodal generál Pavel.

Popsal i to, jak později začala narůstat frustrace, že se režim nedá napravit cestou reforem. U nás režim nakonec nedokázal vůbec reagovat na vývoj. „Když došlo k roku 1989, to nebylo tak, že by byl člověk kovaným přesvědčeným komunistou a pak hned kovaným demokratem. Když došlo k tomu zlomu, vnímal jsem vše jako úlevu,“ vysvětlil. Připustil, že neznámá slova jako občanská společnost teprve postupně začal chápat. „Přechod jsem viděl spíš jako evoluci než náhlé převlečení kabátů,“ uvedl. Za vyjádření sklidil Petr Pavel bouřlivý potlesk.

Mezi kandidáty: před kamerou vstřícnost, jinak chladný odstup

V diskusním večeru generál Pavel připustil, že podřídit se vojenskému režimu nebylo úplně snadné. Pak padla otázka na protikandidáty o tom, jestli si vzájemně sdělují informace. „Mně by to nevadilo. Já jsem byl schopen a ochoten jednat i s člověkem jako Donald Trump, tak už asi dokážu komunikovat s každým. Na druhé straně není taková odezva. Funguje to tak, že jakmile jsou přítomné kamery a mikrofony, je to vřelá vstřícnost, jinak velice chladný odstup. S výjimkou Josefa Středuly, který k tomu přistupuje s takovou odborářskou vřelostí, ale na pódiu nezná bratra. Nejsou třenice, jiskření, ale na pivo zatím spolu nechodíme,“ uvedl.

Obecně ve společnosti panuje velká averze vůči hrubosti v politice, a to si i podle generála Pavla kandidáti uvědomují. Všichni se tak snaží o zjemnění a zvěrohodnění.

Řeč byla i o tom, že současný prezident Miloš Zeman generála Pavla nepodpoří, protože u něj absentuje politická zkušenost. „Nepodpora od Miloše Zemana je tou největší podporou, kterou mi mohl poskytnout,“ ujistil Pavel.

Během diskuse pak připomněl, že projel asi 70 zemí. „Jednal jsem jako vedoucí delegace s ministry, s prezidenty, s králi. Když jednáte s Valerijem Gerasimovem z Ruské federace, je ve srovnání s ním Andrej Babiš opravdu jen malý bojovníček,“ podotkl.

Z publika padala spousta otázek, například o samostatnosti Moravy. Generál Pavel myšlenku zcela nezavrhuje. „Můžeme se podívat i na uspořádání státu.“

Na další otázku, koho si vezme na Hrad s sebou do hradní kanceláře, pak odpověděl takto: „Doufám, že v relikviáři není nějaká kostra, kterou bych nesměl vytáhnout,“ glosoval. Na Hradě by rád viděl svou manželku. „Samozřejmě se na to zaměřuji již delší dobu, ale chci zůstat fér vůči lidem, kterých se to týká,“ Svůj tým by rád zveřejnil ještě před volbami.

Co nejvíce zcivilnit úřad prezidenta

Dalšího tazatele zajímalo, jestli bude generál jezdit po Praze tramvají nebo metrem?

„Nejraději bych jezdil na motorce. Měli bychom úřad prezidenta co nejvíce zcivilnit. Aby prezident nestál někde na piedestalu a kdykoli se za lidmi vypraví, nebude to jako velká výprava. Většinu času by měl prezident trávit v podhradí. Někdy by bylo jednodušší jet tramvají, ale bezpečnější je to s doprovodem. Když máte přednostní právo jízdy, máte záruku, že se na jednání dostanete včas,“ popsal.

Padaly i otázky, zda se bude Petr Pavel případně zabývat ekologií. A řeč byla také o přímé volbě prezidenta, o rozdělení společnosti nebo o sbližování mezi menšinami. Lidi zajímal názor na boj Pavla s dezinformacemi, co by udělal pro zlepšení situace.

„V minulosti byly dezinformace součástí válečného tažení. Pak vše dostalo úplně jiný obsah. Rusko zjistilo, že Západ nemá šanci udolat a tak přišli na to, jak Západ oslabit; sociální sítě, informační válka, špionáž. Udělali z toho velký balík, ve kterém popisují, že je to vhodnější, než vést organizované akce. Dezinformace jsou podsouvány na principu strachu a hněvu. Navíc dnes jsou lidé dost náchylní k různým hypotézám. Bránit se proti tomu dá, když budeme postihovat dění ve virtuálním světě stejně, jako v běžném. Pak je důležité mít jasné hodnoty,“ uvedl generál.

Lidé z publika si stěžovali na skupinu lidí kolem pana Vrabela, kteří prý zneužívají strachu, krize a věří, že za válku na Ukrajině může Amerika. „Vrabel je spíš směšný než nebezpečný,“ komentoval Pavel.

V souvislosti s otázkami o případné povinné vojenské službě, připomenul generál Pavel, že si spousta lidí kupuje různé kurzy, jak přežit v přírodě, jak střílet, které jsou využitelné, při obraně státu. „Kdybychom udělali Svazarm a očistili ho a odpolitizovali... Poskytli bychom státem podporovanou aktivitu, která by šla naproti zájmu lidí, odměnou by byl certifikát, mohl by být třeba i na úrovni absolvování základní vojenské služby. V době, kdy nastane krize, je velmi náročné sehnat lidi, kteří mají nějakou odbornost,“ podotkl.

Dosud za nejtěžšího oponenta pro jednání považuje Donalda Trumpa. „S tím bych už nechtěl jednat.“ Generál Petr Pavel připustil, že spouštěčem pro jeho kandidaturu byla kandidatura Andreje Babiše. „V Maďarsku jsem byl několikrát a vím, jak to vypadá za vlády Viktora Orbána…“

