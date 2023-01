Klaus: Fiala urazil Babišovy voliče. Zvrácené, když se kandidáti hlásí sami

reklama

Bývalý prezident Václav Klaus dorazil na setkání Klubu 2019, mezi jehož členy jsou především zástupci českého zemědělství, už podruhé. A hned na začátku svého proslovu se vyjádřil k prvnímu kolu prezidentských voleb.

„Myslím, že je potřeba férově přiznat, že to dopadlo podle očekávání. A jediným možným způsobem. Dokonce to dopadlo neuvěřitelným způsobem, myslím si. To, že se alespoň ukázalo, že je nemalá skupina lidí, která to vidí trošičku jiným způsobem, než drtivá většina médií, je téměř zázrak. A takto by bylo třeba to hodnotit,“ uvedl exprezident a pokračoval:

„Já jsem rozesílal několika svým kamarádům sms ve znění – vyhrála nepolitika nad politikou, ale je to interpretováno jako vítězství demokracie. Myslím, že takto to opravdu je. Nepolitika vyhrála. A domnívám se, že vyhrála primárně z jednoho důvodu. Z důvodu naprosto iracionálního populistického přechodu na přímou volbu prezidenta. To byl tragický omyl, ke kterému u nás zhruba před deseti lety došlo a důsledek toho je naprosto logický. Ta přímá volba byl populismus par excellence, a to by měli dnešní politici přiznat. Děsím se toho, že politici natolik rezignovali na to, že volba prezidenta je politickou volbou. Nechali z toho udělat soutěž královny krásy,“ pokrčil rameny Václav Klaus a zmínil, že jeho vláda tehdy myšlenky přímé volby prezidenta odmítla.

„Rozklad našich politických stran a jejich naprostá rezignace na výběr kandidáta je důvodem toho, co se tady stalo. Důsledkem toho je, že nastal sebevýběr kandidátů. Ano, základní charakteristikou těchto voleb byl sebevýběr kandidátů. Proto to porovnání s tou královnou krásy je opravdu na místě. Kandidáti pak hledali, jestli eventuálně někdo pro ně zdvihne hlas. Ale je to naprosto zvrácený způsob volby a interpretovat to jako vítězství demokracie, je pro mě naprosto nepřijatelné,“ uvedl mimo jiné.

Pro ParlamentníListy.cz pak prozradil, jak to vidí s druhým kolem prezidentských voleb.

„Je velmi těžké odlišit, co bych si přál, od toho, co prognózuji. Myslím si, že hrubý mediální útok a dezinterpretace toho, o čem jsou prezidentské volby, bude nesmírně nahrávat kandidátu Pavlovi,“ uvedl a k prvnímu kolu znovu dodal: „Úvaha o tom, že vyhrála demokracie nad populismem je prostě dezinterpretace a urážka 35 procent voličů, kteří dali hlas druhému kandidátovi.“

Přála bych to panu Babišovi… A Praha jako samostatná republika

„Já bych si samozřejmě přála, aby to dopadlo dobře, aby nerozhodovaly ty setiny. Přála bych to prostě panu Babišovi. Myslím si, že je rozumnější a s větším přehledem. Přece jenom bych mu věřila, že nás do té války nepovede,“ vysvětlila herečka Jaroslava Obermaierová, která byla také jedním z hostů setkání Klubu 2019 a v souvislosti s generálem Pavlem dodala:

Herečka Jaroslava Obermaierová a Ivan Vyskočil. Foto: David Hora

„Víte, já naši současnou vládu nemám moc v lásce a přece jen v tom vidím, že je to vládní kandidát. Myslím, že ten Babiš bude protiváha.“

V podobném duchu se vyjádřil i její herecký kolega Ivan Vyskočil.

„Četl jsem hezkou věc. Že kdysi byl Žižkov samostatná republika. Dneska by mohla být samostatná republika asi celá Praha (smích). Protože tam je vždycky něco jinak. A nechápu proč… Asi proto, že je tam hodně studentů a pražská kavárna, která to ovlivňuje. Pak je ještě brněnská kavárna…“ vyjádřil se Ivan Vyskočil k tomu, že Andreje Babiše údajně volil především takzvaný „venkov“ a generála Pavla větší města v čele s Prahou a Brnem.

Babišovi prý ale dává do druhého kola šanci. „Já si myslím, že jo. Já si fakt myslím, že jo, že se lidé ještě vzpamatují. No protože si musí uvědomit opravdu tu jednu věc, že kdyby ve Washingtonu zaveleli, tak pan generál srazí paty a jedem. A myslím, že to opravdu nikdo nechce. To může mít na Ukrajinu názor jaký chce, ale tohle určitě ne tedy!“ vzkázal.

Přežili jsme Husáka, Havla, Zemana…

Jak vnímá výsledky prvního kola a jak to vidí v kole druhém okomentoval i analytik Jan Schneider.

„Nic slušného vlastně ze mě nedostanete,“ řekl nejdříve velmi stručně. Pak se ale rozpovídal. „Nelíbí se mi to, ale dopadlo to tak, jak se dalo předpokládat. Budeme se s tím prostě muset smířit. A jak zní ten starý vtip – přijde Sára za Kohnem a říká – Ty Kohn, prej má přijít Mesiáš. A Kohn říká – Ty Sára přežili jsme Babylonský, přežili jsme Římany, přežili jsme Řeky, přežili jsme Hitlera, přežili jsme Stalina… S trochu štěstí přežijeme i toho Mesiáše,“ pokrčil analytik rameny a dodal: „Takže přežili jsme Zápotockého, Novotného, Husáka, Havla, Klause, Zemana… S trochou štěstí přežijeme i toho dalšího prezidenta.“

Na Babišovu oslavu slivovice od Klause

Svůj názor na to, jak se vyvíjí prezidentské volby prozradil i exsenátor a bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba. „Tak pokud bych měl vyslovit, s čím jsem spokojený, tak jsem spokojený s tím, kolik hlasů dosáhl Andrej Babiš po drastické antibabišovské kampani, která trvala mnoho let a měla skončit jeho odsouzením,“ vysvětlil a dodal: „Andrej Babiš v první kole dlouho vedl. A z mého pohledu to rozhodla Praha a korespondenční hlasy ze zahraničí, že generál zvítězil.“

Bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba na setkání Klubu 2019. Foto: David Hora

Dostal se i k druhém kolu, které se odehraje příští týden. „Jsem přesvědčen o tom, že 14 dní je na to, aby se zmobilizovali – nerad to slovo používám, ale tady se hodí, kteří třeba patří mezi Babišovy kandidáty, ale k volbám v prvním kole nešli. Také si nemyslím, že všichni, kteří volili třeba Danuši Nerudovou, její výzvu poslechnou a budou volit generála. A už vůbec si nemyslím, že ho budou volit třeba takoví „Baštovci“ . Bašta byl uměle vyroben přes billboardy, že odvolá vládu, zastaví válku na Ukrajině, nebo co všechno tam bylo… Toto se ukázalo jako naprosto naivní. Takže já si myslím, že je čas na to, aby Andrej Babiš získal další hlasy. Jsem optimista a myslím si, že je to k tomu, aby ten Babiš zvítězil,“ věří exsenátor.

Prozradil také, čím by si na případnou výhru Andreje Babiše přiťukl.

„K šedesátinám jsem dostal od lidí z kanceláře prezidenta Klause slivovici, kde je vypískován jeho podpis s věnováním. Tuto slivovici jsem tady dal jako motivaci k tomu, abychom udělali něco proto, aby zvítězil ve druhém kolem náš kandidát, to znamená Andrej Babiš. A pokud se tak stane, tak tu slivovici tady otevřu, pan prezident Klaus přijede a připijeme si,“ uzavřel s úsměvem Jan Veleba.

