Pád vlády kvůli Bradáčové? Nevole nad jmenováním z mnoha stran

Dlouholetá pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která byla kromě jiného podepsána například pod nezákonným stíháním exministryně obrany Vlasty Parkanové, za které se nakonec stát omluvil a vyplatil Parkanové 1,6 milionu korun odškodného, se od 1. dubna tohoto roku stane nejvyšší státní zástupkyní. Ve funkci nahradí Igora Stříže, který nedávno oznámil rezignaci.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2362 lidí

Bradáčová je z jedné strany mediálně vykreslována jako urputná a neúplatná ruka spravedlnosti, která všem měří stejně, z druhé strany o ní kolují pověsti, že je ochotna jít obrazně řečeno přes mrtvoly a má údajně patřit k té části žalobců, kteří by si rádi ukrajovali další pravomoci.

Podle kritiků o Bradáčové nejvýrazněji vypovídá právě případ Vlasty Parkanové, která si desetileté stíhání odnesla podlomeným zdravím, a přestože se jí stát omluvil a zaplatil náhradu újmy, sama Bradáčová chyby v podstatě nepřipouští a omluvit Parkanové se odmítla. Na to zase druzí mohou namítat, že každé podezření se musí vyšetřit a státní zástupci se nesmějí bát.

Vláda Petra Fialy jmenovala Bradáčovou do nejvyšší funkce české prokuratury 8. ledna na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Přestože se o Střížově odchodu v kuloárech spekulovalo už delší čas, přitom strávil Igor Stříž ve funkci šéfa žalobců jen čtyři a půl roku.

Na Blažkův výběr Bradáčové se objevily fundované námitky z pera bývalého místopředsedy Ústavního soudu profesora Jaroslava Fenyka, který byl dříve náměstkem nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové. Podle Fenyka totiž nástupem Lenky Bradáčové nastane vážný systémový problém, kterým se nakonec bude muset zabývat Ústavní soud. Důvod? Bradáčová prý totiž nebude moci z nové pozice vykonávat dohled v kauzách, které coby ještě vrchní pražská žalobkyně dozorovala.

Fotogalerie: - Sněmovna a interpelace

„Lenka Bradáčová byla velmi agilní, ona se v těch kauzách osobně angažovala. Problém je v tom, že jakmile vykonávala dozor, tak nad sebou nemůže vykonávat dohled. Jestliže je totiž podjatý šéf státního zastupitelství, automaticky to nemůže dělat celé státní zastupitelství,“ řekl profesor Fenyk pro Info.cz.

Podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru a stínového ministra spravedlnosti z hnutí ANO Radka Vondráčka jsou nepochybné Bradáčové zkušenosti a odbornost, ale krok budí pochybnosti vzhledem k jeho rychlosti před volbami a bez širší diskuse. Na post podle jeho slov mohlo být vypsáno výběrové řízení, což se nestalo.

„Tento krok beru jako fakt. Ministr Pavel Blažek si Lenku Bradáčovou na tuto pozici přál a v podstatě ji představil jako jedinou možnou kandidátku. Nezpochybňuji její odbornost a zkušenost, ale samozřejmě si s sebou nese i kontroverze, o kterých píšete (případ Parkanová, pozn. red.). Někdo nový, možná méně mediálně známý, kdo by vzešel z nějakého výběrového řízení a byla na něm určitá širší společenská shoda (přece jen období sedmi let téměř bez možnosti odvolání má svou váhu), by měl šanci získat stejné renomé a vykonávat kvalitně tuto funkci. A odpadly by možné pochybnosti a pocit, že si Pavel Blažek dosadil pár měsíců před volbami, koho potřeboval. To už je ale teď úplně jedno, a tak přejme paní Bradáčové a nám všem, ať soustava státního zastupitelství funguje, jak má,“ sdělil Vondráček pro ParlamentníListy.cz.

Právník a pedagog Zdeněk Koudelka míní, že nástupem Bradáčové prohrálo právo. „Jmenování Lenky Bradáčové nejvyšší státní zástupkyní vnímám jako vítězství moci nad právem. Jako vrchní státní zástupkyně Bradáčová schvalovala protiústavní praxi, kdy si vrchní státní zastupitelství vybíralo soudy pro uvalení vazby či nařízení odposlechů, což porušovalo právo na zákonného soudce a zásadu rovnosti zbraní v trestním řízení. To vše se dělo až do roku 2016, kdy tuto mrzkou praxi odmítl Ústavní soud. Šolíchání s příslušností státního zastupitelství a soudů v přípravném řízení bylo využito i pro její mediální zviditelnění v kauze Rath, kdy ještě byla náměstkyně na ústeckém krajském státním zastupitelství. Kauza Rath měla být dozorována středočeským krajským státním zastupitelstvím a vnímám to tak, že do Ústí nad Labem se dostala jen kvůli Bradáčové,“ sděluje redakci ústavní právník.

„Bradáčová původně po funkci nejvyšší státní zástupkyně neprahla. Nejvyšší státní zastupitelství může jen omezeně zasáhnout do vyšetřování. Nejmocnější jsou vrchní státní zastupitelství pro Čechy v Praze a pro Moravu v Olomouci, která dozorují vyšetřování závažných kauz a dohlížejí na krajská státní zastupitelství. Bradáčová se tak posunula na pozici s menší mocí. A to chce změnit. Prosazuje změnu čtyřstupňové soustavy státního zastupitelství (okres, kraj, vrchní, nejvyšší) na třístupňovou soustavu i v případě, že by nebyly zrušeny vrchní soudy, které mají ústavní zakotvení. Zrušení vrchních státních zastupitelství umožní přenést jejich moc na nejvyšší, jemuž bude šéfovat. Také by dohlížela na krajská státní zastupitelství. Její návrh hodnotím jako pokus o justiční mocenský zvrat, při kterém chce obětovat dlouhodobou vazbu organizace státního zastupitelství na soudy a přizpůsobit ji policii, která vrchní stupeň nemá,“ pokračuje Koudelka.

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 87% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12319 lidí

Na obavy profesora Fenyka pak docent Koudelka konstatuje, že Bradáčovou v případě podjatosti nepůjde v pozici nejvyšší státní zástupkyně nikým nahradit. „Vyloučit pro podjatost můžete někoho v okamžiku, kdy jej lze nahradit. Pokud však má nějaká práva nejvyšší státní zástupce či Nejvyšší státní zastupitelství, nemůžete jej nahradit jiným úřadem. Ani v případě, že rozhoduje podle zákona ministr, nedá se na něj uplatnit podjatost, byť by jinak mohla být uplatněna na řadového úředníka. Takže i pod Bradáčovou bude mít Nejvyšší státní zastupitelství plnou působnost v oblasti dohledu nad podřízenými státními zastupitelstvími,“ dodal Zdeněk Koudelka.

Se jmenováním Lenky Bradáčové do nejvyššího postu v české prokuratuře souvisejí i tlaky, které jdou naopak proti tomuto vládnímu rozhodnutí. Podle důvěryhodného zdroje ParlamentníchListů.cz dokonce padly výhrůžky spojené s pádem vlády Petra Fialy.

Jeden z českých miliardářů se měl podle našich zjištění nechat slyšet, že jmenování Bradáčové je katastrofa. „Mluvil o tom mezi svými známými a neskrýval zděšení. Tvrdil, že Bradáčová za žádnou cenu nesmí do funkce nastoupit a udělá pro to všechno, i kdyby si měl ‚nakoupit‘ poslance a shodit Fialovi vládu,“ řekl naší redakci dobře informovaný zdroj.

Podle jeho sdělení navíc velké výhrady k Lence Bradáčové má hnutí STAN Víta Rakušana. „V ODS je to naopak, tam si někteří myslí, že bude vděčná za to, že ji před lety Blažek nejprve vytáhl na post vrchní pražské žalobkyně a teď z ní udělal nejvyšší státní zástupkyni. Na základě toho si mohou myslet, že příslušným lidem přikryje jejich podivné kšefty. Kromě toho její jmenování posiluje moc šéfa BIS Koudelky, který s ní kooperuje. Ten se jejím povýšením bude cítit silnější, což není dobrá zpráva, protože už teď si kontrarozvědka snaží ukořistit větší pravomoci, než jí ze zákona náleží,“ doplňuje pro redakci ParlamentníchListů.cz významný zdroj z oblasti justice.

ParlamentníListy.cz kontaktovaly i samotnou Lenku Bradáčovou s dotazy, zda v souvislosti se svým jmenováním do funkce nejvyšší státní zástupkyně cítí nějaké tlaky, například z okruhu politiky nebo byznysu. Do vydání článku však Bradáčová na otázky nereagovala.