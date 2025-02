Kam zmizelo 11 milionů z našich kapes? Spolek mlží a Česku prý hrozí ostuda

Koncem října 2023 se v médiích objevily snímky prezidenta Petra Pavla, kterak u Pražského hradu zahajuje motoristickou akci s názvem Středoevropská rallye. Za akcí stály tři automobilové organizace. Německý ADAC, rakouský ÖAMTC a Autoklub ČR. Z celé akce, na které se podílely sousední prestižní motoristické organizace, zůstala pachuť kvůli českému financování závodů.

Státní rozpočet ČR totiž celou akci podpořil nemalou částkou přes 19 milionů korun, které získal český pořadatelský spolek, Autoklub ČR. Následné kontroly ze strany státní Národní sportování agentury (NSA) ale ukázaly podivné nakládání s částí těchto peněz a vše dosud skončilo výzvou, aby Autoklub ČR vrátil výraznou část dotace, bezmála 11 milionů korun.

Problém je totiž v tom, že dle kontrolorů byly tyto peníze využity k jiným účelům, než k jakým se v žádosti o dotaci Autoklub ČR zavázal. Největší položkou v žádosti o dotaci bylo 12 milionů korun na úhradu tzv. zalistovacího poplatku závodu. Tuto sumu ale podle informací redakce zaplatil německý ADAC, což je největší autoklub v Evropě. Paradoxně tak platba proběhla duplicitně, neboť ji tak jako tak uhradil Autoklub ČR v konečném důsledku ze státních peněz. Naproti tomu rakouský motoklub ÖAMTC stejnou chybu jako Němci neudělal a ušetřil tak vlastní pokladně zhruba 500.000 eur, tedy oněch 12 milionů.

Co všechno vadilo kontrolorům z Národní sportovní agentury? Jak už média informovala, Autoklub ČR byl státní agenturou vyzván, aby dotaci v celkové výši 10.840.995 Kč vrátil. Vyplývá to z protokolu o kontrole, kterou Národní sportovní agentura provedla v loni v srpnu. Dokument mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

Mezi důvody, proč stát požadoval po Autoklubu ČR peníze zpět, bylo také nedodržení rozpočtu, neefektivní použití finančních prostředků, vedení účetnictví nebo časově nezpůsobilý náklad. Český stát v rámci kontrol zjistil, že významná část prostředků byla Autoklubem ČR použita buď na něco jiného, anebo nebylo možné osud peněz dohledat.

Bohumil Pácl z Autoklubu ČR před časem MF Dnes sdělil, že prý všechno vysvětlí Finančnímu úřadu a že ze strany kontrolorů Národní sportovní agentury došlo k pouhému nepochopení. Deník se už ovšem nedočkal odpovědí na to, proč Autoklub ČR nebyl schopen kontrolorům rovnou dát důkazy k jednotlivým fakturám. Spekuluje se zároveň, že státní agentura se aktuálně zabývá i dalšími dotacemi, které Autoklub ČR získal.

Ze šetření také plyne, že z částky, kterou organizace z kapes daňových poplatníků získala, si 720.000 Kč vyplatil sám Jan Šťovíček coby odměnu za výkon funkce prezidenta Autoklubu ČR. To sice kontroloři nepovažují za porušení dotačních podmínek, je to však zajímavé s ohledem na jinou věc. ParlamentníListy.cz už dříve přinesly informace, že Šťovíček dluží své bývalé manželce a matce dvou dětí na výživném. A přestože dluh na alimentech podle informací redakce činí „pouze“ několik tisíc korun, nebyla tato suma dosud uhrazena.

Podle našich zdrojů kromě toho byl Šťovíček v závěru loňského roku na luxusní dovolené ve Spojených arabských emirátech. „Paradoxní je, že zatímco dluží na alimentech a odmítal vlastnímu dítěti přispět na výuku cizího jazyka, vyrazil si koncem loňského roku na dovolenou do Spojených arabských emirátů, a to do jednoho z nejluxusnějších resortů v Dubaji. Je to Anantara The Palm Dubai Resort, kde pořídíte ubytování za tisíce dolarů za noc,“ svěřil redakci důvěryhodný zdroj, který má blízko k vedení Autoklubu ČR.

Na základě volně dostupných informací daného resortu stojí ubytování na jednu noc v apartmánu pro několik osob až 3522 amerických dolarů, což je v přepočtu skoro 85 tisíc korun.

Na luxusní dovolené jistě není nič špatného, může-li si ji člověk dovolit. Jenže zatímco si prý Šťovíček užíval na exkluzivní dovolené, stále dlužil své bývalé ženě několik tisíc korun na výživném a odmítal malému synovi proplatit kurzy anglického jazyka. ParlamentníListy.cz už v minulosti popisovaly další podivné věci, které se kolem rodinných záležitostí prezidenta Autoklubu ČR mají dít.

Problémem je, že jak nevyřešená rodinná situace, tak vyšetřování Autoklubu ČR kvůli neoprávněně využitým milionům korun českých daňových poplatníků prý začínají budit otázky v mezinárodní motoristické komunitě. Uvádějí to naše zdroje v samotném Autoklubu ČR, který zdaleka, podle našich zjištění, není jednotný a ani všichni členové vedení za svým šéfem zcela nestojí.

Obavy o svou pověst prý mohou mít autokluby sousedních zemí, zejména ADAC v Německu a ÖAMTC v Rakousku, ale i zastřešující celosvětová organizace FIA (Mezinárodní automobilová federace), jejíž renomé vychází nejen z pořadatelství slavných závodů Formule 1.

Prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček byl koncem loňského roku instalován do správní rady FIA Foundation, disponující desítkami milionů eur ročně, a de facto se stal jednou z tváří této významné mezinárodní organizace. Svůj vliv v rámci FIA má údajně uplatňovat i další česká kontroverzní postava, právník Radek Pokorný, blízký Šťovíčkův spojenec.

„Pokorný se přes Šťovíčka postupem času natlačil do FIA, což se některým partnerům z Evropy také nelíbí, protože znají jeho minulost a renomé tady v Česku. Jenže on byl instalován do Etické komise FIA, což je dost bizarní. Stačí vzpomenout na jeho úlohu při privatizaci OKD, kdy pracoval pro pana Bakalu a zároveň radil druhé staně, tedy českému státu prostřednictvím Ministerstva financí, které privatizací uhelných dolů provádělo. Jak nakonec byla důlní společnost vytunelována a jak Bakala podvedl horníky a jejich byty, to snad není nutné připomínat. Ať je to jakkoli, dnes je pan Pokorný v etické komisi, kde podle všeho hlídá pozici prezidenta FIA Mohammeda Ben Sulayema, který i s pomocí Šťovíčka tuto starou a slavnou organizaci vede mírně řečeno dost autoritativně a hrozí, že její dlouho budované renomé a značka přijdou vniveč,“ dověděla se redakce ParlamentníchListů.cz od důvěryhodného zdroje, který má ke Šťovíčkovi blízko.

Jak známo, jméno právníka Radka Pokorného je spojeno například s prapodivnou privatizací dolů OKD Zdeňkem Bakalou, ale též s jeho vlivem na tehdejšího ministra financí a později premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) a s možným konfliktem zájmů, kdy pracoval zároveň pro zájemce o privatizaci a zároveň radil státu, který doly privatizoval.

ParlamentníListy.cz pochopitelně oslovily Jana Šťovíčka s žádostí o vyjádření. Do okamžiku vydání článku žádná reakce na naše dotazy nedorazila.