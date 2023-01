Tam šlo o život. Mezi davem, který na Pavla přišel v Ústí

Davy lidí si přišly poslechnout a podívat se na prezidentského kandidáta Petra Pavla. Ti, co ho viděli a slyšeli, se dozvěděli například o tom, že vojáci nezačínají války. „To je naprostý nesmysl. Jsem ten poslední, kdo by chtěl vtáhnout naši zemi do války. Války začínají politici, ne vojáci,“ zdůraznil. Vysvětlil také, že v Ústeckém kraji už dvanáct let bydlí, že tolik lidí na náměstí opravdu nečekal.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 12% Nepřestřelil 88% hlasovalo: 27 lidí

Na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem byla v úterý kolem šestnácté hodiny hlava na hlavě, takže generála Petra Pavla, který se v té době objevil u mikrofonu viděli jen ti, co byli nejblíže a pak lidé vyšších postav a s ostřížím zrakem. „Je tam pan generál, asi teda,“ říkala maminka svému synkovi ve velké mase lidí, kteří se na toto místo dostavili.

Petr Pavel chvíli mluvil do mikrofonu. Ozvučení bylo však velice špatné, asi organizátoři nečekali tolik lidí, a tak mnozí toho mnoho neslyšeli. Museli se tedy nejspíše podívat na generálův facebook, kde vyvracel pověsti o tom, že jako voják by nás snad mínil zatáhnout do války. „Jsem ten poslední, kdo by chtěl vtáhnout naši zemi do války a mobilizovat. Válku jsem totiž skutečně zažil, když jsem sloužil České republice. Vím, o čem je, a viděl jsem její dopady jak na vojáky, tak na civilní obyvatelstvo. Udržení míru mi leží na srdci více než některým našim politikům. Celá má práce, například i v NATO, byla o udržení míru. Hodlám v tom i nadále pokračovat. Armády plní politické zadání. Žádná armáda nejde do války na základě toho, že by si někdo z generálů usmyslel, že už se dlouho neválčilo. Války začínají politici, ne vojáci,“ zdůraznil.

I jeho udivilo, že na něj v Ústí nad Labem, což je bašta hnutí ANO, přišlo tolik lidí. „Od této návštěvy jsem neměl žádné očekávání, myslel jsem, že se pozdravím s pár lidmi. Tolik lidí jsem opravdu nečekal,“ řekl. Vysvětlil i svůj vztah k Ústeckému kraji. „Přestěhovali jsme se sem před 12 lety. Tady v Ústí jsme každou chvíli,“ uvedl. Na pódiu dostal dárek od Ludmily Šumové, která sem přijela z Benešova nad Ploučnicí. Na náměstí byli lidé z různých míst nejen Ústeckého kraje.

Dárek od příznivkyně. Foto: Oldřich Szaban

S NATO a USA na věčné časy a nikdy jinak

Na začátku Pavlova proslovu se chvíli ozývala trochu rušící píšťalka, brzy však umlkla. Lidé po generálových slovech skandovali Pavel na Hrad. Mnozí měli na klopě jeho podobiznu, někdo i Danuše Nerudové. Byla vidět vlajka NATO a jeden muž třímal transparent S NATO a USA na věčné časy a nikdy jinak.

Davy lidí na setkání s Petrem Pavlem. Foto: Oldřich Szaban

Po chvíli Petr Pavel, kterého doprovázela jeho manželka, sešel z pódia mezi lid. Nastala tlačenice. „Uff, tam je to o život,“ vydechla starší žena, když se jí podařilo dostat z epicentra dění. Ti rozvážnější postávali opodál a vyčkávali, jestli k nim generál náhodou nedorazí. „Petra Pavla budu volit, protože nechci na Hradě Babiše. Ten má tady u nás velkou podporu, ale jak tady vidíme, generál ji má taky slušnou. Doufám, že vyhraje,“ svěřil se Ústečan Pavel. Ostatní přikyvují. „Na to, že je tady v Ústí tolik lidí, tak to vypadá nadějně,“ konstatovala Monika, další z návštěvnic akce. Mnozí se snažili si generála aspoň vyfotit, protože do jeho blízkosti se dostali jen ti šťastnější. Takové bylo Ústí nad Labem Petra Pavla. Jaké však bude ve druhém kole voleb?

Při návštěvě kandidáta na prezidenta v Ústí nad Labem. Foto: Oldřich Szaban



