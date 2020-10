Táta měl covid a já nemohu mlčet! Umělcův syn: Bolesti, ani na WC nedošel. Scéna v nemocnici

Tento čtvrtek měl koncertovat… Erik Bezdíček, interpret Hašlera či Matušky a emeritní sólista plzeňské opery, prodělal covid-19 a došlo i na remdesivir. Souhlas se zveřejněním informací o umělcově stavu poskytl redakci syn Martin alias Monty. Má vzkaz pro skeptiky, podle nichž se kolem nemoci moc nadělá: „Je to něco, co ohrožuje rodiče většiny mojí sociální bubliny.“ Tak ať ‚Husákovy ročníky‘ ví, jak to může vypadat, když virus lapí do spáru lidi kolem šedesátky. A pár ne moc povzbudivých slov pro ostatní...

Devětapadesátiletý emeritní sólista opery a operety Divadla J. K. Tyla v Plzni Erik Bezdíček měl vystupovat mimo jiné tento čtvrtek 8. října. Přestože jeho doléčení již probíhá v domácím prostředí, na zpěv to podle syna Martina Bezdíčka alias tvůrce larpů Montyho, nevypadalo, ani kdyby koncerty nezrušila vláda v rámci nouzového stavu.

Bezdíček mladší má podle svých slov pocit, že se většinou mluví o tom, že lidé nemají příznaky téměř a nemoc probíhá vesměs „v pohodě a moc se nadělá“ anebo se řeší, kolik jich umírá. On chce tedy veřejnosti poskytnout pohled na to, co si představit pod zhruba středním průběhem onemocnění, což je něco, o čem prý sám moc neslyšel. „A zároveň je to něco, co ohrožuje rodiče většiny mojí sociální bubliny,“ podotýká s poukazem, že pokud virus nelapí do spárů nás samotné, může postihnout rodiče těchto ročníků „Husákových dětí“.

Erik Bezdíček, pěvec evergreenových hitů v rámci hudebních večerů Melodie pro každého, emeritní sólista plzeňské opery a operety. Foto: archiv E. B.

Ani samotného matadora písní Karla Hašlera, Waldemara Matušky nebo Suchého a Šlitra nejdříve zjevně nenapadlo, že ve hře je koronavirus. „Skoro tři týdny zpátky v úterý jsem si s ním volal a už měl takový nakřápnutý hlas a bylo slyšet, že mu není nejlépe, ale měl domluvený koncert, takže říkal, že se šetří a pije hodně čaje, aby byl fit a mohl zpívat,“ vrací se zpět v čase Martin Bezdíček. Zhruba po týdnu, přes víkend, se otcův stav zhoršil, že nedokázal přejít byt bez odpočinku. „Takže cesty na záchod musel dělat s přestávkou na odpočinek na židli. Vzhledem k průjmu a zvracení to musela být chuťovka, nemoct ani na záchod dojít na jeden zátah,“ snaží se přiblížit, že pro člověka, který žije sám, je i střední průběh nemoci vysilující.

Zrovna střevní potíže přitom podle imunologa Ondřeje Topolčana nejsou pro covid úplně běžné, ale průběh choroby citelně znepříjemňují více než řada jiných symptomů. „Bolest hlavy, průjem, zánět spojivek patří mezi méně obvyklé příznaky,“ uvedl primář Topolčan, jak PL již psaly.

Tohle je lepší snad ani nekomentovat...

Známý barytonista se do nemocnice rozhodl jít až na přesvědčení rodiny. „Tam ho poslali do háje s tím, že má jít někam úplně jinam,“ překvapuje nesoucitným přístupem personálu, který je na pováženou zrovna v době, kdy někteří lékaři věnují svůj čas propagaci aktivistických výzev, kde žádají o solidaritu k sobě.

„Naštěstí zakročila moje máma, a tak prošel přes první obranu a skončil rovnou na JIPce. Tohle je lepší moc nekomentovat, že nejdřív ho posílají pryč, ale zároveň je ve stavu na JIPku...“ udivuje se nad přístupem personálu Martin Bezdíček. Jeho otec následně navíc dostal kyslík a následně i pět kapaček remdesiviru, rovněž kodein a pak prý také párkrát morfium a preparát na podporu tvorby bílých krvinek.

Pár „společenských“ postřehů

Z Martinova vyprávění dýchá občas pachuť toho, co si během zhoršení otcova zdravotního stavu uvědomil o systému a o přístupu k pacientům, zejména těm starším.

Jedna z myšlenek se dotýká i občasných stížností veřejnosti na to, že nedoléčené pacienty posílají nemocnice domů bez doprovodu, s odvozy sanitkou se šetří. Erik Bezdíček měl „štěstí“, že se mu nepodařilo nikoho z rodiny sehnat – teprvé poté mu prý poskytli odvoz sanitním vozem. Syn se navíc domnívá, že výstupní testy mu zjevně nedělali proto, aby ho mohli poslat pryč, protože už se dokázal sám o sebe postarat.

„Nemocnice se ho tedy zbavila trochu dřív, než bylo ideální: Propouštěli ho podle všeho o pár dní dřív, než by to dělali normálně s dostatečnou rezervou kapacit. Vypadá to, že narážejí na něco, co bych nazval měkké limity, a sice – že lůžek je relativně dost, ale mají na ně už i relativně dost lidí. A to mimojiné lidí z domovů důchodců, které nechtějí posílat zpátky, dokud je jakákoliv šance, že jsou infekční. Takže prostě jakmile to trochu jde, tak lůžka uvolňují, ale pořád můžou pak do toho šlápnout a poslat důchodce do domovů s tím, ať si tam zařídí jejich držení v karanténě, když už jsou jinak zdravotně v pořádku a podobně. Takže zatím je kde brát, jenom to bude komplikovat situaci dalším institucím starajícím se o lidi, kde budou muset začít držet dvě oddělené části nemocných a zdravých lidí, i když na to nejsou připraveni,“ uvádí Monty postřeh, který není úplně od věci.

S ParlamentnímiListy.cz o tom mluvil v rozhovoru i šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík: „Typicky jde o klienta z domova důchodců, kterého k nám přivezli s covidem, my jsme ho stabilizovali, dnes už nemá klinické příznaky, ale covid v sobě pořád má. Domov důchodců ho zpátky nevezme, protože by hrozilo rozšíření nákazy a takový pacient tak trochu visí ve vzduchoprázdnu.“

Kariéra s otazníkem, do důchodu ještě daleko...

Jak se barytonista má dnes? „Jediný následek, který v tuhle chvíli má, jsou náhodné záchvaty kašle, kdy několik hodin je v pohodě a pak najednou půl hodiny kašle každou chvíli. A já se nejvíc bojím toho, že bude mít natolik nabourané plíce a krk, že už nebude moct zpívat, což byl posledních pár let jeho hlavní zdroj příjmů. Takže tohle ještě může mít další komplikace do budoucna v tomhle ohledu pro něj,“ přemítá Martin Bezdíček.

Pěvec má totiž naplánované koncerty na říjen, listopad i prosinec. Teď je odložilo vládní nařízení, ale co pak?

Na hlubší rozmluvy to s Erikem Bezdíčkem prý prozatím není, natož na úvahy o tom, kdy bude reálné, aby pěvec byl fit na plánované koncerty. „Tak zvládnul to, a teď už to je jenom o tom, jestli bude moct zpívat... Ještě jsem neměl odvahu se s ním o zpěvu bavit, jak to vidí a jestli už zkoušel zpívat,“ sdělil nám syn.

Ten myslí i na ostatní a obává se, že koronavirs se může obecně projevit i v dalších oblastech života těch, které nezasáhla nemoc: „I ten střední průběh stojí pojišťovnu spoustu peněz a u starších lidí je dost velká šance alespoň na ten střední průběh. To jenom k zamyšlení, pokud od příštího roku pojišťovny začnou rušit nějaké příspěvky na věci pro děti a lázně a podobně, které nemusejí dávat... A možná začnou lobbovat za zvýšení zdravotního pojištění.“

