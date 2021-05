Testy v hospodách zkontrolujeme! řekli nám. Takže hygieno: Protiakce. Už se připravuje

Ano, budeme na zahrádkách restaurací kontrolovat doklady o testech a očkování, potvrdili ParlamentnímListům.cz zástupci krajských hygienických stanic. Kontrol prý provedou co nejvíc a jejich předmětem budou i rozestupy mezi stoly a nošení respirátorů personálem. Podobně se prý kontrolovaly noční kluby po zákazu kouření. Advokátka Zuzana Candigliota to považuje za drzost a připravuje právní pomoc pro pokutované i sbírku na její provedení. Každý tento spor vyhrajeme, říká a nabádá: Argumentujte diskriminací neočkovaných.

reklama

Hygienici tak mají po náročném trasování další úkol. Kontrolovat, kdo z návštěvníků nemá potřebné potvrzení. Například ve Středočeském kraji spojí pracovníci hygieny tyto kontroly s těmi běžnými v provozu. „Ode dneška zahrnujeme kontroly nových nařízení na základě mimořádného opatření, kdy se otevřely zahrádky. Kromě potvrzení o negativním testu, potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v posledních devadesáti dnech nebo potvrzení o očkování – kdy by měli být čtrnáct dní po druhé dávce vakcíny – budeme řešit i rozestupy mezi stoly, počet lidí u stolu a podobně,“ vysvětlila redakci mluvčí Krajské hygienické stanice ve Středočeském kraji Dana Šalamounová. Zajímat je také bude, zda uvnitř provozovny nosí personál respirátory. Nevylučuje však, že může dojít k cíleným akcím tak, jako tomu bylo v minulosti kvůli zákazu kouření v nočních podnicích. „I tady může být vyhlášena akce, která je na to zaměřena,“ uvedla Šalamounová.

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 18.5.2021) Už jsem po očkování alespoň jednou dávkou 37% Nechám se očkovat 3% Nenechám se očkovat 56% Nevím 4% hlasovalo: 4316 lidí

Hygienici: Budeme kontrolovat co nejvíce

Podobné kontroly budou probíhat rovněž v Libereckém kraji, kde už se domluvili na spolupráci s policií: „Budou to namátkové kontroly v rámci celého kraje dle potřeby a podle situace, která nastane na místě. Samotný počet kontrol zatím jasný není, bude záležet, s čím se budeme setkávat a také, jak budou kontroly rychlé. Připravený máme harmonogram pro celý kraj. Záleží i na počasí v Liberci, tady máme devět stupňů a prší, ale budeme se snažit kontrolovat co nejvíce. Navíc všechny zahrádky restaurací neotevřou, protože některé jsou tak malé, že to organizačně ani nejde zvládnout, ale jde jen o odhad,“ uvedla mluvčí krajské hygieny Zuzana Balašová s tím, že zkušenosti z terénu teprve přijdou.

Policie pak bude v Libereckém kraji u kontrol přítomna, aby zajistila méně problémový průběh kontrol. Ve Středočeském kraji zase přivolají policisty jen ve specifických případech, kdy bude jejich přítomnost potřeba. Vliv počasí však vnímá i tisková mluvčí hygieniků Jana Hejdová z kraje Plzeňského: „Záležet bude i na počasí. Pokud bude pršet, tak na předzahrádkách tolik hostů nebude. Smůlu mají provozovatelé, že se rozvolňuje v době, kdy není počasí nejšťastnější. Tam, kde nejsou zahrádky zastřešené, tím budou hodně limitováni,“ sdělila.

Z trasování na kontroly zahrádek

Hygienici se shodují na tom, že kontroly zvládnou pokrýt vlastním personálem. „Budeme se snažit se s tím vypořádat co nejvíce v rámci personálních kapacit, jaké máme k dispozici. Není to jednoduché, uvidíme, s čím se budeme potýkat, jaká bude zodpovědnost lidí. S čím se setkáme, zatím neumíme odhadnout,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Jana Hejdová. „Zvládnout to musíme, to se nedá nic dělat. Byli jsme tak vytrénováni už v době, kdy byl problém s metanolem, kdy jsme kontrolovali o víkendech, po večerech a podobně. Tohle bude provádět hlavně odbor hygieny výživy, který pomáhal trasovat epidemiologům. Vzhledem k příznivějšímu číslům se vrátili na svůj obor a budou se věnovat své práci,“ dodala Hejdová. Také Dana Šalamounová potvrdila, že kontrolní činnost hygieny se pokusí zvládnout pracovními silami, které v současnosti mají: „Už máme pracovníky. V této chvíli zaměstnanci, kteří dělají kontroly běžné, v nich budou pokračovat a spojí kontrolu i těchto nařízení. Zatím jsou kapacity dostatečné.“

Lidem, kteří u sebe nebudou mít zmíněná potvrzení o testu, očkování či prodělané nemoci, hrozí na místě pokuta až deset tisíc korun. Ve správním řízení pak až milion korun. O tom, jakou pokutu bude muset návštěvník zahrádky bez dokumentu zaplatit, rozhodne nejen jeho přístup k provinění, ale také případné další prohřešky. Výše pokuty tedy záleží i na okolnostech. „Jestli se jedná o přestupek opakovaný nebo jestli je to poprvé, co se to stalo, ale také, jak se člověk páchající přestupek chová a zda přizná chybu. Pokud dojde k nějakému sporu a zda bude třeba přivolat Policii České republiky, i od toho se odvíjí výše pokuty na místě. Ale většina přestupků jde do správního řízení, kde se posuzují všechny okolnosti, probíhá dokazování, takže se může vyjádřit i dotyčný. Posuzování pokuty je velmi individuální,“ vysvětlila mluvčí hygieniků ve Středočeském kraji Dana Šalamounová.

Psali jsme: Zeman: Zradil nás Východ i Západ, Srbové byli při nás. My je bombardovali. Omlouváme se Bartoš: Vzděláme i nejchudší. Všichni budou mít důstojný život ODS: Fond pro spravedlivou transformaci startuje. Evropský parlament schvaluje dohodu o jeho zřízení Richard Seemann: Kurz bojuje o přežití

Výše pokuty? Podle chování i množství prohřešků

Podle Zuzany Balašové určí pokutu daná situace: „Bude záležet na samotném průběhu kontroly a také na tom, zda absence testu bude jediným porušením hygienických nařízení,“ řekla. A přidala se také Jana Hejdová z Plzeňského kraje: „Výše pokuty bude záležet také na tom, jak bude kontrolovaná osoba a spotřebitel reagovat,“ uvedla.

Pracovníci hygieny také očekávají zvýšené množství oznámení z řad veřejnosti, na která musejí reagovat nejdéle do dvou dnů. „Hygienici mají po zavolání zákonnou lhůtu reagovat do dvou dnů. Pokud bude podnět směřovat na okamžitý zásah, je lepší kontaktovat policii, ta je operativnější. Myslíme si, že lze očekávat větší množství podnětů, nicméně až první dny musejí ukázat, jestli byl odhad správný,“ vysvětlila Šalamounová. Na stejnou věc upozornila i mluvčí Hejdová, hygienici teprve začínají: „Děláme kontroly, kontrolujeme mimořádná opatření ostatních provozoven a teď budeme kontrolovat i zahrádky. Jsme na startovní čáře, takže nemohu říci více, a samozřejmě budeme spolupracovat s policií České republiky.“

Advokátka: Nelogičnost, šikana a drzost

Podobné kontroly a pokutování hříšníků proti nařízení však jako nepřijatelné vnímá právnička Zuzana Candigliota, která se omezování svobody i práv kvůli koronaviru věnuje. „Osobně se na to dívám jednak tak, že tato povinnost je skutečně stanovena opatřením Ministerstva zdravotnictví, takže po formální stránce hygienici plní svoji povinnost. Na druhou stranu nelze odhlédnout od absurdity a nelogičnosti celého opatření. Za prvé vůbec nesouhlasím, aby docházelo k obtěžování lidí, pokud nejsou protikoronavirová opatření na místě. Pokud zde byli rizikoví obyvatelé, kteří nemohli být očkovaní, když nebyly vakcíny, pak by to nějakou logiku mělo. Nyní jsou už všichni rizikoví a senioři očkovaní. Kdo chtěl, mohl se nechat chránit a je úplně evidentní, že mladé a zdravé lidi ohrožuje (covid-19) naprosto minimálně,“ vysvětlila pro ParlamentníListy.cz.

Advokátka považuje jakékoliv další intervence státu za nedůvodné a nelegitimní. „Stát pokračuje v setrvačnosti zvyku kontrolovat životy lidí a plést se do jejich soukromého života. To nemá žádné opodstatnění. A hlavně další věc, není žádné opodstatnění rozlišovat a zvýhodňovat nějak očkované, protože není vůbec prokázáno, že by očkovaní nemohli nákazu šířit, tedy že by nákaza byla vyloučena. Není to zdůvodněno ani odborně a ani v opatřeních, proč by očkovaní měli mít výhodu a šikanováni by měli být ti neočkovaní. Je to naprostá drzost, takže budeme podávat žalobu proti šikaně neočkovaných,“ řekl Zuzana Candigliota, podle níž není možné rozdělovat práva obyvatel právě podle toho, zda absolvovali očkování.

Neexistuje společenská nebezpečnost v pití piva na zahrádce

Hlavní problém tedy vidí v tom, že nařízení mít u sebe potvrzení není odůvodněno. Není totiž podloženo, že by očkovaný nemohl přenášet nákazu. „Ministerstvo, pokud vím, neuvedlo žádný přesvědčivý argument, proč by očkovaní měli být zvýhodňováni. Na druhou stranu to znamená, že neočkovaní jsou znevýhodňováni,“ uvedla s tím, u člověka otestovanjého PCR testem je téměř jisté, že nákazu nemůže přenášet. Stejná míra jistoty by pak podle advokátky měla panovat u očkovaného, ale tak tomu není. „Když to bude vědecky podložené, pak si to umím představit a dávalo by to nějakou logiku.“

Výše pokuty deseti tisíc korun Candigliota označila za nejvyšší možnou částku s tím, že judikatura českého soudu stanovuje, že pokuta nesmí být likvidační a musí být přiměřená porušení. Domnívá se proto, že žádná přehnaná finanční částka by neobstála. Zároveň vyzývá, aby si návštěvníci zahrádek nenechali pokutu líbit: „Pokud by někdo dostal pokutu jakoukoliv, protože jde o princip, i kdyby to byly dvě stovky, doporučuji podat si odvolání a klidně argumentovat tím, že opatření nedává logiku. Neočkovaný, který nemá příznaky, je nebezpečný, ale očkovaný, který může stejně nemoc přenášet, nemusí nic. Na základě toho bych šla do správního řízení a argumentovala, že posezení člověka a vypití piva s kamarády nemá žádnou společenskou nebezpečnost,“ řekla právnička a podotkla, že kdo chtěl, mohl být očkován a mohl chránit sebe, proto není zřejmé, v jakém zájmu je pokuta ukládána.

Právní pomoc těm, kdo pokutu obdrží

Ani argument, že si návštěvník gastronomického zařízení může nechat udělat negativní test, podle právničky neobstojí. „Je to stejné, jako by vám někdo zakázal sex, pokud nemáte test na HIV. Sexuální nebo soukromý život každého je jeho soukromí, do kterého stát má zasahovat pouze, pokud je to nezbytně nutné v nějakém veřejném zájmu. Těmito směšnými argumenty, které stát používá, by skutečně mohl zakázat sex, pokud oba účastníci styku nebudou mít test na HIV – ne starší než týden. A mohou argumentovat logikou ochrany veřejného zdraví, jinak se nám zde může šířit nebezpečná nemoc. To je absurdní a je to nepřiměřený postup státu,“ tvrdí Zuzana Candigliota.

Doporučuje odvolání ve správním řízení i právní pomoc a zopakovala, že pokuta nemůže před českým zákonem obstát: „Domnívám se, že nemůže obstát a určitě se budu snažit zorganizovat právní pomoc lidem, kteří pokutu dostanou. Ještě nevím, jakou formu, ale udělali jsme úspěšnou sbírku na žalobu proti zvýhodňování očkovaných, kterou budeme podávat v nejbližších dnech a vybrala se poměrně vysoká částka. Buď se udělá další sbírka, nebo se použijí peníze z této kampaně, aby se pomohlo lidem, kteří dostanou pokutu v jakékoliv výši,“ uzavřela advokátka.



Psali jsme: Komunisti jako nacisti. Umělec David Koller vychválil Havla Hurá, otevřeno? Prdlajs. Primu CNN zbořil naštvaný hospodský Moravskoslezský kraj: Ceny jízdného v příměstských autobusech se změní. Vyplatí se dlouhodobé jízdenky Seďa (ČSSD): Politická korektnost nevyřeší základní problémy světa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.