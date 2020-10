Zásadní dopis do ČT. Zvrat v kauze „udání“, Lidic a Wollnera? Přeživší žena se důrazně ohradila

reklama

Kauzu s kontroverzní a často ostře kritizovanou reportáží pořadu Reportéři ČT o údajné lidické udavačce netřeba dlouze představovat. Vše se táhne už téměř rok a půl a Rada České televize dosud nebyla schopna se s věcí vypořádat, přestože na toto téma opakovaně jednala.

Těsně před loňskou pietní připomínkou lidické tragédie přišla šokující zpráva. Prý odhalení dosud neznámého případu. Veřejnoprávní televize přišla v pořadu Marka Wollnera s reportáží „V předvečer tragédie“ a divákům na obrazovkách odvyprávěla příběh historika Vojtěcha Kyncla o tom, že obyvatelka Lidic Alžběta Doležalová udala svou podnájemnici židovského původu Štěpánku Mikešovou, ta byla zatčena a následně zavražděna v osvětimském koncentračním táboře.

Následně se však ukázalo, že veřejnoprávně odvyprávěný příběh, který z počestné lidické ženy udělal udavačku, značné trhliny. V pořadu zazněl pouze jediný názor už jmenovaného historika Kyncla, hlasy dalších historiků prostor nedostaly, což bylo rovněž terčem kritiky.

Historik a archivář Vojtěch Šůstek, který svou profesní kariéru věnuje dějinám protinacistického odboje, přišel s důvodnými pochybami o Kynclových tvrzeních. Problém totiž je v tom, že jediný existující doklad o údajném udání byl pořízen až po válce, v době, kdy se naplno rozjížděla vyšetřování kolaborantů a těch, kteří pomáhali nacistům v útlaku českého národa. Oním dokumentem je svědectví protektorátního četníka Ressla, pořízeném až po válce. A to zakládá největší podezření o tom, že byl příběh o udavačství ze strany lidické ženy Alžběty Doležalové vymyšlený. Pokud by svou podnájemnici skutečně udala, existoval by prý o tom záznam od samého počátku.

Nyní už k aktuálnímu vývoji. Kritika a argumenty proti obsahu reportáže na České televizi zní od loňského června, kdy byl pořad odvysílán. Před časem se téma dostalo na stůl Rady České televize, kde se část radních snažila prosadit omluvu ČT paní Marii Šupíkové, což je dcera údajné udavačky Alžběty Doležalové, kterou reportáž citelně zasáhla. Sama opakovaně jakákoli nařčení o své mamince důrazně odmítla.

Marie Šupíková se nehodlá s vývojem případu smířit a ve svých 88 letech teď adresovala dopis předsedovi Rady ČT René Kühnovi s prosbou, aby jí dovolil očistit její jméno a pověst její zemřelé maminky a vrací se k srpnovému zasedání Rady ČT, kde Marek Wollner tvrdil, že Šupíková nemá žádný problém se s tím, že se o její mamince mluví jako o udavačce, nikdy jí to nevadilo a s autorem tohoto tvrzení historikem Kynclem se měla několikrát sejít. Tolik aspoň vystoupení Wollnera na srpnové Radě ČT.

A skutečnost? Marie Šupíková se v dopisu Radě ČT, jehož obsah má redakce PL k dispozici, jednoznačně ohrazuje. „Pan redaktor Wollner nepravdivě uvedl, že nemám žádný problém s tvrzením, že moje maminka Alžběta Doležalová udala paní Mikešovou. To není pravda. S panem Kynclem jsem se, jak říkal pan Wollner, sešla. To potvrzuji. Pan Kyncl mě informoval o svém nálezu. Protože jsem demokraticky smýšlející člověk, nikdy by mě nenapadlo zveřejnění čehokoliv bránit. To ale rozhodně neznamená, že jsem souhlasila s tvrzením a obsahem dokumentu, tedy s tím, že by má maminka byla udavačka. Proti takovým tvrzením se znovu co nejdůrazněji ohrazuji,“ píše Šupíková, přeživší lidické dítě.

„V době vypálení Lidic mi bylo necelých deset let. Nebyla jsem batole, leccos si pamatuji. Jako dcera ve svém srdci vím, že moje maminka by něčeho takového nebyla schopná. Velmi jsem proto ocenila, když v roce 2018 vyšla studie pana doktora Šůstka, který obvinění mé maminky z udavačství vyvrátil,“ uvádí.

Šupíková se dle svých slov nehodlá smířit s tím, že se Česká televize nehodlá za obvinění z udavačství její maminky veřejně omluvit. „Je mi 88 let, tatínka Němci v roce 1942 zastřelili, já jsem prošla poněmčením, moje maminka koncentračním táborem. Moje zdraví je značně podlomené a od reportáže ČT ‚V předvečer tragédie‘, která mou maminku obvinila z udavačství, se prudce zhoršilo. Nemohu se smířit s tím, že se od České televize veřejné omluvy za jednoznačné tvrzení, že moje maminka způsobila smrt člověka, nedočkám. Že se nedočkám ani zmínky o tom, že existují závažné pochyby o tomto tvrzení protektorátního četníka. Děkuji touto cestou panu radnímu doktoru Danielu Váňovi, který se přijel do Lidic omluvit za to, že nedokázal Radu ČT přesvědčit, aby zjednala nápravu,“ píše dále v dopise předsedovi Rady ČT.

„Prosím Vás, pane předsedo, abyste toto mé jednoznačné vyjádření, že není pravda, že nemám problém s obviněním mojí maminky z udavačství, jak nepravdivě na Vašem jednání tvrdil pan Wollner, přečetl veřejně. Mně síly na to, abych se mohla osobně zúčastnit jednání, už nestačí,“ dodala v dopise Marie Šupíková z Lidic.

CELÉ ZNĚNÍ DOPISU MARIE ŠUPÍKOVÉ:

Vážený pane předsedo Rady ČT,

obracím se na Vás s prosbou, abyste mi dovolil očistit mé jméno od nepravdivých tvrzení, která zazněla na jednání Rady ČT dne 26. srpna 2020 od pana redaktora Wollnera.

Pan redaktor Wollner nepravdivě uvedl, že nemám žádný problém s tvrzením, že moje maminka Alžběta Doležalová udala paní Mikešovou. To není pravda. S panem Kynclem jsem se, jak říkal pan Wollner, sešla. To potvrzuji. Pan Kyncl mě informoval o svém nálezu. Protože jsem demokraticky smýšlející člověk, nikdy by mě nenapadlo zveřejnění čehokoliv bránit. To ale rozhodně neznamená, že jsem souhlasila s tvrzením a obsahem dokumentu, tedy s tím, že by má maminka byla udavačka. Proti takovým tvrzením se znovu co nejdůrazněji ohrazuji.

V době vypálení Lidic mi bylo necelých deset let. Nebyla jsem batole, leccos si pamatuji. Jako dcera ve svém srdci vím, že moje maminka by něčeho takového nebyla schopná. Velmi jsem proto ocenila, když v roce 2018 vyšla studie pana doktora Šustka, který obvinění mé maminky z udavačství vyvrátil.

Je mi 88 let, tatínka Němci v roce 1942 zastřelili, já jsem prošla poněmčením, moje maminka koncentračním táborem. Moje zdraví je značně podlomené a od reportáže ČT ‚V předvečer tragédie‘, která mou maminku obvinila z udavačství, se prudce zhoršilo. Nemohu se smířit s tím, že se od České televize veřejné omluvy za jednoznačné tvrzení, že moje maminka způsobila smrt člověka, nedočkám. Že se nedočkám ani zmínky o tom, že existují závažné pochyby o tomto tvrzení protektorátního četníka. Děkuji touto cestou panu radnímu doktoru Danielu Váňovi, který se přijel do Lidic omluvit za to, že nedokázal Radu ČT přesvědčit, aby zjednala nápravu.

Prosím Vás, pane předsedo, abyste toto mé jednoznačné vyjádření, že není pravda, že nemám problém s obviněním mojí maminky z udavačství, jak nepravdivě na Vašem jednání tvrdil pan Wollner, přečetl veřejně. Mně síly na to, abych se mohla osobně zúčastnit jednání, už nestačí.

S úctou

Marie Šupíková

Příloha: přepis veřejného vystoupení redaktora Marka Wollnera na jednání Rady ČT dne 26. 8. 2020

Marek Wollner, jednání Rady ČT, 26. 8. 2020

4:12:42 Dostal jsem odpověď ano (co na to ta rodina, existuje nějaký potomek žije potomek paní Doležalové), a ta přeživší, ta dcera paní Doležalové, s tím nemá problém. Prosím, poslouchejte mě dobře, nemá s tím žádný problém. Kniha je čtyři roky na světě, pan Vojtěch Kyncl ji napsal 2016 a paní se proti té knize nejenom nikdy neozvala, ona s panem Vojtěchem Kynclem byla mnohokrát ve styku, protože on jako odborný historik, který zkoumal na zakázku vlastně Památníku Lidice celou tu historii, aby podal první vědeckou práci o této věci....

4:14:03 Čili já jsem se dozvěděl, že paní Šupíková s tím nemá žádný problém, a dokonce se zřejmě i vyjádří, což by bylo z mého pohledu to nejlepší. Posléze jsem se dozvěděl, jak to celý bylo. Vojtěch Kyncl se s paní Šupíkovou sešel před publikací té knihy několikrát, všechny dokumenty, které k tomu našel, jí ukázal a na všechny ty dokumenty paní Šupíková reagovala s tím, že to musí publikovat, pokud to našel. To jsou slova Vojtěcha Kyncla, já nemám žádný důvod mu nevěřit, protože jsem skutečně žádnou výtku proti téhleté knize ze strany paní Šupíkové nezaregistroval.

4:28:15 Ona (paní Doležalová) měla snadno velké alibi, protože Štěpánka Mikešová vystupovala jako křesťanka, měla zfalšovaný křestní list, čili paní Doležalová měla přece jednoduchou situaci, protože řekla, já jsem teď objevila, že ona nám celou dobu lhala.

