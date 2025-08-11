Finanční správa nabídne v dražbě zlaté šperky v odhadované hodnotě téměř 43 milionů korun

11.08.2025 10:18 | Tisková zpráva

Finanční úřad pro hlavní město Prahu spustí ve středu 27. 8. 2025 celkem deset elektronických dražeb. V rámci nich nabídne veřejnosti více než 2 000 zlatých šperků. Jedná se o 15 kilogramů zlata o ryzosti od 14 do 21 karátů, v celkové odhadní hodnotě téměř 43 milionů korun.

Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Dražby jsou určeny pro veřejnost, proběhnou on-line prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED) a budou ukončeny ve čtvrtek 28. 8. 2025.

Po loňském úspěchu, kdy Finanční úřad pro hlavní město Prahu vydražil celkem 13 kilogramů zlatých předmětů, nabídne tento úřad ke konci srpna v netradiční dražbě ještě větší objem – celkově přes 2 000 zlatých šperků o hmotnosti 15 kilogramů, a to v deseti elektronických dražbách. Majetek v odhadované hodnotě téměř 43 milionů korun pochází z exekučního řízení navazujícího na rozsáhlou kontrolní akci, která odhalila krácení DPH.

„Zabavené zlaté šperky byly dováženy tuzemskou společností z Turecka a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s Celní správou ČR došlo nejen k zabavení předmětných šperků, ale následně i k dopadení pachatelů, na které byla podána obžaloba. Průběh dražeb tak budou sledovat z výkonu vazby“ říká ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.

Dražby proběhnou on-line

Dražby se uskuteční v Aplikaci elektronických dražeb (APED) vytvořené finanční správou pro dražby movitého i nemovitého majetku. Dražební portál je dostupný široké veřejnosti, uživatelé zde mohou sledovat aktuální dražby, podávat nabídky a spravovat svou účast v dražbách. Díky elektronické formě je celý proces transparentní, bezpečný a dostupný odkudkoli.

Registrace do portálu APED je snadná a zvládnete ji v několika málo krocích on-line – stačí vyplnit žádost a ověřit Vaši identitu. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na jakémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Všechny detaily k těmto dražbám jsou rovněž dostupné na webu finanční správy.

autor: Tisková zpráva

