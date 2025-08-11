Mašek (ANO): To je jako kdyby se zloděj chtěl stát šéfem policie

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k požadavku Víta Rakušana na post ministra spravedlnosti.

Mašek (ANO): To je jako kdyby se zloděj chtěl stát šéfem policie
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

A je tu výročí! Nejen osmdesátileté od Hirošimy a Nagasaki, nejen stejně staré zahnání Japonců do moře na konci druhé světové války. Ale i jedno skromné, roční.

Před rokem!

Ano, před rokem nenávistné hnutí STAN a jeho guru Vít „Dozimetrický“ Rakušan mazali z internetu svoje vlastní bláboly, protože se jim vše začalo hroutit pod rukama.

Tvrdili lidem, že je odposlouchává Agrofert, jo, pochopitelně, Babiš sedí někde u rádia a ladí Vítkovy telefonáty.

A proto prý také měl náš Vítek ten svůj dozimetří šifrovaný telefon…

Jenže ouha, pravdou je, že ten telefon používal k úplně jiným věcem – asi k domlouvání kulišáren se svými kamarády z Dozimetru Rédlovy skupiny, stejně jako Gazdík.

A tenhle člověk, symbol „jedině správných názorů“, ve skutečnosti cenzor a mistr překrucování reality, měl už dávno rezignovat nejen za tuhle nechutnou lež o odposlouchávání.

Agrofert na něj a STAN podal žalobu, kterou řešil Městský soud v Praze.

A co udělal náš velký hrdina?

Lekl se, jak ratlík stáhl ocas mezi nohy, a rychle kývl na smír, jen aby se z něj soudně neudělal usvědčeného lháře.

A teď se už ale asi „oklepal“?

Dokonce by tenhle chlapík, co si ani neumí stát za svým slovem, chtěl být ministrem spravedlnosti! Spravedlnosti! To je jako kdyby se zloděj chtěl stát šéfem policie.

Jako vzpomínka zůstává Dozimetrickému Vítkovi šifrák od Rédla, telefon, o který neprojevila zájem ani policie, že jo…?

Tak si mají alespoň s čím hrát jeho děti.

Jasně, hračka pro děti… to je přece logické.

To rozšlapání stejného typu mobilu, ze stejné skupiny, které radil svého času Gazdíkovi, by byla přece hloupost.

Rakušan je zbabělec, co se radši domluví potichu v koutě, než aby ustál soudní spor o pravdu.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
