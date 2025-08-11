Turek. Týden před volbami to vyplave. Podle Vávry to nebude vše

Vávra ve svém facebookovém příspěvku nejprve vysvětloval, že nechápe, proč provládní tábor tak démonizuje všechno kolem Motoristů nebo hnutí ANO, když je tím jen nutí do spolupráce se Stačilo! a s SPD.
„Osobně nenávist koalice a médií vůči Motoristům chápu jako opravdu úchylný plán, který má jen dva možné cíle. Buď donutit udělat Babiše velkou koalici s nějakou stranou současné koalice (Spolu nebo STAN), kdyby se Motoristi nedostali a po volbách by se z něj dělal extremista, že chce jít do holportu s SPD, tedy oblíbený sanitární koridor, který se praktikuje po celém západě, anebo donutit udělat Babiše koalici s SPD a Stačilo! a doufat, že taková vláda bude takový průser, že to příště zase všichni hodí jim,“ spekuluje Vávra. A varuje, že Babiš by taky mohl mít s SPD a se Stačilo! ústavní většinu. „A pak si to vy géniové užijte,“ směje se Vávra.
Ten přitom považuje Motoristy za kvalitní pravicovou konzervativní stranu, která by mohla dostát svému programu. „Jsem přesvědčen, že navzdory všem idiotským kecům novinářů a liberálů se bude Petr Macinka snažit dělat přesně to, co mají napsané v programu. Který mají a ztotožňuji se s ním téměř na 100 %. Na rozdíl od ODS, která zatím žádný program nemá a minule měla dost podobný tomu, co mají teď Motoristé, a po volbách dělá pravý opak, nebo předvádí naprostou neschopnost,“ srovnává Vávra. A tvrdí, že přeci Motoristé jsou lepší varianta než komunisté, Okamura nebo progresivisti z Pirátů.
Vávra každopádně očekává, že na opoziční lídry těsně před volbami praskne nějaký „zaručený skandál“, který už nepůjde do voleb vysvětlit. „Každopádně vzhledem k letošní předvolební kampani čekám, že na Turka týden před volbami vyplave nějaká další humusárna, která nepůjde vyvrátit. Okamura už je obžalovaný. Čekal bych, že to samé potká i Vidlákovy Kydy, určitě na ně se teď intenzivně hledá nějaká špína, a něco nepěkného se stane i Konečné,“ předvídá Vávra.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič