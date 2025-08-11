NKÚ: Informace z účetnictví a rozpočtu MPSV za rok 2024 jsou po provedených opravách spolehlivé

Vzhledem k tomu, že kontrola začala již v průběhu účetního období roku 2024, mohlo MPSV průběžně opravovat nedostatky zjištěné kontrolory. Prověřované údaje jsou tedy po provedených opravách spolehlivé.
NKÚ ve vedení účetnictví ministerstva zjistil chyby, které by měly ve výši 7,6 mld. Kč významný vliv na zůstatky položek účetní závěrky MPSV za rok 2024. Týkaly se zejména nesprávného účtování pohledávek a dále skutečností účtovaných na podrozvahových účtech. MPSV zjištěné účetní chyby opravilo a kromě toho přijalo i odpovídající systémová opatření. Po provedených opravách bylo účetnictví MPSV podle názoru NKÚ vedeno v souladu s právními předpisy a účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.
Závěrečný účet MPSV a údaje, které MPSV předložilo pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024, neobsahovaly významné nesprávnosti. Tyto údaje jsou proto podle NKÚ spolehlivé.
NKÚ také prověřil všechna opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozí kontrole NKÚ z roku 2018 (č. 18/26). MPSV v roce 2020 informovalo vládu, že všechna potřebná opatření z této kontroly byla přijata. Kontroloři však zjistili, že MPSV pět ze šestnácti přijatých opatření nerealizovalo do roku 2024 účinně a správně. MPSV tak nepodalo v roce 2020 vládě spolehlivé informace. Pokud by MPSV účinně realizovalo veškerá opatření, nemuselo by v roce 2024 provádět opravy ve výši 5,9 mld. Kč (celkové nesprávnosti by pak namísto 7,6 mld. Kč činily 1,7 mld. Kč).
Vnitřní kontrolní systém MPSV byl po opatřeních přijatých v průběhu kontroly č. 24/19 vyhodnocen ze strany NKÚ jako účinný, s výjimkou oblasti hospodaření s majetkem státu, a to z důvodu dlouhodobého neprovádění pravidelných kontrol licencí pořízeného softwaru. Porušení povinnosti MPSV provádět tyto vládou požadované pravidelné kontroly konstatoval NKÚ již v předchozí kontrole.
autor: Tisková zpráva