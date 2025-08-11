„Ukrajinci postavili Česko. Zbytečně moc u nás zavíráme.“ Šimíček osvěžil kampaň ODS

Mnozí zvedli obočí nad tím, že ministryně Decroix na jedné straně chce snížit tresty drobným recidivistům (krádeže zejména) a na druhé straně přísněji postihovat tzv. hate crime. Třeba za vtipy o homosexuálech, bojí se někteří. Můžete je nějak uklidnit?
Některé ty věci jsou dost dezinterpretovány. A možná nesprávně vysvětlovány. Každopádně není normální, že máme u nás jedny z nejpřeplněnějších věznic – a jednu z nejmenších násilných trestných činností. Nechci zabíhat do zásad a teorií trestního práva apod… hrozně moc zavíráme. Zejména za nenásilnou trestnou činnost. Je to důsledkem toho, že má spousta lidí plné huby svobody a demokracie, ale chtějí lidi zavírat za nesmyslné přečiny. Vězení tu má být pro násilníky a vrahy a ne, že když prdne v kouli nějakému bezvědomému prokurátorovi, tak zavírá dědka za pár kytek trávy nebo starostu za zpackané výběrové řízení. Za vtipy nikdo nikoho zavírat nebude, ani to zákon neumožňuje. Je to rozšíření současné právní úpravy – dám příklad – když někoho zabijete, dostanete třeba 10 let (je to příklad, neberte mě za slovo), ale když jej zabijete proto, že je jiné sexuální orientace, a soud vám to prokáže, dostanete 20. Chápeme se? Je to rozšíření už existujících trestných činů tak, že pokud se prokáže nenávist kvůli těm diskutovaným důvodům, je to horší pro pachatele. Já osobně jsem – a to jsme řešili minule – příznivcem co nejširší možné svobody projevu. Kriminalizace hate speech považuji za deviantní a nebezpečný trend. K tomu má ale novela tr. zák. opravdu hodně daleko.
Vy častokrát velmi sympaticky píšete o tzv. zelených Khmerech, myšleno zelených aktivistech. Ti se teď připojili k Pirátům, respektive Zelení jako takoví. Jak se vám líbí pirátská kampaň? Tak poťouchle se ptám proto, že vládnout v případném příštím volebním období s Piráty... Co vy na to?
Tak stejně je lžikoalice i sestava Pirátů a Zelených. Je to obcházení zákona, ale mám za to, že existující žaloby ke správním soudům nejspíš neuspějí (myslím, že to podaly nějaké malé strany). Já se rád vyhýbám předvolebním spekulacím o koalicích, přestože poťouchlou otázku s povděkem kvituji. Já bych je nebral už do minulé vlády.
Na příští volební období rozhodně myslí Vít Rakušan, když pod vlivem bitcoinové kauzy hlásí, že Ministerstvo spravedlnosti bude chtít v případné „vládě na současném koaličním půdorysu“ opět STAN. A tvrdí, že ODS věc s bitcoinem nezvládla. Jak se s tím vypořádat?
Pan ministr Rakušan by se měl zejména starat o to, aby mu fungovala policie. Anebo ať mi vysvětlí, co v celé bitcoinové reputační nekauze policie dělala takovou dobu? Že Ministerstvo spravedlnosti udělalo patrně mimořádnou hloupost a do takového businessu se vůbec nemělo pouštět, je věc jiná. Na celé největší bublině za desetiletí je nejzábavnější, že voliči SPOLU chápou, že jde o reputační věc a žádnou trestní kauzu. Ale nejvíc kvůli tomu piští obviněný Babiš, stíhaný Okamura a STAN, který čekají soudy s Dozimetrem. Je to pikoška. Ať si zametou před vlastním prahem všichni.
Andrej Babiš jezdil po Moravě a byl terčem jakéhosi „opakovaného vtipu“. Malý chlapec se ho zeptal na planety sluneční soustavy, které Babiš neuměl vyjmenovat už před třemi roky. Berete to jako vtip, nebo v tom vidíte vážnější problém?
Andrej Babiš je mimořádně schopný businessman. Bohužel jeho intelektuální rozhled skončil u čtení Honzíkovy cesty v 1. třídě, a to kdo ví jestli. Je to klasický „vekslácký“ miliardář… bez hodnot, bez rozhledu, bez kulturně hodnotového zázemí. Což mimochodem vyhovuje jeho voličům, kteří to mají z velké části podobně. Jinak by mu na ty jeho lži dávno neskákali. Takže ano, je větší problém v tom, že se opět shazuje vědění… když posloucháte ty neskutečné bláboly, které vykládá na mítincích svým voličům, takové nesmysly, které rozbije bystřejší dítě v 6. třídě ZŠ a oni mu to baští…rád chodím popíchnout na jejich FB a Babiš, kdyby jim tvrdil, že kráva dává mléko zadnicí, tak domů klidně nosí kravince a říkají, že pan Babiš říkal, že je to mléko. To je děsivé, to přiznávám.
Pořád se mluví o tom, že meldování faktů už nemá být základem našeho školství, že mají rozhodovat dovednosti. Na druhé straně učitelé namítají, že nějaké znalosti člověk mít má. Kde stojíte v této diskusi? Co má člověk nepochybně ovládat, ač to třeba není z jeho oboru?
Prosím vás, to je takový ode zdi ke zdismus… u každé lidské činnosti je nejdůležitější pestrost a zdravý mix. Já jsem příznivcem velkého všeobecného rozhledu. Zejména historie (ne biflování výročí, ale kontext a souvislosti), geografie, základy společenských věd obecně, příroda… vždyť se stačí koukat kolem sebe na ten překrásný svět, který můžeme obývat – ten je zdrojem mnoha znalostí a vědomostí. Stačí jej jen toužit poznat. Právě touha po vědění je to, co dnes postrádám. Ostatně volební preference v naší zemi jsou přímo obžalobou úrovně vzdělanosti české populace.
ODS ani SPOLU zatím neukázaly ekonomický program. Tak pojďme zkusit alespoň načrtnout ekonomický program „občana a člena ODS Ondřeje Šimíčka“. Mě by zajímalo: progresivní zdanění (STAN by ho rád zdůraznil), daně pro firmy, odvody OSVČ, důchody, dotace. To jsou věci, které asi každého voliče zajímají.
Řešit Trumpa a válku s Ruskem, to je z Prahy i z Moravy trochu věštění. Ale kdyby válka skončila, vyvstane otázka, co s ukrajinskými uprchlíky na našem území. Ano, i Babiš je zaměstnává, přiznal. Bez některých bychom se neobešli. Ale koho tady nechat a koho požádat, ať se vrátí zpátky?
Ukrajinců tu byly deseti, možná statisíce už v době před zločineckou agresí ruských vrahů a barbarů. Vždyť „postavili Česko“. Asi úplně nejhorší ze všech věcí, které může člověk dělat, je šířit tupou zločineckou nenávist vůči lidem, kterým Putin vyvražďuje zemi. Já jsem ochoten tolerovat leccos, ale pokud někdo útočí na ukrajinské uprchlíky, je prostě lidský odpad. A když oni udělají něco nezákonného, musí u nich být stejný právní proces jako u jakéhokoli jiného člověka. Nejsou ani horší, ale ani lepší. Jsou pro naši zemi velkým přínosem. Rozhodně větším, než drzá bolševická siréna z Nového Jičína, nebo deviant Vidlák.
Jak jsme čtenářům už minule sdělili, věnujete se na lokální úrovni hudbě. Právě lokální kultura je důležitá. Co udělat pro její financování a kde na to vzít, abychom zase nekreslili nějaká složitá dotační schémata?
Lokální kultura není dekorace, kterou jednou za rok oprášíme při slavnostech obce, ale přirozená součást života – od kapely z vedlejší ulice až po místní fesťáky, který zná každý. Pokud má být živá, nesmí viset na provázku složitých celostátních dotací, jejichž většina se ztratí v papírování. Podpora má být jednoduchá, blízká a srozumitelná: Město či obec vyčlení jasný, malý, ale stabilní rozpočet na kulturu, do kterého mohou vstupovat i místní firmy nebo jednotlivci. O tom, kam peníze půjdou, rozhodují lidé, kteří vědí, co se u nich hraje a zpívá – ne úředník z druhého konce republiky. Tím se udrží svoboda, odpovědnost i skutečný vztah k tomu, co má smysl.
Na závěr: Starý člen ODS pan Jiří Minčič se u nás obšírně vyjádřil. Je slušné nechat vás reagovat. Tak tedy, klidně to zkuste naprosto volnou formou.
Víte, každé lidské společenství má mezi sebou normální lidi, chytré lidi a hlupáky. Starý člen ODS pan Minčič je ukázkou toho, že ani naší straně se nevyhnou lidé s mimořádným nerozhledem – a o to větší drzostí. Ostatně už jednou na mě reagoval. Jeho intelektuální kapacita je zcela mimo moji rozlišovací úroveň. Nikoho žádný Minčič nezajímá. Fakt nikoho.
autor: Jaroslav Polanský