Zelení: V Gaze probíhá genocida. Kdy se Česká republika postaví na správnou stranu?

11.08.2025 18:15 | Monitoring

Podle řady uznávaných mezinárodních organizací páchá izraelská armáda v pásmu Gazy genocidu. Od začátku vojenské operace zabili izraelští vojáci přes 60 000 lidí a zranili více jak 140 000 dalších. Třetinu obětí tvoří děti.

Zelení: V Gaze probíhá genocida. Kdy se Česká republika postaví na správnou stranu?
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Přes tuto naprosto hrozivou a bezprecedentní situaci česká diplomacie stále podporuje kroky izraelské vlády Benjamina Netanjahua, které krizi dále prohlubují. To musí skončit: Netanjahu je obžalován z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a Stát Izrael ignoruje nařízení mezinárodních soudních orgánů.

Izrael vytlačuje přes dva miliony Gazanů a Gazanek na území o rozloze cca 45 km2. 88 % území Gazy vyhlásil za militarizované zóny nebo oblasti, kde bylo nařízeno vysídlení. Izraelská armáda srovnala velkou část Gazy se zemí, zničila zdravotnický i humanitární systém, což spolu s dlouhotrvající blokádou humanitární pomoci vede ke katastrofálním podmínkám, které nyní dostávají populaci Gazy na hranici hladomoru.

Hladomorem je nyní ohrožen každý čtvrtý obyvatel Gazy, a to včetně 1 milionu dětí. Všech 320 000 dětí ve věku do 5 let je ohroženo akutní podvýživou.

Zelení v souladu s kroky Evropské strany zelených vyzývají českou vládu k zásadní změně postoje. Vyzýváme vládu, aby učinila vše pro uzavření okamžitého příměří v Gaze a obnovení dodávek humanitární pomoci v potřebném rozsahu, a to pod záštitou OSN a mezinárodních humanitárních organizací. Zároveň ji vyzýváme, aby učinila vše pro propuštění všech zbývajících rukojmí držených teroristickým hnutím Hamás.

Česká republika nesmí pomáhat krýt zločiny páchané Izraelem na mezinárodním poli. Podle mezinárodního práva mají státy povinnost zabránit genocidě už ve chvíli, kdy existuje vážné podezření, že k ní dochází, a využít k tomu všechny dostupné prostředky. Vyzýváme proto vládu ČR, aby vyvinula diplomatický tlak na Izrael a:

  • pozastavila veškerý vývoz zbraní a vojenského materiálu do Izraele;
  • podpořila pozastavení asociační dohody mezi EU a Izraelem do doby, než Izrael začne dodržovat své závazky v oblasti lidských práv a mezinárodního práva;
  • potvrdila vůli plně spolupracovat s mezinárodní justicí při vydávání mezinárodně stíhaných osob.

Pokud bude česká vláda nadále přehlížet situaci v Gaze, nese Česká republika spoluzodpovědnost – jako stát, který 35 let po obnovení demokracie selhal ve své mezinárodní povinnosti zabránit genocidě.

Psali jsme:

Podivný fotograf hladových Palestinců. Německý Bild píše přímo o propagandě
Zelení: Hrdost je naše síla
Uznání Palestiny není odměna za teror, odrážela Gregorová Takáče
Svárovská (Zelení): Genocida se neměří počtem obětí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Izrael , Palestina , zelení , Gaza

autor: PV

Okamurovo stíhání

Dobrý den, pane Hrabo. Mám na vás dotaz, a to, co je podle vás na stíhání Okamury z pohledu práva tak absurdní? Píšete, že to sice právní rovinu nechcete komentovat, ale že ji považujete za absurdní. Podle vás byly jeho předvolební plakáty v pořádku? Přiznám se, že já nevím, podle mě byli za hranou ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh Zrádný mýtus zvaný červená řepaZrádný mýtus zvaný červená řepa

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Migrační invaze nepolevuje a EU ji ještě podporuje

9:10 Vích (SPD): Migrační invaze nepolevuje a EU ji ještě podporuje

Letní snaha o přesun mezi kontinenty je v plném proudu. Západní země EU už jí postupně podléhají. My…