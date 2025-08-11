Zelení: V Gaze probíhá genocida. Kdy se Česká republika postaví na správnou stranu?

Přes tuto naprosto hrozivou a bezprecedentní situaci česká diplomacie stále podporuje kroky izraelské vlády Benjamina Netanjahua, které krizi dále prohlubují. To musí skončit: Netanjahu je obžalován z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a Stát Izrael ignoruje nařízení mezinárodních soudních orgánů.
Izrael vytlačuje přes dva miliony Gazanů a Gazanek na území o rozloze cca 45 km2. 88 % území Gazy vyhlásil za militarizované zóny nebo oblasti, kde bylo nařízeno vysídlení. Izraelská armáda srovnala velkou část Gazy se zemí, zničila zdravotnický i humanitární systém, což spolu s dlouhotrvající blokádou humanitární pomoci vede ke katastrofálním podmínkám, které nyní dostávají populaci Gazy na hranici hladomoru.
Hladomorem je nyní ohrožen každý čtvrtý obyvatel Gazy, a to včetně 1 milionu dětí. Všech 320 000 dětí ve věku do 5 let je ohroženo akutní podvýživou.
Zelení v souladu s kroky Evropské strany zelených vyzývají českou vládu k zásadní změně postoje. Vyzýváme vládu, aby učinila vše pro uzavření okamžitého příměří v Gaze a obnovení dodávek humanitární pomoci v potřebném rozsahu, a to pod záštitou OSN a mezinárodních humanitárních organizací. Zároveň ji vyzýváme, aby učinila vše pro propuštění všech zbývajících rukojmí držených teroristickým hnutím Hamás.
Česká republika nesmí pomáhat krýt zločiny páchané Izraelem na mezinárodním poli. Podle mezinárodního práva mají státy povinnost zabránit genocidě už ve chvíli, kdy existuje vážné podezření, že k ní dochází, a využít k tomu všechny dostupné prostředky. Vyzýváme proto vládu ČR, aby vyvinula diplomatický tlak na Izrael a:
- pozastavila veškerý vývoz zbraní a vojenského materiálu do Izraele;
- podpořila pozastavení asociační dohody mezi EU a Izraelem do doby, než Izrael začne dodržovat své závazky v oblasti lidských práv a mezinárodního práva;
- potvrdila vůli plně spolupracovat s mezinárodní justicí při vydávání mezinárodně stíhaných osob.
Pokud bude česká vláda nadále přehlížet situaci v Gaze, nese Česká republika spoluzodpovědnost – jako stát, který 35 let po obnovení demokracie selhal ve své mezinárodní povinnosti zabránit genocidě.
autor: PV