„Chudinka.“ Hrušínský poslal předžalobní výzvu cizí osobě

11.08.2025 18:12 | Monitoring

Herec Jan Hrušínský podal předžalobní výzvu na Motoristy a na jejich kandidátku Gabrielu Sedláčkovou za údajně lživý a pomlouvačný příspěvek na sociálních sítích. Vedle nesouhlasu ze strany Motoristů také Sedláčková upozorňuje, že se Hrušínský spletl a předžalobní výzvu poslal špatné osobě.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v podcastu s Ivanem Bartošem

Hrušínskému se nelíbil příspěvek Motoristů o tom, že dotace dnes dostávají jen umělci, kteří „stojí na správné straně“ a že konkrétně Hrušínský už pro Divadlo Na Jezerce inkasoval desítky milionů v dotacích. Proto poslal na Motoristy a konkrétně na Gabrielu Sedláčkovou předžalobní výzvu.

„Motoristé sobě a jejich kandidátka Sedláčková mě lživě napadli na svých oficiálních fb profilech a na Instagramu. Nic nového. Agresivita, lži a neomalenost jsou v naší zemi vidět čím dál častěji. Napsali, že ‚Hrušínský dostává desítky milionů dotací za to, že politicky stojí na správné straně. Dotace prý jen pro kulturu, ne pro politické šaškování!‘,“ informuje Hrušínský.

„Tuhle lež, kterou proti mně každou chvíli vytahují různí Xaverové a další proruská média, jsem si ani od těchto hranatých činitelů nenechal líbit. Poslal jsem jim několikastránkovou předžalobní výzvu, po které lživou pomluvu ze svých profilů na Facebooku i na Instagramu smazali. Věděli, že lžou, přesto se za svou lež zapomněli omluvit. Takže nikoli slušnost, pouze strach z komplikací přiměl Klausovy soudruhy svoji lež stáhnout,“ prohlásil Hrušínský, že příspěvek už byl smazán.

Člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý, kterého Hrušínský také jmenuje, jeho jednání nechápe. „Není toto už nějaká porucha?“ podotkl Veselý.

Šéf Motoristů Petr Macinka se předžalobní výzvou nenechal zastrašit a Hrušínského označil za „dotačního loudila“.

„Dotační loudil z Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, který vyniká v hloubkovém čerpání peněz daňových poplatníků pro své divadlo, se zlobí, že jsme o něm napsali pravdu. Dokonce nám poslal i jakousi ‚předžalobní výzvu‘, ve které si potrefeně vyskakuje,“ sdělil Macinka a připomněl, že Hrušínský podepsal Antichartu a že byl zapáleným budovatelem socialismu.

Sedláčková navíc upozornila, že Hrušínský ani netrefil správnou osobu, které předžalobní výzvu poslat. „A víte, co je na tom vtipné? Že namísto Gabriely Sedláčkové žijící na Žižkově poslal pan předžalobní výzvu nějaké chudince Gabriele Sedláčkové z Radslavic na Přerovsku (což bohužel nejsem já, protože vím, že je tam krásně!). To bude legrace, až bude paní Sedláčková na policii vysvětlovat, proč si dovoluje psát veřejně o veřejné osobě pravdu,“ napsala Sedláčková.

autor: Jakub Makarovič

