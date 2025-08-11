„Chudinka.“ Hrušínský poslal předžalobní výzvu cizí osobě

Hrušínskému se nelíbil příspěvek Motoristů o tom, že dotace dnes dostávají jen umělci, kteří „stojí na správné straně“ a že konkrétně Hrušínský už pro Divadlo Na Jezerce inkasoval desítky milionů v dotacích. Proto poslal na Motoristy a konkrétně na Gabrielu Sedláčkovou předžalobní výzvu.
Prospěla někdy ODS České republice?
Anketa
Prospěla někdy ODS České republice?
„Tuhle lež, kterou proti mně každou chvíli vytahují různí Xaverové a další proruská média, jsem si ani od těchto hranatých činitelů nenechal líbit. Poslal jsem jim několikastránkovou předžalobní výzvu, po které lživou pomluvu ze svých profilů na Facebooku i na Instagramu smazali. Věděli, že lžou, přesto se za svou lež zapomněli omluvit. Takže nikoli slušnost, pouze strach z komplikací přiměl Klausovy soudruhy svoji lež stáhnout,“ prohlásil Hrušínský, že příspěvek už byl smazán.
Člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý, kterého Hrušínský také jmenuje, jeho jednání nechápe. „Není toto už nějaká porucha?“ podotkl Veselý.
Šéf Motoristů Petr Macinka se předžalobní výzvou nenechal zastrašit a Hrušínského označil za „dotačního loudila“.
„Dotační loudil z Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, který vyniká v hloubkovém čerpání peněz daňových poplatníků pro své divadlo, se zlobí, že jsme o něm napsali pravdu. Dokonce nám poslal i jakousi ‚předžalobní výzvu‘, ve které si potrefeně vyskakuje,“ sdělil Macinka a připomněl, že Hrušínský podepsal Antichartu a že byl zapáleným budovatelem socialismu.
Sedláčková navíc upozornila, že Hrušínský ani netrefil správnou osobu, které předžalobní výzvu poslat. „A víte, co je na tom vtipné? Že namísto Gabriely Sedláčkové žijící na Žižkově poslal pan předžalobní výzvu nějaké chudince Gabriele Sedláčkové z Radslavic na Přerovsku (což bohužel nejsem já, protože vím, že je tam krásně!). To bude legrace, až bude paní Sedláčková na policii vysvětlovat, proč si dovoluje psát veřejně o veřejné osobě pravdu,“ napsala Sedláčková.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič