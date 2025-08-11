Babiš vyrazil na Nohavicu. Kavárna si zlostně odplivla

Podobně jako mnozí další politici vyrazil i Andrej Babiš v létě na koncert. „Čekáme na Jarka Nohavicu, poprvé jsem na jeho koncertě,“ uvedl Babiš na Facebooku, že jsou s poslancem ANO Alešem Juchelkou na koncertě písničkáře Jarka Nohavici.
Kvůli spekulacím, že Andrej Babiš i Jarek Nohavica byli v 80. letech zapleteni s StB, se nyní na oba vyrojila spousta ohavných komentářů.
„Většinu publika tvořila ochranka slovenského StBáka. Udavač z Těšína, USA proklíná, pro trochu rublíčků, zazpívá písničku,“ zarecitoval si jeden z komentujících.
„Jejej, estébáci budou pospolu. Přijede na sraz i Klempíř?“ napsal Vít Ulrych v souvislosti s vyloučeným zpěvákem J.A.R. Otou Klempířem, který bude kandidovat za Motoristy.
Další spekulují, že na koncerty Nohavici chodí kvůli jeho názorům hlavně voliči opozice. „Jarek měl vyprodáno. Těm, co dali za lístek asi 700 Kč, nevadilo, že jim zpívá práskač a dezolátní fanoušek mordoru, nevadila jim ani medaile od Putina. Nyní již máte všechny informace, abyste věděli, co ti lidi naházejí do volebních uren,“ stojí v další z reakcí od uživatele s vlaječkou EU a Ukrajiny.
Podle některých jsou voliči ANO nebo SPD přitom proruští blbci. „Žiju u Havířova tady je morálka úplně na hlavu ve volbách vyhrávalo KSČ a ČSSD teď ANO a SPD. Už delší dobou jsme tady součást Ruska je mi z toho smutno. Je tady plno blbců bez rozhledu,“ objevilo v jiném komentáři.
autor: Jakub Makarovič